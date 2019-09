Leszámolnak a szeméttel: ezer polgárőr csatlakozik az akcióhoz

Az Országos Polgárőr Szövetség azon túl, hogy részt vesz az őszi akción, saját kampánnyal és gyűjtéssel is erősíti a Magyar Közút programját, mozgósítva a helyi lakosokat és a fiatalokat is. A polgárőrök vállalják, hogy a későbbiekben is jelzik a Közút mérnökségeinek az utak mentén talált szemetet, közreműködnek azok elszállításában és az elszállítás megszervezésében is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az őszi, 2019. szeptember 20-ai szemétgyűjtési akciójára az önkéntesek csatlakozását 2019. szeptember 10-ig várja, jelentkezni online, ide kattintva lehet.

A társaság minden csatlakozó számára térítés nélkül kesztyűt, láthatósági mellényt és zsákokat biztosít, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is. Továbbá az utak menti szemétszedéshez a cég a lehetséges mértékig szakmai felügyeletet is biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.

Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért, fogjunk össze az illegális szemetelés ellen, hogy az út menti területek tisztábbak legyenek és így az utakra is több forrás jusson

- írta közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt..