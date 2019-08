Másodvetés augusztusban: itt a lista, mit érdemes még ültetni

Mivel július végére kiürülnek a veteményesek, sokan még megragadják a lehetőséget és augusztusban is ültetnek néhány zöldségfélét. Ahhoz, hogy ügyesen használjuk ki a másodvetés időszakát, ismernünk kell azokat a növényeket, amiket ilyenkor érdemes elvetni. Persze, mielőtt fejest ugranánk veteményezésbe jó, ha tudjuk, milyen feltételeket kell megteremtenünk, hogy sikerrel járjunk.

Korábban már írtunk az augusztusi kerti munkákról, akkor fel is hívtuk a figyelmet arra, hogy mindennek az alapja a megfelelő talaj, na meg a komposzt. Ha a másodvetés során, ugyan oda veteményeznénk, ahol egyszer már ezt megtettük a nyár folyamán, akkor első körben frissítenünk kell a föld állapotán. Még, ha bonyolult feladatnak is tűnik, nem kell megijedni, borzasztóan egyszerű ez a feladat.

Mint minden ültetés előtt, így most is: a maradék növényrészeket, gyökereket, leveleket eltávolítjuk a veteményesünkből, majd felássuk, megmozgatjuk az itt lévő talajt. Ez azért fontos, mert a felforgott földhöz adjuk majd hozzá a komposztot vagy a műtrágyát, hogy ezzel is felturbózzuk az ültetvényünk talaját. Ezután nincs más hátra, mint az összekevert földet elegyengetni és elkészíteni az ágyásokat. A szakemberek szerint érdemes olyan fajtákat választani, amik nem csak az augusztusi meleget, de az októberi első fagyokat is elviselik. Hogy melyek ezek a fajták? Mutatjuk!

Hónapos-, nyári-, téli retek

Fejes káposzta

Karfiol

Kapor

Brokkoli

Kelkáposzta

Kínai kel

Cékla

Áttelő hagyma

Uborka

Zöldbab

Spenót

Rukkola

Bazsalikom

Zöldborsó

