10 ehető konyhakerti növény: ezek télen, a szobában is megteremnek

Számos egészségügyi hatása lehet, ha az őszi-téli időszakban sem hagyunk fel a kertészkedéssel. Ugyan a kertben már nem sok dolgot lehet elültetni, de a lakásban még biztosan akad hely új növények számára. A zöldségek, gyógy-- és fűszernövények beltéri termesztése lehetőséget biztosít arra, hogy folyamatosan friss alapanyagokkal ízesítsük ételeinket, de kiváló tanulási lehetőség lehet arra is, hogy gyerekeinket közelebb hozzuk a természethez - rettentő érdekes látni egy növény fejlődését, sőt akár fotókkal dokumentálhatják is a gyerkőcök!

Hogyan kezdjünk neki? Most utána jártunk, miként lehetünk a lehető legjobb beltéri kertészek. Valamint azt is kiderítettük, mely növényekkel érdemes foglalkozni azoknak, akik most vetik bele magukat először a beltéri növénytermesztésbe.

Milyen zöldségeket termeszthetek télen?

A szakemberek szerint a leveles zöldségekkel könnyen bánhat az is, aki még kezdőnek bizonyul a beltéri növénynevelésbe. A saláta, a spenót és a kelkáposzta nagyon gyorsan és szépen fejlődnek beltéren is. Ráadásul viszonylag kevés foglalkozást, gondozást igényelnek, félárnyékos helyen is szépen cseperednek. Ha néhány fűszernövényt is szívesen ültetnénk, akkor érdemes próbálkozni az oregánóval, petrezselyemmel és bazsalikommal. Ezek szintén szívós növénynek bizonyulnak, könnyen boldogulhatunk velük is.

Hol helyezzem el a cserepeket?

Érdemes tudni, hogy a fejlődésben lévő növénynek nagyon sok fényre van szüksége. Vannak viszont olyan fajták, amiknek a őszi-téli napfénytől még több fényre van szüksége, éppen ezért szükség lehet olyan lámpákra, amelyek a növekedéshez biztosítanak elegendő fényt. Ilyen növény a paradicsom vagy a paprika. Ezzel inkább azoknak érdemes próbálkozni, akik vagy elég bátrak vagy már rendelkeznek elegendő tapasztalattal.

Azok, akik még nem vágnák ekkora fába a fejszéjüket, tegyék a cserepeiket az ablakpárkányra. Fontos kiemelni, hogy csak akkor helyezzük ide a növényeket, ha kellően szigetelt az ablakunk és nem éri majd huzat a növényünket.

Mire kell figyelni az ültetés során?

Amikor eldöntjük, hogy elültetünk egy palántát vagy magot, akkor figyelembe kell vennünk, hogy mekkora lesz a kifejlett növényünk, ha megnő. Éppen ezért érdemes olyan kaspót, cserepet, ládát választani, ami elég teret biztosít majd a növényünknek "felnőtt korában" is.

Itt fontos megjegyezni a vízelvezetést is! Mindenképp olyan edényt válasszunk, aminek az alján több lyuk is található. Ez azért fontos, mert itt távozhat el a felesleges víz a locsolás során, így elkerülhetjük, hogy a víz felhalmozódjon a cserépbe. Ha tömött cserepet választunk, a víz nem tud távozni az edényből, így hamar a levelek elsárgulásához, majd az egész növény elrohadásához vezethet.

Az öntözéshez hozzátartozik, hogy ugyan olyan rendszerességgel kell végeznünk, mintha a szabadban tennénk azt. Fontos viszont szem előtt tartani, hogy a beltéri levegő nagyon száraz lehet, ezért érdemes egy héten többször is ellenőrizni az elültetett magok, palánták földjét.

Mi a helyzet a kártevőkkel?

Mivel beltéren kertészkedünk, így kevesebb kártevő képes megdézsmálni a növényeinket. Persze ettől még megtámadhatják olyan beltéri rovarok, mint a levéltetvek, atkák. Ezt megelőzheted, ha a kifejlett növényt rendszeresen permetezed vízzel, hogy a megragadt port eltávolítsd a levelekről vagy akár le is zuhanyoztathatod őket a kádban vagy a zuhanyzóban.

Melyek azok a növények, amelyeket a kezdő kertészek is bátran nevelhetnek lakásukban? Mutatjuk!

bazsalikom

oregánó

petrezselyem

saláta

spenót

kelkáposzta

rozmaring

zsálya

kakukkfű

metélőhagyma

(via: farmanddairy.com)