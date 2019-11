Ettől Greta Thunberg padlót fogna: ennyit érne, ha minden ember ültetne egy fát

Elindult az Országfásítási Program - közölte az Agrárminisztérium. A tárca szerkesztőségünknek küldött tájékozatása szerint a most kezdődő ültetési szezonban az állami erdőgazdaságok saját területeiken több mint 550 hektár új erdőt telepítenek, ehhez kétmillió facsemetét és csaknem 100 tonna makkot használnak fel. A program fontosságát nem kell magyarázni, hiszen mindennapos témaként van jelen a klímaváltozás, a környezetszennyezés és az egyre rosszabb minőségű levegő is. A fásítási program sokat tehet Magyarország levegőjének javításához is.

Az éghajlatváltozás kihívásaira az erdőgazdálkodás hatékony válaszokat adhat. Ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt években az erdőgazdálkodásban paradigmaváltás történt: a klímacélok teljesítése kiemelt feladattá vált

- mondta Nagy István agrárminiszter, hangsúlyozva, hogy jelenleg Magyarországon az egyetlen szénelnyelő ágazat az erdőgazdálkodás.

Mennyi az annyi?

550 hektár erdő, kétmillió facsemete, 100 tonna mag - szép mennyiség, ez kétségtelen. De vajon mennyit ér az ághajlatváltozás ellen folytatott küzdelemben? Mert a jelenlegi adatok azt mutatják, hogy muszáj csökkentenünk a szén-dioxid termelésünk és kibocsátásunk, ha biztonságban akarjuk tudni gyermekeink jövőjét.

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint az elmúlt évben az Európai Unió országai összességében 2,5 százalékkal kevesebb szén-dioxidot bocsátottak ki, mint 2017-ben. Az adatokból az is kiderült, hogy 2018-ban Magyarország emissziója 0,8 százalékkal csökkent, de emellett is az EU teljes szén-dioxid-kibocsátásának mintegy 1,4 százaléka itt valósult meg.

A hazai erdők évente 4-5 millió tonna szén-dioxid egyenértéknek megfelelő üvegházhatású gázt kötnek meg, ami jelenleg az országos kibocsátás 7-8 százalékát ellensúlyozza. A becslések szerint az állami erdőgazdaságok által ültetett új erdők egy évtized múlva évente további mintegy 8000 tonna szén-dioxidot kötnek majd meg, így segítve, hogy tisztább legyen a levegő.

A szakemberek viszont kongatják a vészharangot: úgy vélik ez nem elég! A légkör CO2 szintje elérte a 400 ppm (részecske/millió) szintet, ami óriási növekedés a történelmi szinthez képest, ami korábban 300 ppm (részecske/millió) volt. A helyzet az, hogy ki kell találnunk, hogyan távolítsuk el a már jelen lévő CO2 egy részét a légkörből.

Mennyit ér(ne) egyetlen fa?

Mindenki számára elérhető megoldás lehet Greta Thunberg, a svéd diáklány és környezetvédő aktivista javaslata. A diáklány ugyanis azt javasolta, hogy ültessünk több fát mert ezzel sokat tehetünk bolygónk védelméért. Amellett, hogy ez egy nagyon kedves ötlet - hisz ki ne szeretné a fákat - még egy rendkívül okos tanács is.

Mi lenne, ha a Földön minden ember venné a fáradtságot és ültetne egy fát? Mennyi szén-dioxidot pucolnánk így ki a légkörből? Segíthetne mindez az éghajlatváltozás megállításában?

Néhány kutatóban kíváncsiság ébredt a felmerült ötlet kapcsán és kiszámolták, mire lenne elég, ha minden ember ültetne egy fát. Meglepő eredményre jutottak! A tudósok azzal kezdték a vizsgálatukat, hogy megállapították, mennyi szén található egy fában, mint például egy fenyő. Azért választották a fenyőt, mert ez egy nagyon egyszerű fa, könnyen nyomon lehet követni rajta a változásokat, a fejlődésének menetét.

A kutatók szerint egy átlagos fenyő átmérője 1,5 méter, magassága 15 méter. Ezen adatok alapján kiszámolták, hogy egy átlagos fenyő 106 köbméter fát tesz ki. Ettől persze tovább mentek és megnézték azt is, hogy egy átlagos fenyő 53 000 kilogramm, de azt is kiszámolták, hogy egy ekkora fának mekkora részét teszi ki a szén.

Ahogy a szakemberek megállapították, a fák sokféle elemből állnak, például hidrogénből és nitrogénből, de legnagyobb részben a szén van jelen bennük. Tehát a fák több mint felét a szén elemek alkotják. Éppen ezért rájöttek arra is, ha a szén tömege a fa tömegének fele, akkor egy átlagos fenyőnek 26 500 kilogramm a széntartalma.

~7,5 Mrd db fa = 6%-os CO2 csökkenés

Azt már meghatározták, hogy a fák legnagyobb részét a szén alkotja. Azt viszont még nem, hogy mi történne, ha a bolygónkon mindenki elültetne egy fát a tisztább levegő reményében. Erre egy nagyon bonyolult számítás adta meg a meghökkentő választ. Ha röviden akarjuk összefoglalni a kutatás és hosszadalmas számítás eredményét, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon csekély változás történne. De még ez is nagy előrelépést jelentene a jelenlegi állapotokhoz képest.

Ha most mindenki fogná magát és ültetne a kertjébe egy fát, akkor a bolygónk szén-dioxid szintje a jelenlegi szinthez képest körülbelül 6 százalékkal csökken.

A kutatók még egy érdekességet kiszámoltak a faültetésekkel kapcsolatban: mekkora földterületre lenne szükség, ha mindenki ültetne egy fát?

Tegyük fel, hogy egy négyzet alakú rácsba ültetünk fát, egymástól 5 méterre, így minden fa 25 négyzetméter területet foglal el. A kapott eredmények szerint egy nagyjából Észak-Dakota méretű (183 272 km²) földterületre lenne szükségünk ehhez az akcióhoz. Ami még a szakemberek szerint is megvalósítható lenne. Összehasonlításként még megemlítették azt is, hogy az Amazonas-medence - ahol rengeteg erdőtűz pusztított az elmúlt hónapokban - ehhez képest 7 500 000 km².