Újabb járvány az állatvilágban: veszélyes kór tizedeli az énekesmadarakat

Ahogy a közleményből kiderült, a magyarul sárgagomb betegségnek is nevezett kórt egy önálló mozgásra képes parazita okozza. A galambok közül majd minden egyed hordozza, de tüneteket általában nem okoz, csak a legyengült egyedeknél.

A fertőzés Európában 2005-ben jelentkezett először Nagy-Britanniában, ahol a legsúlyosabban érintett területeken a zöldikék állománya 35%-kal csökkent. 2008-ban terjedni kezdett Skandinávia és Oroszország felé és most elérte Nyugat-Magyarországot is. Már több településről érkezett legyengült zöldike kőszegi madárvédelmi mentőközpontunkba is.

A betegség terjedése nyállal történik, amely miatt a madáritatók vize fertőződik. Ha csak egy beteg madár iszik a vízből, az összes többi is fertőződik.

A beteg madarak a kór előrehaladtával képtelenek nyelni, csőrükben, nyelőcsövükben sárgás elváltozásokat találunk. Táplálkozás nélkül ezek a kis testtömegű madarak hamar el is pusztulnak. A rendkívül száraz tavasz miatt kevés természetes pocsolyát találtak madaraink, így a madáritatók körül az egyedsűrűség megnőtt.

Karantént nem tudunk bevezetni számukra, ezért kérjük azokat a természet szerető embereket, akik madáritatót tartanak, hogy néhány napra ürítsék ki és fertőtlenítsék az itatót, majd később a vizét legalább naponta cseréljék és rendszeresen fertőtlenítsék az edényt! Ez az egyetlen mód a fertőzés terjedésének megakadályozására. Fontos, hogy a tél elmúltával a madáretetést is szüntessük be. Az etetéssel a természetesnél jóval több madarat koncentrálunk egy helyre, amely szintén növeli a fertőzés veszélyét

- hívta fel a figyelmet Dr. Németh Csaba, az igazgatóság munkatársa.

Címlapkép: Getty Images

MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor jobb, ha tudod, hogy lakáspiaci elemzők szerint hamarosan bezuhanhatnak a koronavírus miatt az árak, miközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidő mellett már 2,91 százalékos THM-el, és havi 65 769 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal maradnak el ettől a további bankok ajánlatai sem: az Erste Bank például 66 792 forintos törlesztőt ígér 3,13 százalékos THM-en; míg a Takarékbanknál hasonlóan, 3,26 százalékos THM-el, és 66 817 forintos törlesztőrészlettel. Érdemes még megnézni a Budapest Bank, a Raiffeisen és a többi magyar hitelintézet konstrukcióját, különböző hiteösszegek és futamidők mellett is - ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)