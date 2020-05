Ezt a legtöbb kutyatartó nem tudja: csak így etesd nyers hússal a kedvencedet

Most, mikor egyre több ember számára válik fontosabbá az, hogy mit eszik, milyen minőségű ételeket fogyaszt, nem csoda, ha ez a tudatosság átterjed az állattartókra is. Minden gazdi a legmegfelelőbb és legegészségesebb ételt szánja kedvencének, éppen ezért sokan figyelnek arra, hogy minél minőségibb táplálékot, eledelt vásároljanak a számukra.

Persze az egészséges életmódhoz sokan társítják a diétákat is, ami az emberek számára is kockázatos lehet, hiszen számos olyan módszer kering a neten, ami inkább árt, mintsem használna. Az állatok életében is eljöhetnek olyan időszakok, amikor diétára szorulnak: túlsúly, valamilyen emésztési betegség esetleg műtét utáni lábadozás. Ilyenkor az állatorvosok mindig összeállítják a tökéletes étrendet az állat számára.

Napjainkban viszont egyre többet hallani olyan állatok számára ajánlott diétáról, ami ugyan azt szorgalmazza, hogy minél természetesebb étrendet kövessünk az esetükben, mégis hatalmas galibát okozhat némi figyelmetlenség sőt, akár az állat életét is követelheti. Kutatók most arra hívják fel a figyelmet, hogy szakértői segítség nélkül, ne vágjunk bele kísérletezésekbe, egyédni diéták összeállításában, mert nem csak állatunk, de saját egészségünk is veszélybe kerülhet.

A nyers állateledel az emberekre is veszélyes kórokozók forrása lehet

- állítja egy friss kutatás, amely az Independent magazinban jelent meg.

Az állattartók körében egyre jobban terjednek a nyershús-alapú diéták receptjei, de ez könnyen „nemzetközi közegészségügyi kockázatot” jelenthet. A nyers húsokban magas számban jelen lehetnek úgynevezett gyógyszer-rezisztens baktériumok. Főleg akkor, ha nem megfelelően vannak kezelve

- figyelmeztettek a tudósok a megjelent tanulmányban. Mint írták, rengeteg vitát szül ez a téma, hiszen egyre gyakoribbá váltak a nyers hús felhasználásával készített kutyaeledelek. Viszont nem lehet elmenni amellett, hogy ezek a húsok számtalan antibiotikumokkal szemben rezisztens baktériumot tartalmazhatnak, ami nem csak az állatre, de emberre is veszélyes lehet. Ahogy a portál írja, az új kutatás, amelyet a fertőző betegségek idei európai kongresszusán mutatnak be, rámutat arra, hogy a legtöbbször kutyáknál alkalmazott nyers hús alapú eledelek magas szintű multirezisztens baktériumokat tartalmaznak, beleértve azokat is, amelyek rezisztensek az antibiotikumokkal szemben.

A portugáliai Portói Egyetem Gyógyszerészeti Karának egy csoportja végezte el a tanulmányt, amelyben a kutatók az ismert márkák feldolgozott (száraz és nedves) tápjait valamint nyersfagyasztott eledeleket vizsgáltak be. Az eledelekből nyert baktériumokat tenyésztették, majd antibiotikumokkal kezelték. Összesen 46 eledelt vizsgáltak (22 nedves, 15 száraz, 9 nyersfagyasztott), ebből volt amely nemzetközi márkától származott, volt olyan, ami szupermarkettől és volt, ami egy állat-egészségügyi klinikától. A nyersfagyasztott mintákat főként lazac, csirke, pulyka, borjú, szarvas vagy kacsa húsából készültek, különféle egyéb húsfajták, gyümölcsök és zöldségek keverékével vegyítve.

A káros baktériumok a vizsgált eledelekből összesen 19-ben mutatkoztak meg. A szárazeledelek közül nyolcban, a nedves tápoknál kettőben, a nyersfagyasztott eledeleknél viszont az összesben kimutatható volt valamilyen káros baktérium. A kutatók felhívták arra a figyelmet, hogy a nyershús alapú eledelekben a E. faecalis törzsbe tartozó baktériumok megtalálhatók voltak, amelyek nem csak az állatokra, de az emberekre is veszélyes lehet. Emellett az ampicillin, a ciprofloxacin, az eritromicin, a tetraciklin, a streptomycin és a kloramfenikol antibiotikumokkal szemben rezisztens baktériumok is mind a 9 nyers típusú mintában megtalálhatók voltak.

Mivel egy kutya és gazdája között szoros a kapcsolat, így előfordulhat, hogy ezeket a baktériumokat a kutya, könnyen átadhatja gazdájának. Éppen ezért, ha mégis a nyersfagyasztott ételeket választjuk a háziállatunknak élelmiszerként, akkor törekedjönk a következőkre: felolvasztásuk után főzzük meg a háziállatnak, hogy a hőkezelés során elpusztítsuk a gyógyszer-rezisztens és egyéb baktériumokat

- tanácsolja Dr. Ana Freitas, a tanulmány egyik szerzője.

