10 fantasztikus fűszernövény, ami egész évben a konyhádban viríthat

Magyarországon a gyógy-, fűszer-, aroma- és ipari növények gyűjtése és termelése éves szinten közel 8-10 milliárd forintot tesz ki, területük 25-30 ezer hektár körüli. A magyar gyógynövénydrogok exportértékesítése mellett jelentős belföldi piac a termékek számára a szárítottfűszer-piac is. Itthon népszerű fűszernek számít az örök paprikán kívül a majoránna, a kapor, a különféle zöldfűszerek, a kakukkfű vagy a kömény - ezek egy része gond nélkül megteremhet a saját kertünkben vagy éppen a konyhánkban.

Akár szárított, akár nyers formában tartjuk őket, a minőség magasan jobb lesz, mint ha boltban vásárolnánk. Ebben a korábbi cikkünkben adunk tippeket arra az esetre, ha kedvet kapnál a fűszerkészleted felturbózására. Jó hír, hogy ezek a tanácsok nemcsak fűszer-, hanem gyógynövények esetén is működnek, úgyhogy finom teát is készíthetsz egy füst alatt. Most azonban abban segítünk, hogyan válassz élő fűszernövényt a konyhádba, és mit kell tudnod az egyes fajtákról.

Aki frissen használja a fűszernövényeket, egészen biztos, hogy szintet lép a főzési tudományában és a kulináris élvezetekben. Még akkor is, ha dér lepi az ablaküveget, a következő fajták egész évben használhatóak. Semmi speciális eszköz, felszerelés nem kell ahhoz, hogy megmaradjanak, csak napfény és öntözés. Általános szabály, hogy olyan helyre rakd őket, ahol naponta legalább 6 órányi fényt kapnak. Emellett fontos, hogy olyan cserépbe, ládába, tartóba ültesd, aminek megfelelő a vízelvezetése. Ha attól tartasz, hogy a vízelvezető lyukak miatt tönkre megy az ablakpárkány vagy az asztal, a pult felülete, használj tálkát vagy alátétet a felesleges víz felfogásához, tanácsolja a Good Housekeeping.

Lássuk, mi a teendő, ha friss, zamatos fűszernövényekre vágysz, amik bármikor elérhetőek, ha a konyha felé veszed az irányt!

Bazsalikom

Jó ötlet, ha te magad ülteted el a magvait. A cserepet ezután tedd egy déli tájolású ablakhoz, szereti ugyanis a sok napsütést és a meleget.

Babér

Évelő növény, az északi vagy nyugati fekvésű ablak előtt jó helye lesz. Arra azonban figyelj, hogy legyen neki elegendő tér! A babérnak kell a levegő megfelelő áramlása ahhoz, hogy egészséges maradjon.

Turbolya

Francia petrezselyemnek is nevezik. Magjait késő nyáron ültesd el, szépen növekszik akkor is, ha kevés fény éri. Ugyanakkor legalább 18-21 fok kell ahhoz, hogy fejlődjön.

Metélőhagyma

A termőidőszak végén húzz ki egy szállal a kertedből, és ültesd el egy cserépbe. Hagyd kint, míg a levelei el nem száradnak. Kora télen vidd be a leghidegebb beltéri helyre, akár a pincébe, pár napra. Azután helyezd a legnaposabb ablakba.

Oregánó

Legjobb, ha szabadtéri növényről szaporítod: vágj le belőle egy szárat, amit aztán elültetsz. Ha ez megvan, tedd egy déli fekvésű ablakhoz.

Petrezselyem

Magról is növesztheted, vagy kihúzhatsz egy szállal a kertedből, amikor vége a szezonnak. A petrezselyem a teljes fényárt kedveli, lassabban nő egy északi vagy nyugati tájolású ablaknál.

Rozmaring

Vágj le egy szárat belőle, és biztosíts neki állandó nedvességet, míg nem hajt gyökeret. Gyökereztető hormonoldatot is használhatsz. Leginkább déli fekvésű ablaknál fejlődik, és mivel olyan, mint egy természetes légfrissítő, még a hűvösebb időszakokban is érezni az illatát.

Zsálya

Ha van szabadtéri növényed, vágj le róla egy szálat, így a lakásban is könnyen termesztheted. A beltéri levegő szárazságát jól tűri, de kell neki az erős napsütés egy déli fekvésű ablakból.

Tárkony

A késő őszi, kora téli alvó időszak nagyon fontos számára. Ha a konyhádban is meg akarod honosítani, egy érett növényt válassz ki a kertből, és hagyd kint, míg a levelei el nem halnak. Vidd a leghidegebb beltéri helyre pár napra, majd rakd egy déli fekvésű ablak elé, hogy annyi napfényt kaphasson, amennyit csak lehetséges. Folyékony műtrágyával gondoskodj róla.

Kakukkfű

A beltéri termesztést kezdhetjük azzal, hogy egy kültéri növényről levágunk egy zsengébb részt és azt gyökereztetjük, de akár az egészet is átültethetjük egy cserépbe. A kakukkfű a sok napsütést szereti, de megnő északi vagy nyugati fekvésű ablaknál is.

