Embertelen körülmények: horrorfilmbe illő környezetben tartották a kutyákat

Ahogy a portál írja korábban ellátta a kennelben lévő állatokat a volt kutyatényésztő, de egy idő után teljesen lemondott róluk. Sok kutya legyengültek, de volt, amelyik elpusztult. A lap szerint olyan is előfordult, hogy a szabadban 15 kiló hús tartottak ládákban, ami a nap és víz hatására oszlásnak indult és egy idő után megjelentek csapatokban a rókák, valamint elszaporodtak a patkányok is. Már korábban is jelezték a helyiek az iszonyatos állapotokat a kormányhivatalnak és a jegyzőnek, ám előrelépés nem történt az ügyben. Kijöttek, megnézték, eljártak.

Néhány nappal ezelőtt viszont a gombai (Pest megye) Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítványnál csörgött a telefon. A hívás célja egy bejelentés volt, mely szerint rossz körülmények között tartják a kutyákat Pécs-Somogyban. A hét elején elment a helyszínre az egyesület, ekkor viszont már a hatóság is intézkedett. A kutyák a helyi gyepmesterhez kerültek, innen veszi majd át az egyesület.