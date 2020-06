Eljárás indult a méhész ellen: védett madarak költőhelyét tette tönkre

A hatósághoz kedden érkezett bejelentés, hogy Söjtörön, egy homokbánya területén lévő gyurgyalagfészkeket bedugaszolták. A bányában 15 költőüreget zárt le az akkor még ismeretlen elkövető akácfadarabokkal, az így lezárt fészkekben egy elhullott tojót és több tojást is találtak.

A helyi körzeti megbízottak szerdán jutottak el a homokbánya közelében lévő méhészetbe, ahol megtalálták azoknak a fadaraboknak a maradványait, amelyekkel eltorlaszolták a madarak költőhelyeit. A méhek gazdája elismerte, hogy a fészkeket ő zárta el, mert a madarak folyamatosan megeszik a méheit.

A rendőrség utal arra, hogy a gyurgyalag méhészmadár 1982 óta fokozottan védett Magyarországon. A férfi a tojásokból kikelő fiókákat is elpusztította volna, ha azt időben nem fedezi fel egy természetvédelmi őr

- írták.

A nyomozók a férfi ellen fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást.

