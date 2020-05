Ezek a legfontosabb kerti munkák májusban: itt a 7 pontos feladatlista

Az év ötödik hónapjában járva, májusra általában megélénkülnek az utcák, a parkok, vidám nyüzsgés vesz minket körül. A mostani időszak a koronavírus-járvány miatt ugyan eltér az eddigi években megszokottól, ám egy dolog nem változott: a természet és az időjárás ugyanúgy átállt a májusi ütemre. Elbúcsúzhattunk az utolsó fagyos éjszakáktól, kihajtottak a lombok, virágba borultak a cserjék és az utcákat kellemes virág illatú, meleg szellő járja át.

Ugyan most kevésbé tanácsos kedvenc kiránydulóhelyeinken élvezni a természet szépségét és nincs lehetőségünk a kávézók teraszain hosszasan üldögélni, ezért talán még több időt tölt mindenki a kertben. Saját kertünkben most is feltöltődhetünk, pihenhetünk, relaxálhatunk és kikapcsolódhatunk egy kis aktív munkával, hiszen az igazi élményt egy szépen rendezett kert látványa adja, amihez májusban is érdemes belevetnünk magunkat a munkába. A HelloVidék összegyűjtötte a legfontosabb kerti feladatokat, amikre májusban mindenképpen fontos időt fordítanunk. Rendszeres ápolással a május egy elég mozgalmas hónapnak ígérkezik.

1. Ne feledd a gyepet!

A leggyakoribb májusi kerti munka a fűnyírás, amit már áprilisban elkezdtek legtöbben. Füvünk most van a legnagyobb növekedési időszakban, úgyhogy olykor talán hetente kétszer is vágnunk kell. Most van itt az ideje lassan a nyári gyepmagasság beállításának is.

2. Ügyeljünk az öntözésre!

Májusban szárazabb időszakok is előfordulhatnak, amikor kiemelten kell ügyelnünk a megfelelő, rendszeres öntözésre. Erre az éjszaka vagy a kora reggeli órák a legalkalmasabbak, mert ekkor párologtatnak a növények a legkevesebbet. A szárazabb időszakokon kívül fel kell készülnünk a nagyobb esőzésekre is, amik kedveznek a gombás megbetegedéseknek. Ezek ellen kiválóan védekezhetünk kertészetekben kapható speciális bio-növénykondicionálóval.

3. Régiek ápolása, újak ültetése

A kora tavaszi hagymások például a tulipánok mostanra elnyíltak. A kókadozó, szirmot hullató virágokat szabadítsuk meg a száraz részektől. A kertben pedig itt az ideje elültetni az egynyári növényeket.

4. Tápláljuk a talajt!

A tavasz a legjobb időszak arra, hogy tápláljuk a földet, amibe veteményezünk. Ez hoz majd gazdag termést.

5. Irány a kert!

A kora tavasszal elvetett zöldségeket már palántázni lehet. Ha még április végén nem tettük meg, kii lehet ültetni a kertbe péládul a paradicsomot, paprikát, zellert, spárgát és a karalábét is. De ilyenkor kerülhet földbe a sárgarépa és az uborka is. Ha lakásban tartjuk a fűszernövényeinket, ilyenkor már ki lehet ezeket is tenni az erkélyre, udvarra.

6. Elérkezett a cserjék ideje

Ilyenkor kell megmetszenünk a cserjéket, bokrokat. Erre mindenképpen egy hűvősebb napot válasszunk, a napsütéses, meleg időt kerüljük metszés szempontjából. A virágos cserjéink mostanra kezdenek elvirágozni. Ha elhervadtak, érdemes a kívánt formára metszeni azokat: most kell formát adni a cserjéknek.

7. Egyre több a kártevő

Májusban jelenik meg a legtöbb kártevő, ezért a növényvédelemre is érdemes nagyobb hangsúlyt fektetnünk. Általában elmondhatjuk, hogy a legjobb védekezés itt is a megelőzés. Erre alkalmazzuk a már jól bevált módszereinket, ha már vannak korábban sikeresen alkalmazott praktikáink. A Kertlap tanácsai alapján néhány dologra kell figyelnünk, hogy jó eséllyel megelőzzük a kártevők elszaporodását.

Válasszunk ellenálló fajtákat.

Tartsuk tisztán a konyhakertet: szellős ültetés, összezsúfolás elkerülése, lehullott levelek, elszáradt növényi részek eltávolítása.

Ugyanaz a faj lehetőség szerint három évnél hamarabb ne kerüljön ugyanarra a helyre.

Használjunk vegyszermentes permetleveket.

Ültessünk segítő, védő növényeket.

Címlapkép: Getty Images

