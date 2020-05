Nem késő veteményezni: 3+1 zöldég, ami még simán beérik nyárra

Talán nincs is olyan ember, aki ne álmodozna egy szép tágas kertről, ahol a napos hétvégéken munkálkodhat a szabad levegőn. Álmaink kertjében a munkát a föld gyönyörű virágokkal és gazdag terméssel hálálja meg. Van, aki csak gyönyörködni szeret a színpompás növényekben, de olyan is akad, aki a házi termesztésű zöldségek és gyümölcsök szerelmeseként házi veteményest nevel.

De az otthoni kertészkedés ebben az esetben sem egy monoton cselekvés, ahol élelmezési szempontból, kizárólad a várható termésért küzdünk. A Journal of Health Psychology 2010-es tanulmánya szerint egy kis vetőmag ültetése és gondozása, növekedésének figyelése pihentető tevékenység is és a kertészkedők stresszszintje alacsonyabb, mint a kerti munkákat egyáltalán nem végző embereké.

Ez különösen nagy hangsúlyt kapott a koronavírus miatt elrendelt korlátozások idején, amikor a legtöbben jelentősen több időt töltöttek otthon, így felértékelődött a kertben töltött idő. Egyre több ember kereste az új szabadtéri hobbiját a kertben és sokan próbáltak ki új recepteket is, amelyeket házi termesztésű összetevőkkel tettek egyedivé, így a korábban talán csak szobanövényeket nevelő, újdonsült kertészek is elkezdtek veteményes kerteket kialakítani. Ahogy mi is írtunk róla korábban a kertészkedési-láz külföldön sok esetben pazarlásba és túlfogyasztásba csapott át és itthon is egyre többen vásároltak vetőmagokat és zöldségpalántákat, hiszen sokakban felerősödött az önfenntartás ösztöne.

Külföldön a nagy lendület a vetőmag kínálat csökkenéséhez, megfogyatkozásához vezetett, de szerencsére itthon nem kellett ettől tartani. De a járványhelyzet itthon is okozhatott problémát a házi zöldségtermesztés tekintetében, hiszen az idősebb korosztály, valamint azok, akik az ilyen termékeket jobban szeretik személyesen beszerezni akadályokba ütközhettek azáltal, hogy a megelőzés miatt idén tavasszal otthon maradtak.

A profi kertészek valószínűleg még a járványhelyzet előtt beszerezték a szükséges magokat és palántákat, de annak sem kell lemondania finom, friss házi terményekről, akik csak most jutnak el a kertészeti áruházakba. A kertészkedésben három főnökünk van: az éghajlat, a csapadék és a nap, akik meghatározzák, hogy egy növény milyen ütemben fejlődik. Ennek ellenére néhány különleges zöldség a késlekedőknek is kedvezhet.

A Huffpost listáját szemlélve a HelloVidék összegyűjtötte, hogy miket ültethetünk el most Magyarországon, hogy akár már nyárra szüretelhető legyen. Íme a brutális tempóban fejlődő “csoda zöldségek”!

1. Fejes saláta

Legismertebb és legelterjedtebb saláta típus a fejes saláta. Ezt a fajtát főleg tavasszal szoktuk termeszteni. Rendkívül gyorsan fejlődik, növekedik, és a hideget is jól viseli, így még akár ősszel is szüretelhetjük.

2. Spenót

Félárnyékos helyen 35 nap alatt megfelelő nagyságú leveleket hoz. A kezdő kertészeknek nagy sikerélményt jelenthet, mivel bármilyen talajon jól terem. Legkésőbb augusztus közepén ültetik, mert így még az októberi fagyok előtt leszedhető.

3. Retek

A retekfélék közül a hónapos retek a legismertebb, amely 22 nap alatt beérik. A hónapos retket leginkább kora tavasszal, de ősszel is lehet termeszteni. A nyári melegben folyamatos locsolást igényel. Hajtatható is, termése kisebb lédúsabb, ez az ismert piros retek. Valamivel hosszabb tenyészidejű (kicsit több mint 1 hónap) a nyári retek, aminek nagyobb a gumója, de bírja a nyári meleget.

+1. Zöldbab

Vetési idejét a hőmérséklet határozza meg. Május elején jellemző általában a jó keléshez szükséges 10-12 fokos hőmérséklet, amikor földbe rakhatjuk a magokat. A zöldbabot nyáron is termeszthetjük, mivel másodvetéssel is jó termést hoz.

Címlapkép: Getty Images

