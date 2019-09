Nagyot domborított a tökkirály: idén is hatalmas terméssel büszkélkedhet

Negyedik éve termeszti az országban a legnagyobb tököket Keszler László. A különleges növényeket termesztő gazda, sok más társával együtt minden évben a Rácalmási Tökfesztiválon mérik össze, hogy kinek, mi és mekkora termett az évben. László méltán várja ezeket a megmérettetéseket, hiszen a gárdonyi gazdát már négyszer választották meg tökkirálynak.

Az idei év sem maradhat ki, már javában készül az eseményre, de ezúttal nem indul a megmérettetésen, mivel most az egyik látványos és súlyos programelem szervezőjeként vesz részt rajta:

A Fitohorm Országos Óriástökmérő Bajnokság szervezőjeként leszek ezúttal jelen. Tóbiás, az óriástök hamarosan eléri a 350 kilogrammot

- meséli a hatalmas növényről a gazda. Külön kiemelte, hogy Tóbiás még most is tekintélyesen terebélyesedik, óvón körbevéve a tök óriási, húsos-szúrós leveleivel. Az egyik apró sérülést László hintőporral kente be, mivel folyamatosan ápolja a méretes tököt. Pedig nem is ő lett volna a fő kiállítási darab a fiatal versenyző szerint.

Az óriási tök magja csak kísérletképp került Lászlóhoz, aki nagyon meglepődött azon, hogy a növény egy zárkerti telken ilyen ütemben képes fejlődni.

Csak úgy „tébláboltam” vele a kinti telken, ám egyszer azt vettem észre, hogy már nagyobb, mint Panka a mama kertjében. Ezért elkezdtem vele foglalkozni, és bizony sokkalta gyorsabban nőtt, mint eddig bármelyik óriástök-palántám. Nagyon jól érzi itt magát

- mesélte László, aki persze terveiről is mesélt egy kicsit.

Kivájom és elmegyek benne horgászni

- mesélt a termesztő, akinek ötletét Európa és Amerika tökkenu versenyei ihlették. Persze kitért arra is, hogy ki az a Panka a történetben. Mint mondta, nem más mint Tóbiás "kistestvére", egy narancssárga színű óriástök. A nevet László 4 éves kislánya után kapta, helyileg pedig a nagymama kertjében található. Ugyan ez a tök is rohamtempóban nő, mégis elmarad súlyban Tóbiás mellett, hiszen Panka csupán csak 250 kilogramm körüli súllyal rendelkezik.



