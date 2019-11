Debrecenben is növelik a zöld területeket: folytatódik az Országfásítási Program

A gazdák és az önkormányzatok erdősítési kedvének növelése érdekében az elmúlt hónapokban a Vidékfejlesztési Program keretében 80-130 százalékkal emelték az erdőtelepítési pályázatok forrását. A kormány célja ezzel az intézkedéssel az volt, hogy növelje idehaza az erdősültség mértékét

- emelte ki Szinay Attila, majd az államtitkár elmondta, hogy reméli ezen intézkedések nyomán három-öt év múlva 25 ezer hektárnyi új erdőről tudnak majd beszámolni. Elhangzott, hogy a most útjára indított program során elültetett fák mintegy 8000 tonna széndioxidot tudnak majd megkötni a jövőben, ezzel pedig ellensúlyozni tudják a klímaváltozás hatásait.

Papp László, Debrecen polgármestere arról beszélt, hogy az elkövetkező időszakban tízezer fát fognak elültetni a városban, és fokozott figyelmet fordítanak majd a zöld és fenntarthatóságot megcélzó fejlesztések végrehajtására is.

Juhász Lajos, a Nyírerdő Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az előirányzott 550 hektárnyi erdősítés mintegy 15 százalékát, 85 hektárt vállaltak magukra, amelyből már 60 hektárt be is ültettek. Az erdőtelepítés a végleges befejezésig összesen 35 millióba forintba kerül. A pénzből gyorsan növő és természetes erdőállományokat is telepítenek.