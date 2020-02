Őrületes kerti akciók élesedtek: ezért érdemes betérni a Lidlbe, Aldiba, Tescoba, Praktikerbe

Közeledik a tavasz, amit a boltok, áruházak kínálatán is észre vehetünk, hiszen folyamatosan bővül a kerttel, növényekkel és barkácsolással kapcsolatos akciók listája. Korábbi cikkünkben említettük, hogy ugyan még tart a tél, ahhoz hogy ne halmozódjanak fel a kerttel, otthonunkkal kapcsolatos munkáink, érdemes néhány feladatot már februárban elvégezni vagy legalább előkészíteni.

Mivel a kerti munkákhoz kapcsolódóan nem lehet pontos időtervet készíteni az időjárás kiszámíthatatlansága miatt, ezért már az első napsütéses februári hétvégéken belevághatunk a teendők hosszú sorába. Ahogy írtunk róla, ebben az időszakban előkészíthetjük, rendszerezhetjük szerszámainkat, megtisztíthatjuk a fákat, a kertet, elkezdhetjük a metszést, a palántázást, de továbbra sem érdemes olyan feladatokról sem elfeledkezni, mint a madarak etetése. Ha több dolgot is be kell szereznünk a munka elkezdéséhez, érdemes átböngésznünk a legfrissebb akciós újságokat, hiszen több áruház friss akciókkal és készlettel várja a kertben tevékenykedőket.

Tavasz előtti "nagy takarítás"

A pakoláshoz és rendszerezéshez szükséges eszközöket akciós áron szerezhetjük be az Aldi áruházakban. A műanyag szállítókocsit 5499 Ft/db áron, kézikocsit pedig 4999 Ft-ért vehetünk, amik lényegesen megkönnyíthetik a nehezebb kerti eszközök, nagyobb cserepes növények szállítását. A garázsunk, kerti faházunk rendben tartásához elengedhetetlen újdonságot, a tárolószekrényt pedig 19990 Ft-ért vásárolhatjuk meg.

Szerszámokat elő, indulhat a munka!

Ha még hiányos a szerszámkészletünk rengeteg akciót kínál több áruház is az eszközök pótlására. A Lidl kedvezményei között lapozgatva találhatunk teleszkópos sövényvágó ollót 3299 Ft-os áron, teleszkópos ágvágót 2999 Ft-ért, összecsukható fűrészt 1299 Ft-ért és metszőollót 999 Ft-os áron. Valamivel drágábban profi megnevezésű változatokat is kínál az áruház: profi metszőollót 3999 Ft-ért, teleszkópos ágvágót 6999 Ft-ért, összecsukható fűrészt 4999 Ft-ért, lombseprűt 5999 Ft-ért és ásót 5999 Ft-ért vásárolhatunk. A teleszkópos ágvágót fűrésszel is megvehetjük ennek 11999 Ft az akciós ára.

A gyomok eltakarításához elengedhetetlen gyomláló- felülettisztító kefe pedig 2199 Ft-os áron szerepel a kedvezmények listájában. Ha magasabbra kéne másznunk egy-egy ág eléréséhez a Praktiker 27990 Ft-tól kínál csuklós létrát, az univerzális létrát pedig 21990 Ft-tól vásárolhatjuk meg akciósan. A Praktiker legújabb akciói között nagyobb gépeket is találhatunk: ágaprítót 56999 Ft-ért, benzines kapálógépet 154990 Ft-ért, szennyvíz-szivattyút 14990 Ft-ért. A fűrész típusok között is gadagon válogathatunk és most a zsebünkbe is kevésbé kell mélyen belenyúlnunk: dekopírfűrészt 7990 Ft-ért, skorpiófűrészt 17990 Ft-ért és körfűrészt 24990 Ft-ért vehetünk.

Jöhetnek a növények, kezdődhet a palántázás!

Jelenleg a Lidl kínálja a legtöbb akciós terméket a palántázáshoz, növények ültetéséhez, kerti munkák elkezdéséhez. Palántázókészletet 1111 Ft-ért, melegágyat 7999 Ft-ért, illetve a kerti melegágyat 9999 Ft-ért vásárolhatjuk meg. Válaszhatunk azonban mini melegházat is, ami mindössze 2299 Ft. A speciálisabb eszközök kedvelői akciósan vehetnek a Lidl áruházakban virágtartót vízszintjelzővel ellátva 1299 Ft-ért.

A Praktikerben is vehetünk hasonló termékeket: ott fóliaházat 7699 Ft-ért, növényültető tálcát pedig 2199 Ft-os áron szerezhetünk be. Az Aldiban viszont a csíratermesztéshez elengedhetetlen csírázatótálcát vásárolhatjuk meg kedvezményesen, mindössze 999 Ft-os darabáron. Ha már csak a növényekre van szükségünk, bio csíramag csomagot 499 Ft-ért vehetünk az Aldiban, delikát vetőmagokat (spenótot, sárgarépát és zellert) pedig a Praktikerben találhatunk 199 Ft-ért. A Lidlben hajtatott jácintot is akciósan vásárolhatunk most 279 Ft-os áron, tavaszi virághagymamixet 1699 Ft-os áron és mini szukkulenseket (pozsgásokat) 799 Ft-ért, illetve a fagytűrő évelők is kedvezményesen 399 Ft-ért kaphatóak.

Ha még nem színes a kert, boruljon virágba a ház!

Ha úgy érezzük túl lassan érkezik a tavasz és otthonunkat, belső tereinket már virágzó növényekkel ékesítenénk, erre az esetre is találhatunk friss kedvezményeket számos áruházban. A Praktiker az orchidea kedvelőknek kínál a növény gondozásához szükséges termékeket 549 Ft-os darabáron. Szintén a Praktikerben kapható mindössze 149 Ft-ért műanyag kaspó, amivel már meglévő növényeinket is új formában

Amennyiben az első napsugarak érkeztével bővítenénk is otthoni növény készleteinket az áruház Phalaenopsist kínál 1599 Ft-ért, de Primulát is vásárolhatunk 289 Ft-os áron. Phalaenopsist a Tesco áruházakban is kedvezményesen vehetünk 1799 Ft-ért, amivel kicsit a Praktikeres ár fölé lőttek.

Gondoskodjunk vendégeinkről februárban is!

Valószínűleg legtöbben már ősszel elhelyezték a madáretetőket a kertben, ám akinek mégis most lenne szüksége egy új madárházra, esetleg lecserélné a régit, a Lidl 3299 Ft-ért kínál a legfrissebb akciós újságában.

További kedvezményeket az áruházak legfrissebb akciós kiadványaiban találhatunk a HelloVidék oldalán.

Címlapkép: Getty Images