Nagyon nem elég csak locsolni a növényeket: 5 dolog, amiről mindenki megfeledkezik

A lakásban tartott növények népszerűek, hiszen viszonylag könnyű a gondjukat viselni, egészségesebb lesz tőlük a környezet, pozitívan hatnak a hangulatunkra, ráadásul otthonunk díszeként, dekorációként is szolgálhatnak. Ideális választás azoknak, akiknek nincs nagy kertje, vagy olyan helyen élnek, ahol az időjárás nem alkalmas kültéri növények nevelésére. Számos buktatója van azonban ennek a műfajnak is. Van az úgy, hogy hiába ragaszkodunk a legjobban eltervezett öntözési módszereinkhez, a növényeink mégsem élnek túl az otthonunkban.

Valójában sokkal többet kell tennünk értük annál, mint hogy egy napos ablak párkányára rakjuk őket vagy minden héten adunk nekik egy kis vizet.

Szerencsére olyan egyszerű dolgokkal, mint a vízzel permetezés vagy műtrágyázás, könnyen javíthatunk a helyzeten – erre adunk most néhány tippet a Real Simple cikke alapján.

1. Permetezzük vízzel!

Mindegy, hogy dizájnos, professzionális eszközzel vagy egy faék egyszerűségű műanyag, szórófejes flakonnal csináljuk, de tény, hogy rengeteg szobanövény szereti, ha ilyen módon is nedvességhez jut. Különösen a téli hónapok alatt, vagy ha olyan helyen élünk, ahol alacsony a levegő páratartalma – ez egy remek módszer arra, hogy kicsit feltornázzuk.

2. Távolítsuk el a száraz leveleket!

Ez nemcsak esztétikai szempontból fontos, de serkentheti a növekedést és a friss virágok, hajtások előbújását is. Nem árt ugyanakkor óvatosnak lennünk: ha a levél nem esik le egy enyhe húzás után, nyisszantsuk le ollóval az elhalt növényi részt, de figyeljünk, hogy elkerüljük az egészséges részeket.

3. Trágyázzunk!

A növények a talajból veszik fel a tápanyagokat, a trágya, műtrágya pedig ezeket segít visszapótolni. Általános szabály, hogy a szobanövényeknek csak akkor van szüksége rá, amikor aktívan növekednek, fejlődnek, tipikusan március és szeptember között (sok növény egyébként téli álmot alszik). Ha műtrágyát használunk, kezdetnek higítsuk fel és használjuk a negyedét a címkén feltüntetett mennyiségnek! A legjobb hatás érdekében 1-3 havonta kezeljük így a növényeinket.

Ha trágyát vagy műtrágyát keresünk, kifejezetten azokat a termékeket próbáljuk fellelni a kertészetek polcain, amiken a címke is azt hirdeti, hogy beltéri növényekre valók. A szobanövényekre eleve kevesebbet kell használni, mint a kültériekre, a mennyiségre érdemes nagyon odafigyelni. Ha virágos növényeket kezelünk, mindenképp olvassuk el, milyen fajtájú növényre javasolt (például orchideákra), de ha nem egyértelmű, melyiket kellene választanunk, válasszuk inkább az általános házinövényekre valót.

4. Töröljük le róluk a port!

Talán különösen hangzik, de a növények leporolása segít, hogy több napfényhez jussanak, ráadásul kártevőket is eltávolíthatunk így róluk egy füst alatt. A művelethez puha, nedves ruhát használjunk.

5. Figyeljünk a kártevőkre!

Ha a korábban egészséges növényünk állapota hirtelen megváltozik, és sajnos nem jó irányba, lehetséges, hogy fertőzés áll a háttérben. Amikor leporoljuk a növényeket, vessünk gyors pillantást rájuk, különösen a leveleikre, és vizsgáljuk meg, vannak-e rajtuk például levéltetvek. Ha tényleg beigazolódik a gyanú, fújjuk le rovarölő szerrel, amit érdemes a kertészetben megvenni, általában spray formájában lehet kapni. Fújjuk be a leveleket alul-felül, és a szárat is. Két hét múlva megint használjuk a sprayt, majd két hét múlva ismételjünk. Ez azért fontos, mert az esetleges petéket is el kell távolítani a teljes siker érdekében, lehetőleg azelőtt, hogy kikelnének és kifejlődnének. Ha viszont azt tapasztaljuk, hogy a növényünk makacs fertőzéssel küzd és nem javul a helyzet, inkább dobjuk ki.

+1. Hogyan állapíthatjuk meg, hogy elérkezett az öntözés ideje?

Talajszonda : gyakorlatilag mintát vesz a földből, ami után könnyen kiderül, mennyire száraz a felszín alatt

: gyakorlatilag mintát vesz a földből, ami után könnyen kiderül, mennyire száraz a felszín alatt Nedvességmérő : skálán mutatja meg a talaj szárazságát

: skálán mutatja meg a talaj szárazságát Emeljük meg a növényt : ha nehéz, azt jelenti, hogy elég vizet kapott, a könnyű súly viszont szárazságról árulkodik

: ha nehéz, azt jelenti, hogy elég vizet kapott, a könnyű súly viszont szárazságról árulkodik Hervadás : tipikusan akkor fordul elő, ha a növény nem kap elegendő vizet

: tipikusan akkor fordul elő, ha a növény nem kap elegendő vizet A levelek színe, tapintása: ha a levél szélei elkezdenek barnulni és száraz a tapintásuk, a növény valószínűleg nem kapott elég vizet. Ha a barnuláshoz nem szárazság, inkább puha tapintás társul, akkor vélhetően túlöntöztük. A levélsárgulás szintén a víz-probléma jele lehet, de nem minden esetben.

