Aggasztó a magyar madarak sorsa: ezért csökken drasztikusan a fészkelőállomány

Az információk az MME által Közép-Kelet-Európában 2019-ben elsőként elindított Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) vizsgálatból származnak, ami a biológiaisokféleség-vizsgálatok tekintetében a világ frontvonalába tartozik.

Az MMM hazánk főbb élőhelytípusaiban számlálja standard módszerekkel 114 madárfaj állományát a fészkelési, 2000 óta pedig a téli időszakban is. Az 1999-2019 között eltelt 21 év adatainak részletes elemzéséből kiderül, hogy az európai unióban jelentős csökkenést mutató mezőgazdasági biodiverzitás indikátor (FBI - Farmland Bird Index) értékek Magyarország 2004-es EU csatlakozásig stabilak voltak, majd az ezt követő második évben csökkenni kezdtek.

Ugyancsak aggodalomra ad okot, hogy a hazai erdei élőhelyek 2017-ig tapasztalható stabil és növekvő értékei (WBI - Woodland Bird Index) 2018-2019-ben megfordultak, és azóta ezeken a területeken is csökkenés következett be.

A több mint két évtizedes adatsorok átfogó elemzése alapján megállapítható, hogy az állománycsökkenés a hosszú távú (a Szaharától délre tartó) vonulók mellett immáron a rövid távú (az európai Mediterráneumba tartó) vonulóinkat is érinti. Ez alapján sajnos kijelenthető, hogy az elmúlt években az élőhelyek és a klíma változásának egyre több vesztese és egyre kevesebb nyertese van Magyarországon is.

Címlapkép: Getty Images

