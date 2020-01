Kihirdették: Bálint gazda nyerte meg az év embere díjat

Ahogy a portál írja, az ország legismertebb kertészét gyakran megállítják az utcán is, hogy tanácsokat kérjenek tőle. Sőt, kiemelték azt is, hogy meglepő, de a fiatalabb korosztály számára sem ismeretlen Bálint gazda. Hatalmas rajongó táborában szép számmal vannak olyanok is, akik még meg sem születtek, amikor a kertész ismertté vált.

Nagyon örülök a győzelemnek és köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott

- mondta Bálint György, akinyáron ünnepelte 100. születésnapját. A sokak álltal kedvelt szakember a mai napig aktív, az interneten naprakész tanácsokkal látja el többszázezres követőtáborát és most is új könyvön dolgozik

