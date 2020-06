Ezek a legfontosabb kerti munkák júniusban: íme a 7 pontos feladatlista

Júniusban kertünkben már virítanak a tavasszal kiültetett egynyári virágok és a hónap elejére befejeződik az ültetés és a magvetés időszaka. A nyár első hónapja rengeteg meglepetést tartogathat a kerttulajdonosok számára, ám a szüretelésen és a csodálatos, színes virágok nyújtotta látványon kívül akad feladatunk erre az időszakra is bőségesen.

Bálint gazda szerint a kertész azonban most sem tétlenkedhet, hiszen a kertnek állandó gondozásra van szüksége, csak a vetést és ültetést követően most az ápolás és a táplálás kerül fókuszba. A lelkes kertészek munkáját segítve a HelloVidék összegyűjtötte a legfontosabb júniusi kerti feladatokat, amikre érdemes ügyelnünk már nyár elején.

1. A legfontosabb a megfelelő öntözés

A szakemberek szerint érdemes a kora reggeli vagy késő délutáni órákban elvégezni a kerti munkákat, mivel napközben túl nagy lehet a hőség. A palántákat, cserepes, ablakládába ültetett növényeket, valamint a virágágyban pompázó egynyáriakat rendszeresen öntözzük, hiszen a nyári melegben hamar kiszáradhatnak, kiéghetnek. Természetesen ügyeljünk a különböző növények igényeire.

2. Ápolás

Bálint gazda szerint a cserepes növényeket és az ablakládák növényzetét kéthetente tápoldattal kell megöntözni ahhoz, hogy szépen fejlődjenek. Érdemes azonban figyelnünk a fejlett növények levelét is, mivel tápanyaghiányukat itt jelzik a legjobban, illetve azért sem árt átvizsgálni őket, mert ilyenkor már javában megjelennek a kártevők. Megmenthetjük növényeinket, ha időben észleljük a problémát. Vizsgáljuk meg a növények leveleinek mind a két oldalát, mert sokszor a zöld levelek fonákán jelennek meg a lárvák és peték.

Az egynyári virágokról mindig csípjük le az elnyílott virágokat ahhoz, hogy őszig díszíthessék a kertünket. A gazdag virágzáshoz fontos, hogy figyeljünk erre mivel, így nem a terméseik és magjaik beérlelésére, hanem újabb virágok nyitására használják fel a rendelkezésükre álló, vízben oldott tápanyagokat a növények.

3. Rend a lelke mindennek

Ajánlott folyamatosan rendet tartani a kertünkben: gereblyézni, kigyomlálni az ágyásokat, gyommentesen tartani a talajt. Az egyik legfontosabb feladat júniusban a gyomok elleni küzdelem és a talaj felszínének lazán tartása, illetve takarása fenyőkéreggel, vagy félig érett komposzttal.

4. Utolsó lehetőség

Ha még nem vágtad vissza a kertedben növekvő cserjék, bokrok ágait, akkor ez az utolsó lehetőség, amikor még megteheted. Fontos, hogy ezt a lépést ne felejtsük el, mivel a növények így tudnak a fejlődni. Például, ha nem metszük meg a rózsákat úgy érezhetik, hogy vége a szezonnak és nem borulnak virágba, nem növesztenek új hajtásokat, vagy csak nagyon keveset. Ezzel szemben, ha visszavágjuk az ágakat, felpezsdül, szinte új életre kel a növényünk.

5. Érjenek a pirosak: betakarítás és gondoskodás

Az előző hónapok munkája végre megtérülhet, hiszen ha minden jól alakul, mostanra lehet betakarítani a szamóca és a cseresznye termését. Figyeljünk rá, hogy a friss, érett példányokon kívül mindig távolítsuk el a lehullott gyümölcsöket is a növény közeléből. Erre azért van szükség, mert így elkerülhetjük, hogy a növény valamilyen gombás betegséget kapjon el. A szakemberek tanácsa alapján, júniusban mulcsozzuk a fák törzse körül a talajt. Ez azt jelenti, hogy akár a kertünkben levágott fűvel körbeterítjük a fa alatti területet, hogy az jobban tárolja a nedvességet.

6. Szobából a szabadba

Mivel ilyenkor már nem számíthatunk fagyra, a szobanövényeinket is érdemes lehet kipakolnunk kicsit az erkélyre, ablakpárkányra, ám mivel a legtöbb szobai növény nem kedveli a tűző napot, árnyékos, félárnyékos helyre tegyük őket és ügyeljünk a locsolásra is.

7. A pázsit

Mivel udvarunk területének viszonylag nagy százalékát borítja valószínűleg pázsit, fontos lehet külön figyelmet szentelni a gyeptakaró gondozására, hiszen csak az egészségesen zöldellő pázsit tud dísze lenni a kertnek. Ha a fű is magasra nőtt a kertben, most ajánlott egy napsütéses napot megcsípni és rövidre nyírni. Ügyeljünk a locsolásra is, amit ebben az esetben is érdemes a kora reggeli vagy esti órákra időzíteni.

Címlapkép: Getty Images

