Ezeket a kerti munkákat mindenképp végezd el januárban: itt a 6 pontos feladatlista

A kertben végzett munkák ebben a hónapban többnyire a szerszámok, kertészeti eszközök tisztítását és rendezését jelentik, valamint a következő évre való felkészülést és tervezést is most érdemes elkezdeni. Éppen ezért, amikor az időjárás is kedvező, érdemes kimenni a kertbe és nekilátni a munkának. Lássuk, miket lehet már most elvégezni!

A szerszámokat, ha tél elején gondosak voltunk, akkor tisztán tettünk el a fészerbe, ha nem, akkor ezek tisztításával kezdjünk. Ha ezzel megvagyunk, jöhet a kicsorbult kapák, ásók élezése.

Korábban már írtunk, hányféle képpen lehet újrahasznosítani a karácsonyfánkat a kertben, erről több itt olvasható.

Ilyenkor érdemes elvégezni a törzstisztításokat is a kertben lévő fákon. Drótkefével dörzsöljük át a törzseket, hogy eltávoltítsuk az áttelelő kártevőktől a fát.

Van pár hagyma, amit ilyenkor még érdemes elültetni. Ha nincsenek erős, talajmenti fagyok, akkor a következőket tudjuk januárban elültetni: korai burgonya, borsó, zeller, hagyma, saláták, karfiol, újhagyma, spenót, eper, málna, áfonya.

Most kell megmetszeni az alma- és körtefákat. A szilvát, a cseresznye és a sárgabarackot most nem érdemes metszeni, mivel ez csak fogékonyabbá teszi őket a különböző betegségekre, kártevőkre.

Tervezzünk előre. Ilyenkor érdemes átgondolni, hogy előző évben milyen technikák váltak be és melyek voltak, amik nem működtek. Most még van idő megtervezni, hogyan osztanánk fel a kertet vagy épp kiválasztani, hogy műtrágyát,mulcsot vagy komposzt teát használunk majd kertünk táplálásához.

Címlapkép: Getty Images