Egekben a gyümölcsök ára: őrület, mennyit spórolhatsz egy saját gyümölcsfával

A korai tavasz megtévesztően hat a természetre is, nem csoda, hiszen a klímaváltozást a növények is nehezen viselik. A szélsőséges időjárás a zöldségek, gyümölcsök fejlődését és termésmennyiségét is befolyásolja, így nem is meglepő az a tény, hogy, ha kedvezőtlen a klíma, kevesebb a termés és drágábbak a termények.

Korábban írtunk róla, hogy jelentősen drágultak a gyümölcsök: a KSH adatai alapján a tavalyi árakhoz képest az almához majdnem harmadával, a narancshoz és a banánhoz pedig ötödével magasabb áron juthatunk hozzá. A szélsőséges időjárás miatt tavaly jóval kevesebb alma termett, mint tavalyelőtt. A korábbi 855 ezer tonna helyett most mindössze 390 ezer tonnát szüreteltek. Az almatermés volt a leggyengébb, de a teljes gyümölcskészletet tekintve is jóval kisebb mennyiséggel számolhattunk. Több mint 1 millió tonnáról 683 ezer tonnára csökkent a termés.

Nem csak az országban, de Európában is meglehetősen gyenge volt a gyümölcstermés, amiből pedig csökken a kínálat, annak értelemszerűen emelkedik az ára. A gyümölcsök áremelkedése pedig egyértelműen magasabb lett, mint az átlagos élelmiszerár-emelkedés, a déligyümölcsök ára ráadásul a forintgyengülés hatására is magasabb lett

- mondta Apáti Ferenc, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke.

A drágulást bármelyik boltban vásárolva megtapasztalhattuk, ám ha jól figyelünk alkalmanként elcsíphetünk egy-egy akciós finomságot az üzletek polcain. Érdemes átlapozni az aktuális akciókat kínáló újságokat, mivel most is számos gyümölcshöz juthatunk hozzá kedvezményes áron. Erről részletesen itt írtunk.

Megéri sajátot termeszteni?

Aki megteheti és van kertje vagy művelésre alkalmas földterülete, gyakran ülteti el a család kedvenc gyümölcsfáit, amiről aztán évről évre lehet falatozni a termést. Persze ehhez odafigyelés és gondoskodás szükséges, de mindez megéri, ha utána kedvünkre szedegethetjük a megérett finomságokat.

Ha rászánjuk magunkat és szeretnénk a kertünkben tudni a legkedvesebb gyümölcsfáinkat, akkor érdemes körbenézni a kertészetek és áruházak polcain, mielőtt belevágnánk az ültetésébe. Hogy pontosabb képet kapjunk az árakról, szemügyre vettük a különböző kertészetek és nagyobb áruházak kínálatát. Ennek fejében összegeztük, hogy milyen árak között mozog egy-egy gyümölcsfa csemete ára.

Ahogy a táblázat mutatja, az egyes gyümölcsfák átlagára eltérő értékeket mutat, van ahol egészen olcsón megúszhatjuk az ültetést de van, ahol borsos áron kínálják fajta, szín és típus szerint válogatott gyümölcsfákat. Szemügyre vettük egy nagyáruház és néhány kertészet kínálatát, hogy feltérképezzük, hol és milyen áron kínálják a csemetéket. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy az OBI egyen árban kínálja az egyes fajták csemetéit, viszont a kertészetek oldalain sokkal drágábban találjuk meg ezeket a növényeket. Ki kell viszont emelni, hogy a kertészetek rengeteg fajtával bővelkednek az egyes gyümölcsfákból, így talál magának csemetét az is, aki a hagyományos gyümölcsöket és ízeket keresi, de az is, aki szeretne kísérletezni néhány új és különleges gyümölcsfatípussal.

Hogyan ültessünk?

A naptár szerint végre megérkezett a tavasz és az első napsugarakkal a kerti feladatok sora is folyamatosan gyarapodik. Ahhoz, hogy kertünk a lehető legszebb formájában pompázzon egész évben már időben érdemes elkezdeni a munkát. Éppen ezért most annak jártunk utána, hogy miként kell elültetni a megvásárolt csemetéket, hogy mindenképp felcseperedjenek és termést hozzanak. Nem is olyan egyszerű feladat ez, mint azt sokan gondolják.

Az ültetés alapvetően stresszes élmény a növények számára, mivel gyökereik kicsit megzavarodnak a folyamat során. Nem tudnak azonnal vizet vagy a tápanyagokat magukba szívni – ezt a kertészek „transzplantációs sokknak” nevezik.

Minél melegebb az időjárás, annál nagyobb sokk éri a növényeket, éppen ezért, akkor ajánlott az ültetés, amikor a növény teljesen „nyugvó” állapotban van. Tehát a kora tavaszi időszak megfelelő erre, ilyenkor még minden növény lelassult állapotban van.

A ládákban, vagy valamilyen nagyobb cserépben termesztett gyümölcsfák olyan gyökérrendszert alakítanak ki, amelyek körbefutják az edényt. Éppen ezért nem úgy fejlődnek, mint azt a természetben tennék.

Éppen ezért, amikor kiültetjük a növényt, egyengessük el a gyökereket, ne hagyjuk körbefont állapotban, hiszen arra van szükségünk, hogy a gyökér minél mélyebbre lehúzódjon a földben. Ez azért fontos, mert így a nagyobb szelek sem fogják kicsavarni a fánkat!

A cserepes fák ültetésekor bölcs dolog egy lyukat ásni, ami többszöröse a gyökérgömbnek, így a körben nőtt gyökereknek könnyebb lekúszni a talajba.

