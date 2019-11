Idén sem maradhat el: mutatjuk, hol veheted meg a magyarok kedvenc téli virágát

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara piaci körképe szerint már az összes virágárusnál kapható az idei kedvező időjárásnak köszönhetően kiváló minőségű mikulásvirág, amely tipikusan a késő őszi, téli időszak kedvenc dísznövénye.

Az elmúlt évek tapasztalata szerint itthon sokáig a nagy fellevelű, magasabb növények iránt volt nagyobb a kereslet, de már a kisebb fellevelű növények iránt is számottevő igény látható. A termelők idén is az örök kedvenc, a piros szín tucatnyi árnyalatával jelentek meg, de természetesen rózsaszín, fehér, cirmos, sárga színekben is kapható a dísznövény. A vásárlók döntő többségben még mindig a pirosat keresik, de a kínálat nagyjából tizedét már az extrább színek teszik ki. Az igényeknek megfelelően, több mint 50 százalékban 12-13 cm-es cserepes méretben kerül a piacra a mikulásvirág, de akár a 6 centiméteres miniktől a 23 centisekig terjedhet a választék.

Hazánkban nagyságrendileg mintegy száz termelő foglalkozik mikulásvirág-termesztéssel, a kínálat 80-90 százalékát ők állítják elő. A nevéből is adódóan a dísznövény keresettsége mikulás-nap után jelentősen visszaesik, azonban a növény az adventi időszak és a karácsony fő díszítő elemévé is válhatna. A környező országok hagyományosan így tekintenek a virágra: Ausztriában karácsony csillagának, míg Romániában karácsonykának nevezik a hazánkban mikulásvirágként ismert dísznövényt. Hasonlóan ezen országokhoz, a hazai piacon is kimondott cél a dísznövény szezonjának meghosszabbítása.

A különleges igényű, úgynevezett rövidnappalos növény Közép-Amerikából származik, maximum 13 órás nappali időszak mellett tudnak rendesen kifejlődni a színes fellevelei. Emellett nagy a melegigénye, megfelelő fűtés nélkül kisebb lesz és lassabban fejlődik. A termesztés sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben, a nemesítés révén stabilabb a növények fejlődése. Hazánkban a termelők a kívánt mérettől függően június közepe és szeptember közepe közt ültetik el, fóliában illetve üvegházban nevelik, hajtatják. Szükség esetén sötétíteni is kell a környezetét. Az idei nyári, ősz eleji enyhébb éjszakák kimondottan kedveztek a növénynek, segítették őket a vegetációs növekedésben.

A termelők felhívják a figyelmet arra, hogy a növény azért is lehet hosszú távon fontos dísze az otthonoknak, mert különösebb szaktudás nélkül március végéig, vagy április elejéig könnyen eltartható. A szakemberek alulról felszívatással látják el vízzel a termelés során, ezt a módszert javasolják otthonra is. Azaz a növényt 10 percre pár centiméteres vízbe kell állítani, így a cserép alján levő lyukakon keresztül felszívja a számára szükséges vizet, de hosszabb ideig ne álljon a vízben. Lévén a mikulásvirág évelő, a következő évben akár újra is nyílhat, de ehhez ősszel zavaró fényektől mentes sötétre van szüksége.