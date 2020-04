Így várja a gólyákat az áramszolgáltató: több mint négyezer fészektartót helyeztek ki

Az élővilágot kímélő, fenntartható és biztonságos energiaellátás megvalósításáért dolgozik idén is az E.ON a nemzeti parkokkal, madárvédelmi szakemberekkel együttműködve. Ők javasolták azt az 56 helyszínt, ahova a szolgáltató újabb fészektartókat helyezett el, és amelyeket a vállalat munkatársai folyamatosan karbantartanak, és ha kell, cserélnek. A munkákat még februárban, a veszélyhelyzet kihirdetése előtt végezték el. Az új fészektartókra fonott fészekalap is került – így azok még vonzóbbak jövendő lakóik számára. A beavatkozások során a régi gólyafészektartókat is ellenőrizték és javították. Ahol az akár évtizedes fészek több mázsásra hízott és veszélyessé vált, oda is új, fonott fészekalap került.

A kikelt gólyafiókák védelmének érdekében a repülési irányba eső hálózati elemekre szükség szerint burkolatot tesznek az áramszolgáltató szakemberei, emellett kiülőket szerelnek fel, hogy távol tartsák a madarakat az oszlopok veszélyes részeitől.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei azon dolgoznak, hogy a nyugati országrészben minél nagyobb számban telepedjen meg az egyik legkisebb hazai ragadozó madár, a vörös vércse. Céljukhoz csatlakozva a szolgáltató a nagyfeszültségű távvezeték-oszlopain biztosít helyet a költőládáknak, szerelői végezték ezek felhelyezését 15-20 méter magasba. Az együttműködés az elmúlt évben kezdődött, a korábban elhelyezett fészkeket szívesen használták a régióba érkező vörös vércse párok, beköltöztek, fiókákat neveltek.

A madárvédelmi munkák mindegyikét még korábban, a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése előtt végezték el az E.ON munkatársai.

A madarak áramhálózati védelme több évtizedes és rendkívül összetett, nemzetközi szintű probléma, ebben együttműködésre van szükség. A cég törekvése, hogy biztonságos környezetet alakítson ki az élővilág számára, ezért az ország nemzeti parkjaival idén írásba is foglalja a közös munka keretrendszerét. Az együttműködések fókuszában a legjobb műszaki megoldások megtalálása, a madárvédelemben dolgozók biztonságának fokozása védőeszközök és oktatások segítségével, valamint a madarak gyűrűzéséhez kapcsolódó munkafolyamatok összehangolása állnak.

(kiemelt kép forrása: E.ON.)

Címlapkép: Getty Images