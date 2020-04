Itt a brit királyi főkertész titka: csak így érdemes belevágni a nagy kertalakításba

Hetek óta töltjük otthon, a négy fal közt a napjainkat a karantén és a kijárási korlátozások miatt. Ez pedig mindenki másként viseli. Vannak, akik könnyebben átvészelik a napokat, vannak, akik valamilyen tevékenységgel foglalják le magukat.

Egyre több szakember próbál segítséget nyújtani, tanácsokat adni a karanténban töltött idő eltöltésére, éppen ezért arra is rendszeresen felhívják a figyelmet, hogy, akinek kertje, terasza, erkélye van, próbálja meg kihasználni ezt és több időt tölteni a levegőn. A D-vitamin pótlása a hidegebb hónapok után nagyon fontos, de könnyen megfeledkezhetünk erről a bezártság alatt.

Itt a tavasz és egyre több a napos órák száma, ha van némi megmunkálható terület az udvarunkon, kertünkben, most érdemes belefogni a kertészkedésbe, tereprendezésbe is. Több cikkben foglalkoztunk már mi is azzal, hogy milyen hatásokat fejt ki a szervezetre a kertben végzett munka, ezt támasztja alá Guy Barter, a Királyi Kertészeti Társaság főkertészének véleménye is.

A kertészet egyesíti a testmozgást, a szórakozást, és közismert tény, hogy pozitív irányba befolyásolja az emberek hangulatát is. A növények ápolásának és gondozásának jótékony hatása van. És persze nem mehetünk el amellett sem, hogy a virágok és a kertek szépsége is jótékony hatással van a hangulatunkra, mentális egészségünkre. A saját kezünk által nevelt, termesztett növények pedig növelik bennünk az elégedettség érzését és boldogsággal töltenek el bennünket

- vélekedik a Guy Barter.

Csak így érdemes belevágni

Mielőtt fejest ugranál a kert felásásának, tűzz ki célokat magad elé: mit szeretnél kihozni a kertedből? Zöldségeket nevelnél, amit a nyár folyamán le is aratnál? Inkább a fűszernövények érdekelnek? Maradnál csak náhány virág elültetésénél?

Azért fontos ezt meghatározni, mert ennek megfelelően kell beszerezned az eszközöket is. Ha van valami, amit nem találsz a fáskamrában vagy a fészerben, érdemes most internetről megrendelni, így kevésbé kell érintkezned más emberekkel. A szükséges barkácseszközök mellett virágokat, virágmagokat, sőt még kertibútorkat is rendelhetsz a kertészeti áruházak oldalairól.

Mit lehet most ültetni?

A főkertész szerint mindig az évszak megfelelő zöldségféléket érdemes ültetni, mint például káposztaféléket, sárgarépát, céklát, hagymaféléket, salátákat, spenótot, retket.

Ha jobban kedveljük a fűszernövényeket, akkor ajánlott olyanokat ültetni, amiket az étkezésünkbe, vagy főzés közben az ételeinkbe is fel tudunk használni. A legkedveltebb fűszernövények a metélőhagyma, a rozmaring, a menta, a petrezselyem, a koriander, a kakukkfű és a kapor is. Egyszerű velük bánni és hamar eredményesek lehetünk velük

- emelte ki Guy Barter.

Ami a virágokat illeti, érdemes azoknak is beszerezni néhány növényt, akik csak terasszal vagy erkéllyel rendelkeznek. A legcsodásabb színeket öltik ilyenkor a verbéna, muskátli, lobélia, mézvirág, petúnia, fukszia és a büdöske is

- tette hozzá a főkertész.

Az erkély is megteszi

A főkertész szerint nem érdemes elkeseredni azoknak sem, akiknek néhány négyzetméter teraszuk vagy erkélyük van. Sikeresek kertészek lehetünk egy kis terület felhasználásával is. Érdemes fűszernövényekkel, balkonvirágokkal vagy szobanövényekkel beborítani ezeket a területeket. De a pozsgás növények is könnyen kezelhetők, őket is érdemes kipróbálni. Ahogy a szakember mondja, lényeg, hogy legyünk pozitívak és gondoljunk arra: a kis felület előnye, hogy már néhány növény is kész dzsungelt tud varázsolni az adott helyből.

A balkont, az erkély- és ablakládákat általában dísznövényekkel, színes virágokkal szokták beültetni, ám sok más lehetőség közül is válogathatunk Bálint gazda tanácsai alapján akkor is, ha nincs kertünk és csak az erkély áll rendelkezésünkre.

Bálint gazda szerint faládákban, dézsákban akár csemegeszőlő-tőkét, kivicsemetét vagy futórózsabokrot is fel lehet nevelni. A virágládákba ültethetünk paprika-, paradicsom-, tojásgyümölcs-palántát, valamint számos fűszernövényt is (petrezselyem, metélőhagyma, fokhagyma, rozmaring, bazsalikom, majoránna, kakukkfű, csombor stb.), amelyek gyors segítséget nyújtanak a mindig sietve főző háziasszonyoknak. Erről többet korábbi cikkünkben olvashatsz, ide kattintva.

