Csak jól járhatsz velük: ez a 10 zöldség a legamatőrebb kertésznél is vígan megterem

Ha már régóta irigykedve figyeled a szomszédod zöldségeskertjét, itt az idő, hogy te is megalkosd a sajátod. Hiszed vagy sem, a kezdetekhez nem kell túl sok erőfeszítés: rengeteg olyan egészséges és ízletes zöldség van – beleértve például a roppanós uborkát, salátát, répát –, ami nem igényel hatalmas háttérmunkát és befektetett energiát ahhoz, hogy megnőjön. A The Good Housekeeping alapján most a 10 legkönnyebben termeszthető zöldségfélét mutatjuk be.

Korábbi cikkünkben már írtunk arról, milyen feladatokat kell ellátni a veteményezés, a saját zöldségeskert kialakítása és gondozása során, ezekről a könnyű és költséghatékony módszerekről itt lehet bővebben olvasni - jó ötletek arra nézve, hogy friss, organikus terményeid legyenek, és hogy egy újabb szabadidős tevékenységgel, hobbival gazdagodj. Többek között egyébként a komposztálással tehetsz jót a növényeidnek: nemcsak hogy csökkenti a hulladéklerakókban lévő szemétmennyiséget, de a kertben is remek hasznát veheted. A komposzt ugyanis olyan organikus anyag, amit ha a talajhoz adunk, nagyban segíti a növények fejlődését. Jobb, több lesz a termés, szebbek lesznek a virágok, egészségesebb a kert, ráadásul még csak extra költségeid sem keletkeznek közben. Ezzel kapcsolatban a legalapvetőbb és legpraktikusabb tippeket itt gyűjtöttük össze.

Ha pedig már ott tartasz, hogy learasd a munkád gyümölcsét, nem árt arra figyelni, hogyan tárolod a saját magad által nevelt zöldségeket, mielőtt felhasználnád őket. A hűtőben egy túlzsúfolt zöldségtartó a melegágya lehet a gyors penészedésnek, ezért fontos biztosítani, hogy a zöldségeket, gyümölcsöket tiszta, száraz helyen tárold, ahol bőven van tér. Az is fontos, hogy ne műanyag zacskóban tedd el őket, hiszen az extra rétegek nem tesznek jót nekik. A salátaleveleknek jól jön egy olyan tároló, amiben egy kevés konyhai törlő felfogja az esetleges nedvességet, viszont a krumplihoz, répához hasonló gyökérzöldségeket lehetőleg hűtőn kívül tárold! Legjobb, ha sötét, hűvös helyen, a kamrában tartod őket - erről itt írtunk bővebben.

De még mielőtt ennyire előreszaladnánk, lássuk a legkönnyebben termeszthető zöldségek listáját, és hogy mire van szükségük!

1. Répa

Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, a répa remek A-vitaminforrás. A megfelelő növekedés érdekében puha talajra van szükségük, aminek semmiképp sem szabad túl nedvesnek lennie – ellenkező esetben vonzza a férgeket.

2. Retek

Akár nyersen ropogtatjuk, akár valamilyen formában feldolgozva, a retek egy igazán sokoldalú gyökérzöldség. Ugyanúgy, mint a répa esetében, ne vessük el túl zsúfoltan a magokat, és törekedjünk a laza talajszerkezetre.

3. Uborka

Ami az uborkát illeti, nem árt tudni, hogy jó sok napfényre van szüksége a növekedéshez. Ideális kisebb helyekre, hiszen felfelé is kúszhat.

4. Saláta

Gyorsan növő zöldségféle, ami jól tolerálja az árnyékot és a mérsékelt hőmérsékletet is. Ugyancsak jó választás, ha helyszűkében vagyunk.

5. Leveles kel

Ez a tápanyagban gazdag zöldség remek hozzávalója a salátáknak, tészta- és különféle rakott ételeknek. Termesszük ládában vagy magaságyban, de tartsuk szem előtt, hogy a túlzott forróság hatással lehet az ízére. Egyenletesen nedves talaj a megfelelő számára, ami gazdag organikus anyagokban.

6. Kaliforniai paprika

Ahhoz, hogy megteremjen nálunk ez a fantasztikusan ízes zöldség, a kulcs a meleg hőmérséklet. A kaliforniai paprika feldobja a salátákat, tészta- és húsételeket, de akár szendvicshez jól passzol. Ügyeljünk arra, hogy kellőképpen száraz, de tápanyagban dús legyen a talaja.

7. Zöldbab

Népszerű az otthon kertészkedők körében, hiszen nincs sok igénye: napsütés és mérsékelten gazdag talaj szükséges ahhoz, hogy szépen növekedjen. Alacsony a kalóriatartalma, ugyanakkor tele van tápanyagokkal, beleértve a C-vitamint, a K-vitamint és a folsavat.

8. Cékla

A magas rosttartalmú, A- és C-vitaminban gazdag cékla akár magról is könnyen termeszthető. A laza talajt kedveli. A legjobb, ha tavasszal, kora nyáron ültetjük, lehetőleg agyagos, savasabb földbe.

9. Cukkini

A cukkini szintén híres arról, hogy hihetetlenül könnyen lehet magról termeszteni. Ahhoz, hogy minél finomabb és egészségesebb legyen a növény, nedves talaj kell és sok napsütés.

10. Sütőtök

Az igazi szezonja ősszel van: a sütőtököt faraghatjuk, dekorálhatunk vele, de természetesen meg is süthetjük vagy használhatjuk ételek hozzávalójaként. Hideg talajban nem csírázik, és viszonylag nagyobb helyre van szükség a növekedéséhez.

Címlapkép: Getty Images

KIHÚZNA A BAJBÓL 1 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Amennyiben 1 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidővel, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: A törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 20 093 forintos törlesztőrészlettel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 7,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 20 126 forintos törlesztőt (THM 7,64%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)