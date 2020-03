Dr. Apponyi: a 15 fok elegendő a fertőzési hullám megindulásához

Korábban már megírtuk, a naptár szerint végre megérkezett a tavasz és az első napsugarakkal a kerti feladatok sora is folyamatosan gyarapodik. Ahhoz, hogy kertünk a lehető legszebb formájában pompázzon egész évben már időben érdemes elkezdeni a munkát. A HelloVidék összegyűjtötte a legfontosabb munkákat, amikkel hivatalosan is elrajtolhat a kerti szezon. Ezeket itt találod.

Többször is írtunk arról, hogy a klímaváltozás hatásai már most mennyire jól érzékelhetőek - nemcsak mi, emberek tapasztaljuk a bőrünkön nap mint nap, de a természetben is nagy változások mennek végbe. Az enyhe tél miatt több csonthéjas termésű gyümölcsfa kezdett el rügyezni, például a mandula, az őszibarack és a kajszibarack. Ez a növénytermesztésben veszélyhelyzetet jelent, mert egy nagyobb fagy károsíthatja a rügyeket, és jelentős terméskiesést okozhat. A melegebb tél azért sem tesz jót a növényeknek, mert a kórokozók és kártevők gond nélkül átvészelik ezt az időszakot, kevésbé ritkul meg az állományuk, sőt a délről betelepülő fajok is itt maradhatnak.

Éppen ezért nem árt szoktatni magunkat a gyakran szélsőséges időjárás, a kedvezőtlen klíma, a kevesebb és ezért drágábban árult termés gondolatához, sőt tényéhez. Aki megteheti és van kertje, művelésre alkalmas földterülete, gyakran gyümölcsfát is gondoz. A hatalmas lombú cseresznye-, a zamatos termését kínáló alma- vagy körtefa sokak számára a családi legendárium része, de persze ahhoz, hogy hosszú ideig egészséges maradjon és jól teremjen, rengeteg odafigyelésre, gondoskodásra van szükség. Ebben a cikkünkben annak jártunk utána, milyen áron kaphatunk most kertészetekben, áruházakban gyümölcsfa csemetét. És persze azt is kiderítettük, miért jó választás úgynevezett szabadgyökerű facsemetét venni, ha faültetésben gondolkozunk.

Mostani cikkünkben annak jártunk utána hogy mi történt a gazdaságokban, mely növények indultak növekedésnek és mit mond ezzel kapcsolatban Dr. Aponyi Lajos, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szakembere.

Március első hete többszöri bőséges csapadékkal próbálta pótolni az előző két hónap csapadék hiányát. Több alkalommal áztatta eső a földeket, a nedvesség akadálytalanul szivárgott a talajba. A napi hőmérséklet kissé visszaesett ugyan, de nappal is 10 Celsius fok körül alakult, éjszaka pedig általában fagypont feletti hőfokokat mértünk. Derültebb éjszakákon néhány alkalommal fagyott is. A növények a kedvező nedvességi viszonyokra, a melegebb nappalokra és a hosszabb megvilágításra szemmel látható fejlődéssel reagáltak

- olvasható a szakember beszámolójában.

Látványosan erősödött az őszi búza és az árpa növekedése, lassan eltakarják a jól bebokrosodott növények a sorközöket, eltűnőben az őszi árpára oly jellemző téli kisárgulás. Az őszi búza egyöntetű üde zöld színe ezen a télen nem fakult meg a téli időjárás hatására, folyamatosan megtartották őszi színeiket. Aki bátran korán kiszórta az első fejtrágya adagot, az most jól járt, mert a növények azonnal hasznosíthatták a tápanyagot. Jelenleg számottevő mennyiségű kórokozó vagy kártevő nem fertőzi az állományokat, de az idősebb leveleken azért megtalálhatóak az őszi fertőzés tünetei

- magyarázza Dr. Aponyi Lajos, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy amíg száraz és meleg volt az időjárás, addig elsősorban a gabonalisztharmat fertőzés aktivizálódása jelentett veszélyt a növényekre, most a több csapadék hatására előtérbe kerültek a levélfoltosság betegségek (barna-és fahéjbarna levélfoltosság, árpa pirenofórás-és hálózatos levélfoltoság, szeptóriás- és rinhospóriumos levélfoltosság).

Ahogy a szakember mondja, mindegyik közös jellemzője, hogy az előző évi szármaradványokon valamint az idős őszi leveleken telelnek át, és optimális nedvességi- és hőmérsékleti viszonyok mellett indul meg a tavaszi fertőzés.

Kitért arra is, hogy az első védekezés fontossága és sikere abban rejlik, hogy mennyire sikerül az alsó levélrégióban tartani a kezdeti fertőzést. A jelenlegi nedvességi viszonyok, amennyiben 15 Celsius foknál melegebb nappali hőmérséklettel párosulnak, elegendőek a fertőzési hullám megindulásához. A veszélyességi küszöbérték 10 százalékos fertőzési szint elérésekor alakul ki, ekkor már indokolt lehet az első védekezés, mert csak így előzhető meg, hogy a fiatal levelek és szárba indulás után a felső levélemeletek ne fertőződjenek meg.

Az őszi káposztarepce fejlődésének is jót tett a napokban lehullott csapadék. A növények rajtra készen várják a szárba indulás kezdetét. Ehhez minden feltétel- fejtrágya, csapadék, nappali hőmérséklet- adott. Most van itt az ideje a tavaszi fungicid- regulátoros kezelésnek, mely kellő védettséget ad a repce egyik legfontosabb betegsége, a fómás levél- és szárfoltosság ellen, másrészről pedig megakadályozza a szár túlzott növekedését, meggátolja a növényállomány megdőlését, elősegíti a növények minél nagyobb mértékű elágazódását

- írja Dr. Aponyi Lajos. Mint mondja, a növények szemmel láthatóan jól teleltek, hiszen a nagy hideg ezen a télen elmaradt, emiatt a tavaszi fejlődés intenzív szakasza hamarosan elkezdődik. Figyeljünk oda, mert a repce ilyenkor igényli tápanyag szükségletének döntő hányadát, tehát csak akkor várható töretlen fejlődés, ha a növény minden igényét kielégítjük, az igények mellett pedig mindent megteszünk a kora tavaszi kártevők és betegségek leküzdésére.

Címlapkép: Getty Images