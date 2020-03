Így lesz gyönyörű a pázsit: 6 dolog, amit még most tegyél meg a zöld gyep érdekében

Először is, ha elhanyagoljuk a tavaszi gyepkezelést, az év hátralévő részében ihatjuk a levét, és a pénztárcánk sem lesz vastagabb tőle. Az viszont mindenképp jó hír, hogy a tavaszi munkák közel sem igényelnek annyi energiabefektetést, mint amennyit például nyáron csak a kaszálásra fordítunk, írja a The Spruce. Lássuk, mi lenne az a néhány dolog, amit érdemes megtenni annak érdekében, hogy szép legyen a gyepünk!

Gereblyézés

Az első teendő, ha a tavaszi gyepről van szó. A gereblyézés jóval több, mint pusztán a lehullott levelek eltakarítása, a talaj felső rétegeinek ellenőrzésére, tisztítására is szolgál. Egy alapos, mély átgereblyézés eltávolítja a télen elpusztult fűszálakat, az elhalt növényréteget, de a hópenésznek nevezett jelenség miatt is nagyon fontos. Ha azt látjuk, hogy a fakó foltok jelentek meg a gyepen és ezeken a részeken a fűszálak is mintha összeragadtak volna, jó eséllyel gyanakodhatunk erre a fertőzésre.

Gereblyézéssel, gyepszellőztetéssel sokat tehetünk azért, hogy a fű felszínén minél jobb legyen a légmozgás. Az elszáradt leveleket és a megbetegedett részeket távolítsuk el, így levegőhöz juttatjuk a gyökérzetet és szárítjuk a környezetét is. Érdemes akár talajjavítót vagy szerves gyeptrágyát is használni a minél gyorsabb regenerálódás érdekében.

Ellenőrizzük a tömörséget

Nem jó, ha túlságosan tömör a talaj: az esővíz nem tud elszivárogni, emiatt gombásodás, mohásodás, algásodás jelenhet meg a gyepünkön. (A mohára már csak ezért sem szabad úgy tekinteni, mint egy újabb gyomra a kertünkben.) A talaj lazításával a felesleges víz be tud jutni a földbe, így megoldódhat a probléma, de azzal is jót teszünk, ha levegőztetjük a gyepünket, bár ezt inkább ősszel szokták javasolni.

Mész használata

A moha feltűnése savasságot is jelezhet. A gyepnek a semleges pH a hasznos, így ebben az esetben ajánlott a talaj meszezése. Ez ugyanakkor elég lassan fejti ki a hatást, ne számítsunk gyors csodaszerre. Ha meszet használunk, műtrágyaszóróval juttassuk a talajra, az viszont fontos, hogy megelőzésképpen semmiképp ne alkalmazzuk! Hacsak nem tapasztaljuk a savasodás jeleit, a meszezés ugyanis csak egy korrekciós intézkedés. A túlságosan lúgos talaj a savashoz hasonlóan problémákat okozhat.

Felülvetés

Ha a pázsiton több csupasz folt is éktelenkedik, előfordulhat, hogy új fűmagokkal kell feltölteni a gyepet. Felülvetéskor lassan felszabaduló nitrogéntrágyát érdemes használni, öt héttel a fűszálak kibújása után pedig gyorsan felszabaduló fajtát. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a tavasz nem a legjobb időszak a gyep felülvetésére, sokkal inkább az ősz. Ekkor sem mindegy azonban, mikor tesszük: ha túl későn állunk neki, a zsenge fű növekedését akár meg is állíthatják az esetleges októberi fagyok.

Tápanyagok

Komposzt segítségével vagy mulcsozással organikusan is táplálhatjuk a gyepet, de vannak, akik inkább a műtrágyát részesítik előnyben. Ha azonban tavasszal túl sok műtrágyát használunk, betegségeket és gyomproblémákat okozhatunk, különösen ha már késő ősszel elvégeztük a műveletet. Hagyjuk, hogy a gyep sokáig „emészthesse” ezeket a tápanyagokat.

Aki gyomnövényektől mentes pázsitot szeretne, nem árt azzal tisztában lennie, hogy a különféle fajták ellen másképp kell küzdeni. Attól függően, hogy egy gyom egynyári vagy évelő, preemergens vagy posztemergens herbicidet kell használni ellene.

Mindent a fűnyírásról

Egész nyáron füvet nyírni meglehetősen fárasztó, pláne egy olyan eszközzel nehezítjük a dolgunkat, ami nincs túl jól karban tartva. Lehetőleg legyen saját fűnyírónk, ha pedig épp beruházunk egy újba, alaposan nézzünk utána, milyen fajta felel meg leginkább a kertrendezési elképzeléseinknek. Olykor a fűnyírási stratégiánkat sem árt újratervezni, még akkor is, ha látszólag ez a világ egyik legmonotonabb és legunalmasabb tennivalója. Csak tolni kell, és levágja a füvet, nem? Nos, a legalapvetőbb formája valóban ez. Ha pusztán azért tesszük, hogy le legyen tudva egy feladat, és nem az érdekel minket elsősorban, hogy a gyepünk egészséges maradjon, valóban elég is ennyi tudás. Ha azonban ennél kicsit jobban törődünk a pázsit állapotával, nem árt megfogadni néhány tanácsot.

Amikor a téli fagy már elvonult és egy kicsit felmelegedett a levegő, akkor érdemes az első tavaszi fűnyíráshoz látni. Ennek hiányában ugyanis könnyen kárt tehetünk a talajban és a pázsitban egyaránt. Az ideális fűszálhosszúság 6-8 cm, bár ez nagyban függ a fű minőségétől, korától és a már meglévő magasságától is. Általában érdemes úgy beállítani a magasságot, hogy a fű egyharmadát vágjuk le egyszerre, tanácsolja Megyeri Szabolcs kertész. Az első tavaszi fűnyíráskor a felénél nem célszerű tovább nyesni, mert ha ennél alacsonyabbra nyírjuk, a gyökérzet kevésbé tud fejlődni. Emiatt a fűszálak gyengébbek és rosszabb minőségűek lesznek, ráadásul sokkal könnyebben ki is száradnak. A megfelelő sűrűségű és mértékű fűnyírással elősegíthetjük a gyep sűrűsödését, ezért tavasszal és ősszel legalább hetente egyszer célszerű lenyírni.

