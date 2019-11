Nem minden gólya költözik el: így gondoskodhatsz róluk télen

Az emberek lakta településeken, városokban is fészkelő madárfaj a fehér gólya. A lakosság általában jól ismeri őket, nyomon követi az életmódjukat, vonulási szokásaikat. Éppen ezért sokak számára némi pánikra ad okot, ha még októberben, netán decemberben is a környéken vagy az udvaron tanyáznak a tollasok

- magyarázta Monoki Ákos, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának természetvédelmi tájegységvezetője. Ahogy a portál írja, a szakember úgy véli, ha a gólya nem tűnik sérültnek vagy betegnek, nincs ok az aggodalomra. Arra viszont külön felhívta a figyelmet, hogy senki ne próbálja meg befogni az állatot.

Egy vadon élő állatról beszélünk, amely nem lenne annyira együttműködő, mint ahogyan azt gondolnánk. Még a sérült példányok befogási kísérleteiből is gond lehet, bízzuk szakemberre. Egyébként az itt maradók ellensége elsősorban nem a hideg időjárás, hanem az élelemhiány. A legnagyobb segítséget tehát a táplálék biztosítása jelenti. Szívesen elfogadják a csirkehúst, apró halakat. Sőt! A mezőn akár a rágcsálókat is elcsípik az ínséges időkben

- emelte ki a szakember.

A potya eledelhez könnyű hozzászoktatni őket. Így arra ügyeljünk, hogy az etetés legyen rendszeres. A téli viszontagságok idején is élelem után fog kutatni. Gyakran szegődik be nem fagyó vizek mellé, apró halakra vadászva. Ám ha megvan a biztos forrás, inkább arra hagyatkozik. Így mindenképpen legyünk következetesek. A telelő gólyák egyébként a fészkeikben pihennek, de tudunk olyan esetről, amikor a tollasok a baromfiudvar lakóival együtt húzódtak be a meleg ólakba

- mesélte Monoki Ákos.