Elkeserítő adatok: ennyit költ évente egy menhely a kutyákra

A portál arról kérdezte Gubis Katalint, a Csabai Állatvédők titkárát, hogy milyen helyzetben vannak jelenleg a vidéki menhelyek. Az állatvédő súlyos dolgokról mesélt, miközben feltérképezték a Békéscsabai kutyamenhelyet.

Amikor elkezdtük, itt semmi nem volt, a terület az önkormányzaté, ő a fenntartó is, a civil állatvédők annak fejében működtethetik a menhelyet, hogy a gyepmesteri feladatokat is ellátják. Ez az egyik gyepmesteri kocsink, lassan a végét járja. Az itt dolgozók többsége minimálbért kap, a gyepmestereknek készenléti díjat kell fizetni, csak állatorvosra havonta 700-800 ezer forintot költünk, drága az üzemanyag, az autók javíttatása, a rezsi

- meséli az állatvédő, aki kitért arra is, hogy havonta 660 ezer forintot utal az önkormányzat nekik. De arról is beszélt, hogy legutóbb 9 millió folyt be az adó egy százalékából, ami 1,5 millióval kevesebb, mint tavaly. Rámutat arra is, hogy németországi állatvédő egyesületeknek köszönhetik bevételük tetemes részét, csaknem 45 százalékát. Mint mondja, több ilyen szervezettel is kapcsolatban vannak, többször jártak már Németországban, ahol Kati elmondása szerint más az állattartási kultúra, alig vannak kóbor állatok. Ahogyan ő látta, a különböző menhelyekn mindössze 20-30 állat van, sok az ideiglenes befogadó állomás, ahonnan az állatok nem menhelyre, hanem gazdákhoz kerülnek.

