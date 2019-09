Ennyit spórolhatsz az otthoni földturmixokkal: mutatjuk a legjobb módszereket

Ősszel a természet lelassul, tartalékolni kezd télre, hogy átvészelje a hideg és fagyos hónapokat. Pontosan ezért van szükség arra, hogy kicsit besegítsünk a kertünkben élő növényeknek, a hideg időszak átvészelésében. Vannak, akik egész évben, vannak, akik csak ebben az időszakban használnak olyan talajsegítő módszereket, mint a komposztálás vagy a mulcsolás. Hogy melyik mit jelent és miért hasznos, arról érdemes néhány szót ejteni. Ahogy arról is, hogy melyik az olcsóbb megoldás: ha saját magad készíted vagy, ha megvásárolod őket?

Komposztálás

Rengeteg cikk született már a témában, de ha röviden akarjuk összefoglalni akkor azt mondhatjuk, hogy a komposztálással természetes módon tudod feljavítani a kertedben lévő talaj minőségét. Ezzel az eljárással két legyet üthetsz egy csapásra: egyrészt csökkentheted a háztartási hulladékodat, másrészt saját szerves trágyát készíthetsz, mellyel felturbózhatod a kiskertedet.

A komposztálással keletkező humuszanyagok jelentősen javítják a talaj szerkezetét, így ha el szeretnéd hagyni a szintetikus tápoldatokat és műtrágyát, a komposztálás egy nagyon jó alternatívának ígérkezhet. Bár a vegyi anyagok rövidtávon megsegítik a terméshozamot, hosszú távon előfordulhat, hogy nem regenerálódik megfelelően a talaj, a kertből származó zöldség- és gyümölcshulladékok felhasználásával viszont hozzájárulhatunk a természet körforgásához. Hogy mit érdemes komposztálni és hogyan fogj hozzá? Erről olvashatsz korábbi cikkünkben, ide kattintva.

Egyel magasabb fokozat: komposzt-tea

A növényvédő- és tápláló csodaszer természetessége abban rejlik, hogy az általunk készített növényi komposztból könnyen előállítható. Ha a megfelelő anyagokat komposztáltuk, akkor az oldatunk is jó minőségű lesz. A komposzt tea talajtrágyaként és levelek permetezésére is egyaránt alkalmazható. Segíthet növényeinknek a növekedésében, fejlődésében és meg is védheti őket a különböző betegségektől.

Alkalmazása attól függ, hogy milyen fázisban jár a növényünk. Például a növekedésben tud segíteni a komposzt-tea, ebben az esetben érdemes a fiatal hajtás földjét kezelni vele. A felnőtt virágok esetében inkább a levelekre érdemes permetezni, így sokkal hatékonyabb, ráadásul távol tartja a károkozókat és megvédi a növényeket a betegségektől is.

Számos más jó hatása is van a komposzt-teának:

Gazdagabb lesz a talaj tápanyagtartalma.

Szebb és dúsabb lesz tőle a lombozat.

Használata után több és jobb minőségű termés várható.

Mulcsozás - másnéven talajtakarás

Mulcsozáshoz különböző természetes anyagokat használunk fel, hogy azokkal letakarjuk a növények közötti talajrészt. Legtöbbször fák, cserjék alatt alkalmazzák, de bármilyen kertben megállják a helyüket. A mulcs anyaga lehet fakéreg (apírítva vagy darabolva), levágott fű, lehullott levél de még akár szalma is.

Hogy ez miért jó? A mulcsozás nagy hasznunkra lehet, ha alkalmazzuk, mivel arra szolgál, hogy megtartsa a talaj nedvességtartalmát, elnyomja a gyomnövényeket, lehűtse a talajt, és esztétikusabbá tegye a kerti ágyásokat. Ezek az egyszerű biotakarók szintén hozzájárulnak a talaj termékenységének javításához, mivel ezek idővel lebomlanak. Ráadásul védenek a szél és a víz romboló hatása ellen, valamint csökkentik a tápanyag kimosódás esélyét is.

Megéri otthon készíteni?

Lassan minden nappal hidegebb lesz, az ősz pedig mindig tartogat meglepetéseket, ha az időjárásról van szó. Egy-két melegebb napot hirtelen fel tud váltani néhány hidegebb sőt, a szeptember végi mínuszok sem ismeretlenek a gazdák számára. Éppen ezért az érdekelt minket, hogy szeptember elején érdemes még bíbelődni a komposztok, mulcsok készítésével, vagy jobban járunk, ha boltokban vásároljuk meg őket?

Ahogy a táblázatból jól látszik, több ezer forintot is költhetünk a természetes összetételű talajsegítőkre, amiket amúgy szinte ingyen elkészíthetünk otthon, saját magunk is. Akit sürget az idő, az nem biztos, hogy belevág a kísérletezésbe, még akkor sem, ha ezzel láthatóan sokat spórolhat. Szerencsére lehet találni kedvező áron komposzt trágyát és mulcsot is, így aki még csak most kap észbe, az is megnyugodhat, mert nincs minden veszve. A Praktiker péládul egészen alacsony áron kínálja az említett két terméket.

Összegségében elmondhatjuk, hogy érdemes kicsit előre gondolkodni és elkészíteni saját magunk a különböző talaj támogató turmixokat. Ezzel nem csak pénzt spórolhatunk, de azt is száz százalékig tudni fogjuk, hogy mi került az adott készítménybe. Ha számon tartjuk, mit és hogyan komposztálunk vagy épp mivel mulcsozunk, azt a kertünk növényei is biztosan meghálálják majd. Nem beszélve arról, hogy a konyhai vagy kerti, zöld, szerves, vagyis komposztálandó hulladékaid nem töltik meg a kukád, így több hely marad a használhatatlan szemétnek. Sőt, nem kell fizetni a háztartási és a kerti szemét elszállításáért sem.

Ennek fejében még érdemes belevágni

Szeptember első napjain még megpróbálkozhatunk a komposztálással. Ha ügyesek vagyunk, egy hónap alatt elkészülhet a tökéletes keverék. Persze vannak trükkök, amikkel felgyorsíthatjuk a folyamatot. Ezek közül néhány apróság:

Ha megvannak az alapanyagok, érdemes a lehető legkisebb darabra vágni őket. Ez is gyorsítja a bomlás folyamatát.

Ne feledkezzünk arról sem, hogy nedvesen kell tartani a komposztálni kívánt anyagokat. Fontos viszont, hogy ne vizezzük agyon, mert az könnyen rohadáshoz és kellemetlen szagok megjelenéséhez vezethet.

Érdemes naponta mozgatni az anyagot, ez is segít a gyors lebomlásban.

A komposzt-tea esetében jelentősen egyszerűbb dolgunk van, mivel pár nap alatt elkészülhet. A helyes lépések viszont itt is fontosak:

Állítsuk össze a komposztunk alapját. Ez lehet az átlag komposzthoz használt könyhai, zöld hulladék is.

Ezután adjunk hozzá annyi vizet, amennyi teljesen ellepi. Ehhez esővizet érdemes használni - ha ez nem áll rendelkezésünkre, akkor a csapvíz is megteszi. De előtt hagyjuk pár napot állni, míg kicsapódnak belőle a káros anyagok.

Várjunk pár napot, amíg a komposztból kioldódnak a hatóanyagok. Ez általában 3-4 nap.

Miután letelt a várakozási idő, egyszerűen le kell szűrnünk az elkészült komposzt-teát és már használhatjuk is.