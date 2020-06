Megdöbbentő, de működik: 8 növénypáros, amit mindenképp egymás mellé ültess a kertedben

A tapasztalt kertészek jól tudják, hogy a növények változatos keveredése, együtt élése egészséges és gyönyörű kertet eredményez. Sokan úgy vélik, hogy bizonyos növénykombinációk rendkívüli (akár titokzatos) képességekkel is segítik egymás növekedését. A folyamat tudományos vizsgálata megerősítette, hogy egyes kombinációknak, párosításoknak tényleg vannak előnyeik.

Bizonyos egymás közelébe ültetett növények segítik egymást a növekedésben és a kert területének hatékony kihasználásában.

A magas növények például árnyékot nyújtanak a napfényt kevésbé tűrő alacsonyabb növényeknek, mások a kártevők, betegségek pusztításának állnak ellen: elriaszthatják a káros organizmusokat, vagy elűzhetik a kártékony bogarakat a kényesebb fajoktól, írja a The Good Housekeeping.

A módszert növénytársításnak nevezzük, aminek a lényege, hogy a növényeket kifejezetten úgy ültetik el, hogy a lehető legoptimálisabb legyen a befektetett erőforrások és a terméshozam arányában.

A növénytársítás alapja, hogy azok a fajok, amik egymás fejlődését valamilyen módon segítik, egymás mellé kerülnek, míg azok, amelyek egymást hátráltatják, minél messzebb legyenek egymástól.

Röviden ezek az elvek, amik mentén sikeresen lehet alkalmazni a módszert:

Ugyanahhoz a családhoz tartozó növényeket ne ültessük egymás mellé vagy egymás után, mivel ezek ugyanazokat a tápanyagokat veszik fel a talajból és ugyanazokra a kártevőkre érzékenyek. Talajzsaroló növényt talajkímélő vagy talajjavító növény kövesse. A gyomosító vagy gyomnevelő növényeket követő szakaszba gyomfojtó vagy gyomirtó fajokat helyezzünk. Rendezzük össze azokat a növényeket, amelyek vetési ideje, tenyészideje és betakarítása, magassága és igényelt területe hasonló, az így kialakult sorok vagy ágyások kezelése könnyebb. A különböző mélységbe lenyúló gyökerű növények váltsák egymást.

Íme néhány növénypáros, amik remekül kiegészítik egymást:

1. Rózsa és fokhagyma

A hagymák képesek elűzni a rózsa kártevőit, így a kertészek előszeretettel ültetik egymás mellé ezt a két fajt. A metélőhagymának valószínűleg szintén van ilyen riasztó hatása, és a kis lila vagy fehér, késő tavasszal nyíló virágaik még szépen is mutatnak a rózsák mellett.

2. Paradicsom és káposzta

A paradicsom remek fegyver a káposztamoly lárvái ellen, amik alaposan megrághatják a káposzták leveleit. A káposzta (és a brokkoli, kelbimbó) mellé jó választás lehet még a kapor, ami vonzza a káposzta kártevőire támadó darazsakat.

3. Uborka és sarkantyúka

Kúszó, kapaszkodó száraival a sarkantyúka remek társa a cseperedő uborkáknak és tökféléknek. Hatásos az uborkákat támadó bogarak ellen, ugyanakkor pókok és ragadozó bogarak élőhelyéül is szolgálhat.

4. Kukorica és bab

A bab hasznos rovarokat vonz, amik előszeretettel leselkednek a kukorica kártevőire, többek között a mezeikabóca-félékre, különféle hernyókra és levélbogárfélékre. A bab indái egyébként fel tudnak kapaszkodni a kukoricaszárakon is.

5. Retek és spenót

Ha retket ültetünk a spenótok közé, elűzi a leveleket támadó kártevőket. Ha a kártevők a retekleveleket rongálják, az szerencsére nem akadályozza meg a termés föld alatti növekedését, és nincs is rá negatív hatással.

6. Krumpli és fülesternye (mézvirág)

E növény aprócska virágai vonzzák a jótékony rovarokat, beleértve a darazsakat is. Ültessük a fülesternyét bokros növények mellé, vagy csak hagyjuk, hogy elterjeszkedjen, mint egy élő talajtakaró, a brokkolihoz hasonló, lehajló levelű növények alatt. Bónusz, hogy édes illata van, ami egész nyáron belengi a kertet.

7. Leveles kel és macskamenta

A tudomány szerint ha ezeket a növényeket „összeültetjük”, a macskamenta jótékony hatásának köszönhetően a levélbogárfélék által okozott kár alaposan lecsökken. Az illatos növény emellett segíthet a szúnyogok távol tartásában is.

8. Eper és borzaskata

A magasra növő, kék virágú borzaskata fekete magját gyógynövényként is alkalmazzák gyomor- és bélhurut esetén, kiskertekben is kedvelt dísznövény. Az epersorok között pedig nemcsak hogy csodásan mutat, de még hasznos is.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)