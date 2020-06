Turbózd fel a termést egy egyszerű praktikával: így válaszd ki a tökéletes talajtakarót

Érdemes a kertrendezésben is a profi kertészek technikáit ellesni, hogy a lehető legjobb módon gondozzuk növényeinket. Egy kis gondoskodás, odafigyelés hatására növényeink még szebben fejlődhetnek és akár termésben is bőségesebb adaggal láthatnak el minket. Talán a legegyszerűbb, de leghasznosabb kertgondozási módszer a mulcsozás. Amellett, hogy a legtöbb talajtakaró növény megakadályozza a kártevők és a gyomok elterjedését, van néhány növény, ami másfajta gondoskodást igényel. Épp ezért mulcsból sem mindegy, mit és mi alá terítünk.

Talajtakarók a kertben

A talajtakarásnak két alapvető típusa van: a szerves és a szervetlen. A bio mulcsok közé tartoznak a korábban élő anyagok, például aprított levelek, szalma, széna, lenyírott fű, komposzt, faforgács, aprított kéreg, fűrészpor, fenyő tűlevele és még papír is! A szervetlen talajtakarók a műanyag és geotextíliák.

A talajtakarás mindkét típusa visszatartja a gyomok kifejlődését, de a szerves talajtakarók javítják a talajt is, mivel lebomlanak. A szervetlen talajtakarók nem bomlanak le és nem is gazdagítják a talajt, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem jelentenek megfelelő megoldást a kertünkben. Pozitív példa erre a fekete, műanyag talajtakaró hőmegtartó hatása. A népszerű szervetlen talajtakaró, melegíti a talajt az éjszaka folyamán, így kellemes hőmérsékleten tartja a meleget kedvelő zöldségeket, mint például a padlizsánt és vagy a paradicsomot.

A leggyakrabban használt talajtakarók:

Faforgács vagy aprított levelek: A helyi kertészetekben, áruházakban vásárolhatunk dekoratív faforgácsból vagy aprított kéregből készült zsákos kiszerelésű talajtakarót. Ezekkel legtöbb esetben virágoskertek és a cserjék talaját érdemes beborítani. Pénztárcabarát megoldás, ha van a közelünkben fatelep, mivel onnan olcsóbban vagy akár ingyen is hozzájuthatunk a felesleges faforgácsokhoz. De az is jó megoldás, ha télen nem dobjuk ki a karácsonyfánkat, hanem egyből felaprítjuk. Így tavasszal már lesz mivel gazdálkodni.

A levágott fű szintén olcsó és bármikor elérhető talajtakaró. Ha van területünk, amit gyakran megnyírhatunk, akkor érdemes felhasználni a levágott füvet talajtakaróként a zöldségeskertekben.

Nedvesíts be néhány újságpapírlapot és fedd le vele a gyomokat. Ezt a módszert elfojtásnak nevezik, mivel megfosztja a gyomokat a fénytől és a levegőtől, emiatt nem fognak tudni nőni, és végül elpusztulnak.

Rengeteg cikk született már a témában, de ha röviden akarjuk összefoglalni akkor azt mondhatjuk, hogy a komposztálással természetes módon tudod feljavítani a kertedben lévő talaj minőségét. Ezzel az eljárással két legyet üthetsz egy csapásra: egyrészt csökkentheted a háztartási hulladékodat, másrészt saját szerves trágyát készíthetsz, mellyel felturbózhatod a kiskertedet. Minden növény hálás lesz, ha komposzttal táplálod a földjét, így minden kertész bártan használhatja a kertben.

Ha zöldségeskertünk van, érdemes megfontolni a szalmával való talajtakarást. Az ilyen típusú talajtakaró megtartja a talaj nedvességtartalmát, megakadályozza a gyomnövények kialakulását, és szerves anyagot ad a talajhoz, amikor lebomlik. Egy dologra kell csupán figyelni, hogy a zöldségek és gyümölcsfák törzseit szabadon hagyjuk, nem kell szorosan köréjük teríteni a szénát. Így elkerülhetjük, hogy a meztelen csigák és rágcsálók odafészkeljenek.

A zöldségeskertek talajtakarásával a fekete műanyag fóliák csodákat tehetnek. Amikor a fólia szorosan eloszlik egy sima talajfelületen, a fekete műanyag továbbítja a nap hőjét a talajba, és körülbelül három fokkal melegebb mikroklimatát hoz létre, mint egy átlagos talaj. Mivel a műanyag fólia meleg és száraz marad, megóvja az olyan növények termését a rohadástól, mint például eper, dinnye és az uborka.

A geotextíliák, más néven tájszövetek, a levegőt és a vizet juttatják a talajba, miközben megakadályozzák a gyomnövények elszaporodását. Ennek ellenére van néhány hátránya is ezeknek a talajtakaróknak: ha fénynek vannak kitéve, a geotextíliák idővel lebomlanak. Hogy hosszabb ideig megőrizzük őket, érdemes lefedni őket egy második talajtakaróval is. Cserják köré nem ajánlott fektetni őket.

Hogyan kell helyesen mulcsolni?

Két alapvető szabály vonatkozik a talajtakarókra, ha a gyomnövények ellen küzdünk. Először is gyomláljuk ki a védeni kívánt talajt, majd vékonyan fedjük be a kiválasztott mulccsal. Ezt követően még egy réteggel borítsuk be a kiválasztott területet, ügyeljünk rá, hogy ez vastagabb legyen, mint az előző réteg. Ez azért fontos, mert, ha az alsó réteg bomlani kezd, a felső még mindig véd a gyomoktól.

Másodszor, jó tudni, hogy a legtöbb talajtakaró visszatartja a nedvességet és lelassíthatja a talaj felmelegedését. Éppen ezért érdemes odafigyelni, hiszen a virág- és zöldségszárakhoz szorosan felrakott nedves talajtakaró rothadáshoz vezethet. Ha jól akarunk eljárni, érdemes néhány centit kihagyni a virág körül, ez elég lesz ahhoz, hogy felmelegedjen körülötte a talaj, valamint a felesleges víz elpárologjon.

Megéri otthon készíteni? Annak is utána jártunk már, hogy megéri bíbelődni a komposztok, mulcsok készítésével, vagy jobban járunk, ha boltokban vásároljuk meg őket? Erről itt olvashatsz részletesen.

(Forrás: www.goodhousekeeping)

Címlapkép: Getty Images

