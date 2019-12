Ezt a legtöbb kutyatartó nem tudja: az eb élete múlhat rajta télen

Vannak gyakran ismételt mítoszok, tévhitek a téli kutyatartással kapcsolatban, amik szinte beleivódtak a hétköznapokba. A gazdik viszont gyakran értetlenül állnak az ezek miatt kialakult problémákkal szemben. Hogy biztonságban tudjuk házikedvencünket a téli hónapokban is az udvaron, akkor le kell számolnunk minden tévhittel. Éppen ezért gyűjtöttük össze azokat az elterjedt mítoszokat, amikkel csak árthatunk a kutyánknak. Lássuk, melyek ezek!

1. Télen nincs szükség a bolha- és kullancs elleni védelemre

Sokan gondolják azt, hogy télen ezek az állatok elpusztulnak a hidegben, pedig ez nincs így. Képesek az állat bundájába fészkelni magukat, hogy meghúzzák magukat a hideg elől. Szakemberek azt tanácsolják, hogy a téli hónapok alatt is folytassuk a a bolha - illetve a kullancs elleni védekezést. Csak így biztosíthatjuk háziállatunk számára védelmet az élősködők elől.

2. A kutyáknak nem kell kabát, megvédi őket a saját bundájuk

Az olyan sarkvidéki fajták, mint a Husky és a Malamut, vastag bundázattal rendelkezik, így ez melegíti őket a téli hónapokban. Tehát, ha ilyn "téltűrő" kutyánk van, akkor nem kell túl sokat aggódnunk. Viszont a legtöbb ház körül élő kutyának nincs ilyen sűrű és vastag bundája. Főleg a tacskók és hasonló kistestű, rövid szőrű kutyákat kell óvni sétáltatás során, éppen ezért ajánlitt nekik kabátot vásárolni. Nem úri hóbort, néhány ebnek tényleg szüksége van a védelemre, hogy ne fázzon meg. Ha nem adunk valamilyen védőruházatot a vékony szőrű kutyáinknak, akkor nagyon hamar jelentkezhetnek a hipertónia tünetei. Hiszen így az ebek testének fokozottabban kell dolgozni, hogy melegen tartsa őket, ami viszont stresszhez és egyéb más betegségekhez is vezethet.

3. Csak nyáron kell aggódni a kiszáradás miatt

A legtöbb ember a kiszáradást a forró napokhoz társítja, de az igazság az, hogy a kutyák bármikor, így télen is kiszáradhatnak. A téli kiszáradás ugyanolyan veszélyes, mint a nyári kiszáradás, és nagyon hasonló tünetekkel is bír. Általános tünetek a kutyáknál, hogy inkább alszanak, gyakran letargikus a hangulatuk, bőrük sápadt, ragadós az ínyük és előfordulhat, hogy hánynak is. Éppen ezért a téli folyadékpótlásról se feledkezzünk meg.

4. Nem kell megszárítani a kutya bundáját egy téli séta után

Szakemberek azt tanácsolják, hogy egy kiadós, téli séta után törölgessük szárazra kedvencünket, hogy megelőzzük a hipotermia jeleinek kialakulását. A nedves szőr befolyásolja az aljszőrzet hőmegtartó képességét. A bőrön lévő víz hőt vesz fel a testből, hogy felmelegedjen és elpárologjon, ami tovább hűti az állatot, így természetesen még jobban lehűl a testük. Éppen ezért, ha megtöröljük a kutya bundáját, könnyebben megszárad a szőrük és így hamarabb felmelegszik a testük is.

