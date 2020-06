Sosem volt még ilyen rossz éve a magyar gyümölcstermesztőknek: már most áremelkedést jósolnak

A teljes hazai gyümölcstermés legalább 40 százalékát tették tönkre a március elejétől május közepéig pusztító fagyok, nyilatkozta az InfoRádiónak Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke. Azt is kijelentette:

ilyen év még sose fordult elő a gyümölcstermelésben.

Fagykár ugyan máskor is esett az ültetvényekben, de általában a virágzás vagy a terméskötődés időszakában egy-egy faj sínylette meg a fagyokat, és a többinél normálisabb volt a termés. Most viszont március végétől április elejétől 8-10 napon keresztül ismétlődve, vissza-visszatérő fagyok voltak, egészen május közepéig. A legkorábban virágozó kajszit szinte teljesen letarolta a hideg, de még a szamócát is érte fagy.

Az összes gyümölcsfajtát - a kajszit, a cseresznyét, a meggyet, a szilvát, az almát és a körtét - folyamatosan érte valamilyen fagykár.

Mártonffy Béla szerint emiatt idén nagyon gyenge terméssel számolnak, ami valószínűleg meg fog látszani a termékek árában is. "Talán a friss ellátásra elég gyümölcsünk lesz, az ipari felhasználásnál viszont lesznek gondok", fogalmazott a szakember, az áremelés mértékével kapcsolatban viszont nem kívánt nyilatkozni, miután szabadáras termékről van szó. "Én úgy gondolom, ha emelkednek is az árak, az nem fogja kompenzálni a termelők kiesését, a bevételeik elég gyengék lesznek ebben az évben", tette még hozzá.

Címlapkép: Getty Images

KIHÚZNA A BAJBÓL 1 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Amennyiben 1 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidővel, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: A törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 20 093 forintos törlesztőrészlettel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 7,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 20 126 forintos törlesztőt (THM 7,64%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)