Ilyen élménynegyed sem épült még az országban: ingyenes, mindenkit várnak

Két trambulin, fészekhinta, amőba, játéktelefon, háton csúszó, kerekesszékes körforgó, integrált mérleghinta és rugós golyóvezető került a pécsi játszóterekre. Első hallásra talán átlagosnak tűnik, ám mégsem az. A kilenc új játék mindegyike integrált, vagyis lehetőséget biztosít különböző részképességek fejlesztésére. A játszótér mozgáskorlátozott, láttássérült, hallássérült, autista és értelmi fogyatékkal élő gyermekek számára is kínál élményeket.

A játszótér integrált, azaz befogadó játékelemeket is tartalmaz, így sérült és ép gyermekek együtt játszhatnak. Az integrált játékeszközöket akadálymentesen használhatják sérült gyermekek is. A játszótér mozgáskorlátozott, láttássérült, hallássérült, autista és értelmi fogyatékkal élő gyermekek számára is kínál élményeket

– mondta el a HelloVidék kérdésére Halász Kinga a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZsÖK) kommunikációs munkatársa.

Az integrált játszótérnek több követelménynek kell eleget tennie: egyrészt legyen rugalmas, hogy a többféle élethelyzetben lévő embereknek- pl. kismamák, idősek számára is legyenek kényelmi megoldások (például padok), másrészt legyen egyszerű, hogy az autista gyermekek igényeit is kielégítse; harmadrészt kis fizikai erőfeszítéssel a gyenge fizikummal rendelkező gyermekek is könnyen tudják az eszközöket kezelni; negyedrésztlegyen elég hely és tér a használathoz kerekesszékkel és babakocsival is; végül a játszóterettöbb korcsoport is tudja használni.

A tervezés során számos, speciális igényt vettünk figyelembe: a mozgáskorlátozottakat érintően például biztonságos játszótéri felületet és játékokat (például a hintáknál javasolt a fekvő stabil pozíció, ülőnél a biztonságos bekötés lehetősége), akadálymentes közlekedési pontokat, rámpákat és megfelelő helyigényt biztosítottunk, de preferáltuk a szilárd, egyenletes felületet biztosító gumiburkolat. A látássérültek igényeit tekintve a tapintható játékelemek (érdekes formák, felületek, élményfal, tapintható fali panelek) és a hangos játékelemek, hangszerek kerültek a fókuszba, mert ezek különösen nagy élményt jelentenek nekik.

A hallássérültek igényei kapcsán odafigyeltünk a különleges színekre és formákra, valamint a jól láthatóságra. Az autistákra gondolva kiküszöböltük a zavaró ingereket, ami helyett egyszerű, de érdekes formavilágot biztosítottunk, miközben biztosítottuk az elvonulási lehetőségeiket a megnyugváshoz egy kisház formájában, arra az esetre, ha túl sok az inger. Az értelmi fogyatékkal élők számára egyszerű, de mégis változatos kialakítású játékokat választottunk – vázolta a legfontosabb kritériumokat a játszótér kapcsán Halász Kinga.

A most kialakított játszótérnél ügyeltek az akadálymentesítésen kívül a megfelelő hely- és méret biztosítására. A játékelemek speciálisan, a fogyatékkal élők igényeinek megfelelően lettek kifejlesztve, úgy, hogy szülői felügyelet mellett biztonsággal használhatóak legyenek a sérült gyermekek számára is. A különleges mérleghinta hason fekve, a háton csúszó – nevéből adódóan – fekvő helyzetben is használható, a körforgóban biztonságosan elhelyezhető a kerekesszék is.

Az eszközök sok lehetőséget kínálnak mind a kis- és nagy mozgások, a helyzetváltoztatás, a szociális interakciók, gondolkodás, észlelés fejlesztéséhez.

A Zsolnay Negyed területén már volt olyan játékelem , amely kielégítette a speciális igényeket is, és a mostani fejlesztéssel azt céloztuk meg, hogy az integrált játékok elhelyezésével a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtése mellett az inkluzív nevelést is szolgáljuk azáltal, hogy ép és sérült gyermekek egyaránt használni tudják a játékokat. Az augusztus utolsó hetében átadott játszótér egyaránt nyújtja az egyenlő használat lehetőségét, ám az egyszerű működtetés, a könnyen érzékelhető információ, minimális erőkifejtés igénylése által a fogyatékkal élőknek is öröm legyen a használata.

Ügyvezetőségem kezdetétől fogva kiemelt célom volt a Zsolnay Negyed „kinyitása”, a családok bevonzása és a játszótér fejlesztése. Sok szülő részéről igény volt arra, hogy a sérült gyermekeik együtt játszhassanak ép testvéreikkel, kortársaikkal, ennek igyekeztünk most eleget tenni. Nem lehet alkalmas minden játék minden gyermek számára és nem is ez a szándékunk, hanem az, hogy közös játékélményt biztosítsunk számukra

– számolt be Vincze Balázs, a ZsÖK ügyvezetője.

A játszótér kihasználtsága a Zsolnay Negyedben már eddig is magas volt. Minden új, most kihelyezett játék használható ép gyermekek számára is, ám azáltal, hogy megnyitották ezt a közösségi teret, a fogyatékkal élő gyermekek természetes módon kapcsolódhatnak a játékba. Az átadást a Zsolnay Negyedben a több napos Szamárfül Fesztivál napjára időzítették. A hagyományos szünidő-búcsúztató rendezvény középpontjában amúgy is a gyermekek, az önfeledt közös játék és szórakozás áll. A játszóeszközök iránti nagy érdeklődés is azt mutatja, hogy ez a fejlesztés hiánypótló volt Pécs városában.

A családok és a közös élmények központi helyen állnak a Zsolnay Negyed életében. Ezért is kezdtünk az elmúlt években játszótérfejlesztésbe, melynek során kikerült több árnyékolóelem, pihenőhely és 2016-ban adtuk át Pécs legnagyobb csúszdáját, amely azóta is hatalmas népszerűségnek örvend a gyerekek körében. A befogadó játszótér létrejöttével immár teljesnek tekinthető a fejlesztés – magyarázta a kommunikációs munkatárs.

Az integrált játszóterek kialakításának igénye az elmúlt években ugrásszerűen megemelkedett. Ezzel párhuzamosan a nagyobb hazai városokban lassan, de töretlenül gyarapodnak ezek a különleges, egyedi játszóeszközök. Az ilyen irányú fejlesztések többnyire közösségi összefogásnak köszönhetően körvonalazódnak, így gazdasági értékük és a közösségi hasznuk is egyaránt magas. Ez utóbbira mutat követendő példát Budapest, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Szeged, Veszprém, Érd, Hajdúböszörmény és Nagykanizsa.