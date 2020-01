Meglepő dolog derült ki a méhekről: ezen múlik, milyen mézet lehet majd kapni a boltokban

Nemrég látott napvilágot egy kutatás, amely rávilágított arra, hogy a nektár cukorszintje hogyan befolyásolja azt, hogy a méhek milyen gyorsan képesek összegyűjteni majd elraktározni a mézet. A vizsgálat, amelyet a Journal of the Royal Society Interface végzett kitért arra is, hogyan működik a méhek mézgyűjtésének folyamata.

Mézgyűjtésről röviden

A gyűjtőméh szipókáján felszívja a nektárt vagy a mézharmatot, ami a mézgyomorba kerül; így szállítja a kaptárba. Ott átadja a mézérlelő belső munkásoknak, akik többször is felszívják, majd leadják, közben különböző enzimek, savak, fehérjék keverednek hozzá. Egy enzim invertálja a répacukrot, vagyis egyszerű cukrokra bontja. Más enzimek fruktózzá alakítják a glükózt, vagy összetett cukrokat állítanak elő. Közben a nektár besűrűsödik, és olyan anyagok kerülnek bele, amelyek akadályozzák a gombák és a baktériumok növekedését.

Miért fontos ezt tudnunk?

Ez azért lényeges, mert így érthetjük meg, hogyan hat a méhekre negatívan a túl édes nektár. A gyűjtésnél fontos, hogy a méh képes legyen minél hamarabb összegyűjteni majd leadni a nektárt, hogy aztán ugyan ilyen gyorsan vissza tudjon menni a virágokhoz folytatni a gyűjtést. Ez egy körforgás, és az idő sokat számít.

A kutatás most viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a nektárban lévő cukor képes energetizálni a méheket, ezzel növelni a gyorsaságukat, viszont a nagyon édes nektár pont ellenkezőleg hat. Lassítja a méheket munka közben, így viszont a kaptár feltöltése is sokkal lassabban történik meg.

A Cambridge Egyetem kutató éppen ezért poszméheket teszteltek. Különböző cukortartalmú nektárokat kellett gyűjteniük a méheknek, a kutatók pedig lemérték a sebességüket, hogy mennyi idő alatt teszik meg ezt. Persze arra is kíváncsiak voltak, hogy egy teljes kaptár mennyi idő alatt telik meg, így ezt is megmérték, az eredmények pedig meglepőek voltak.

Az alacsony cukortartalmú nektár jó hatással volta méhek munkájára, szaporán begyűjtötték őket és a kaptár is rövid idő alatt megtelt. Ezzel szemben a magas cukortartalmú nektár már gondot okozott a poszméheknek. Sokkal lassabban tudták felszippantani és szállítani a nagyon édes nektárt, és jelentősen hosszabbra nyúlt a kaptár feltöltésének ideje is.

Csak képzeljük el azt, hogy egy cukorral teli, ragacsos levet kell felszürcsölnünk egy szalmaszálon keresztül. Valami ilyesmit végeznek a méhek, miközben a magas cukortartalmú mézet gyűjtik össze

- mondja Jonathan Pattrick, az egyetem egyik kutatója.

Mint mondja, azt remélik, ez a kutatás segít majd nekik abban, hogy rájöjjenek, mely virágok és növények vonzzák a legjobban a méheket és egyéb más beporzókat. Hiszen így növelni tudnák a terméshozamot. Ez létfontosságú az emberiség számára, hiszen a világ legtöbb növényét a méhek porozzák be, miközben gyűjtögetik a nektárt virágról-virágra szállva.

(forrás: modernfarmer.com)

Címlapkép: Getty Images