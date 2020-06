Brutálisan drágulnak a magyar gyümölcsök: így juthatsz hozzájuk potom pénzért

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy a teljes hazai gyümölcstermés legalább 40 százalékát tették tönkre a március elejétől május közepéig pusztító fagyok. Ilyen év még sose fordult elő a gyümölcstermelésben: az összes gyümölcsfajtát - a kajszit, a cseresznyét, a meggyet, a szilvát, az almát és a körtét - folyamatosan érte valamilyen fagykár, ami miatt idén nagyon gyenge terméssel számolnak a gazdák, és ez valószínűleg meg fog látszani a termékek árában is. Az áremelkedés már itt van a nyakunkon, ugyanis a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek ára 0,7 százalékkal nőtt, ami meghatározóan az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 5,1százalékos áremelkedésének a következménye. Ezt tapasztalhatjuk is a boltokban piacokon, ha bevásárolni indulunk.

Népszerű és költséghatékony módja a gyümölcshöz jutásnak a Szedd magad akció, a kezdeményezésben részt vevő helyszíneket a Gyümölcsvadász weboldal listázza. Simon András, az oldal adminisztrátora a HelloVidék megkeresésére elmondta: a portál statisztikai adataiból az látszik, hogy

nagyjából két és félszeres, háromszoros az érdeklődők száma az előző évhez képest,

ami szerinte részben a koronavírusnak, részben az áremelkedésnek, valamint a média hírverésének köszönhető. A járvány miatti óvintézkedések révén az emberek többsége bezárkózott, sok munkahelyen volt kényszerű leállás, munkaidőcsökkentés, emellett rengetegen vágytak ki a szabadba – ez indokolhatta a tömeget a földeken. Ebben az időszakban olyanoknak is volt lehetősége például epret szedni, akik normál esetben hétköznapokon dolgoznak. Habár Simon András maga nem termelő, de a visszajelzések és az általa kezelt közösségi oldal alapján azt látja, hogy

a technika valamennyire beelőzte a termelőket, akik maguk sem számítottak ekkora érdeklődésre, és nem is tudták minden esetben megfelelően kezelni.

Ráadásul a száraz időnek, a késői fagyoknak köszönhetően a termés mennyisége is elmaradt a tavalyihoz képest. A kínálat kisebb lett, a kereslet viszont a többszörösére nőtt – előfordultak tömegjelenetek az eperföldeken, aminek sokszor az lett a következménye, hogy sokan nem tudtak értékelhető mennyiségű epret szedni. Több helyen a félig érett vagy akár éretlen gyümölcsöt is hazavitték, annak ellenére, hogy a túl korán szüretelt eper utólag már nem érik be.

Az oldal keresési adatai alapján

az eper iránt kimagasló az érdeklődés a többi gyümölcshöz, zöldséghez képest, szezontól függetlenül.

Lehet barackot, őszibarackot, nektarint, almát, birsalmát, körtét is szedni, de ezeknek a keresettsége jóval alacsonyabb, mint az eper esetében. Vélhetően azért is, mert könnyű szedni: nagyjából térdmagasságban nő, nem kell fára mászni érte, létra sem kell hozzá, nem bök, nem szúr, magyarázta Simon András, aki azt is hozzátette, hogy mostanában kezd elterjedni a levendula is.

Az árakat a termelők maguk határozzák meg, és általában saját közösségi oldalukon vagy weboldalukon teszik közzé. Jóval olcsóbban lehet úgy gyümölcshöz, zöldséghez jutni, hogy mi magunk szedjük, mint ha boltban vagy piacon vásárolnánk, emellett az is nagy előny, hogy egy ilyen helyzetben pontosan tudjuk, honnan származik a termés.

A gyümölcsszedésre is vonatkoznak a járványügyi előírások Jogi szempontból a Szedd magad akció helyszíne nem minősül üzletnek, így az életkor szerinti idősávokra vonatkozó kötelezettség ezekre a helyszínekre nem vonatkozik. Az esetleges tumultust azonban a rendelkezésre álló eszközökkel (például időpontra történő érkezés, szakaszos beengedés, sorban állás) meg kell tudni előzni, írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az általános járványügyi védelmi intézkedések (védőtávolság és maszkviselés) betartása e helyszíneken is kötelező, és az üzemeltető elsődleges felelőssége. Szedd magad akció esetében a maszkviselés csak a pénztárnál kötelező, hiszen a szabad térben végzett mezőgazdasági munkát a maszkviselés aránytalanul akadályozná. Az alapvető intézkedéseken túlmenően lehetőség szerint törekedni kell a maximális higiénia érdekében arra, hogy a jelenlevőknek legyen lehetőségük rendszeres kézfertőtlenítésre, és az árukiadás és pénzkezelés folyamatai ne keresztezzék egymást.

Ami az árakat illeti, lelőhelyenként valóban változóak - összehasonlításképp megnéztük, hogy egyes földeken mennyiért szedhetjük magunknak az epret:

Piliscsév : 700 ft/kiló

: 700 ft/kiló Cserfő : 800 ft/kiló (a minimum limit 5 kiló)

: 800 ft/kiló (a minimum limit 5 kiló) Pomáz : 600 ft/kiló

: 600 ft/kiló Vértesszőlős : 1100 ft/kiló (fejenként minimum 2 kiló a limit). Opcionálisan szedéshez szükséges kosarat 750 forintért lehet venni helyben, amibe nagyjából 4 kiló eper fér, de akár vödröt is 500 forintért, amibe 3 kiló gyümölcs kerülhet.

: 1100 ft/kiló (fejenként minimum 2 kiló a limit). Opcionálisan szedéshez szükséges kosarat 750 forintért lehet venni helyben, amibe nagyjából 4 kiló eper fér, de akár vödröt is 500 forintért, amibe 3 kiló gyümölcs kerülhet. Rajka, Vámosszabadi, Mosonmagyaróvár : 590 ft/kiló (10 kiló alatt), 549 ft/kiló (10 kiló felett)

: 590 ft/kiló (10 kiló alatt), 549 ft/kiló (10 kiló felett) Gencsapáti : 600 ft/kiló (10 kiló alatt), 550 ft/kiló (10 kiló felett)

: 600 ft/kiló (10 kiló alatt), 550 ft/kiló (10 kiló felett) Budapest környéke (Solymár, Budakalász Lupa-sziget, Pomáz, Érd, Pilisvörösvár): 520 ft/kiló. Háncskosarat 350 forintért, vödröt 250-ért, faládát 200-ért lehet venni helyben.

Ehhez képest a piaconline.hu adatai szerint jelentős különbségek mutatkoznak a fővárosi piacokon kínált eperárakban:

Nagycsarnok : 1198-1790 ft/kiló

: 1198-1790 ft/kiló Fehérvári úti Vásárcsarnok : 1480-2360 ft/kiló

: 1480-2360 ft/kiló Kórház utcai Vásárcsarnok : 1280-1980 ft/kiló

: 1280-1980 ft/kiló Rákóczi téri Vásárcsarnok : 690-2480 ft/kiló

: 690-2480 ft/kiló Bosnyák téri Vásárcsarnok: 980-2480 ft/kiló

A nagyobb áruházakban 2000 forint körül alakul a kilónkénti ár: a Tescóban 1998 forintot, az Auchanban pedig 2198 forintot kérnek érte jelenleg.

A Szedd magad akció keretében természetesen nem csak eper érhető el: a szezon következő sztárjait, a cseresznyét, a meggyet, a málnát is megtalálni a kínálatban - itt található egy részletes, megyénkénti bontás arról, mit és hol lehet szüretelni. Az árakról, időpontokról és a szüretelés szabályairól mindenképp érdemes előzetesen tájékozódni. A pénztárcánk szempontjából kétségkívül megéri ezt a lehetőséget választani, főleg akkor, ha nagyobb mennyiségben gondolkodunk, és nemcsak frissen akarjuk fogyasztani a gyümölcsöket, hanem például befőzésre adjuk a fejünket.

