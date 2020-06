Profi kertészek hozamnövelő trükkje: így duplázd meg olcsón a terményedet

Maggie Saska, a Rodale Intézet biogazdaságának növénytermesztési szakember szerint a zöldségágyba vetett virágok azért lehetnek a profi vagy akár a hobbitermesztők javára, mert magukhoz vonzzák a méheket és a hasznos rovarokat. Ráadásul a méh-barát virág ültetés a zöldségek közelében szintén támogatja a beporzó populációk, valamint a biodiverzitás növekedését.

Mielőtt indulsz és megveszed a virágmagokat, íme néhány tipp a szakember szerint, amire mindenképp oda kell figyelni. Főként azért, mert nem mindegy, hogy milyen virág illik a kertünkben termesztett zöldségek közé.

Annak érdekében, hogy jól működjön a vegyes ültetés, figyelembe kell venned, hogy mikor virágoznak a zöldségeid. Érdemes úgy elültetni a virágokat, hogy minden zöldség mellett olyan fajta legyen, amivel egyszerre borulnak virágba. Ez főként a beporzás miatt fontos, így tehát, ha a virágod két héttel hamarabb virágzik, mint mondjuk a borsód, akkor lőttek a furfangos hozamnövelésnek.

Ha nem vagy benne biztos, hogy egy-egy virág mikor nyit, akkor mindenképp olvasd el a vetőmag ültetési útmutatóját vagy keress rá a neten. Így könnyen szinkronizálhatod a virágzást a zöldségekével. A szakember kitért arra is, hogy érdemes különféle virágot elültetni annak biztosítása érdekében, hogy folyamatos legyen a virágzás a teljes növekedési időszak alatt.

A méheket, jótékony bogarakat nem mindig ugyan azok a növények vonzzák. A virág alakja megkönnyítheti vagy akár meg is nehezítheti a fajok számára a nektár és a pollen elérését. A méhek és más beporzók bevonzása érdekében Saska azt javasolja, hogy válasszunk olyan kompozit alakú virágokat, mint a rézvirág vagy másik nevén legénycsalogató. De jó választás lehet a sallangos pillangóvirág, a százszorszépek vagy akár a kasvirág is.

A szakember szerint az a legjobb, ha szétszórva ültetjük el a virágokat a kertben, ahelyett, hogy egy csomóba helyeznénk el a magokat. Ültethetünk úgy is, hogy egy sor virág, egy sor zöldség és fordítva. Akár jelölhetjük is a virágokkal, hogy meddig tart egy-egy zöldségfajta és hol kezdődik egy másik. Használjuk a színeket és a fajtákat!

Ha nem akarod, hogy a virágaid versenyezzenek a napfényért a zöldségekkel, akkor válassz többnyire alacson termetű virágokat. Néhány növény (például a saláta) számára azonban a nyári hónapokban előfordulhat, hogy szükség van egy kis árnyékra, ezért időnként érdemes magasabb fajtát választani számukra.

Saska azt javasolja, hogy a kezdők kezdjenek az egynyári virágokkal, mivel ezek a fajták könnyen és gyorsan nőnek és sok virágot hoznak. Ráadásul, nem kell aggódni, hogy évente ugyan ott fognak kinőni. Éppen ezért a következő évben akár meg is változtathatjuk azt, hogy mit ültetünk a helyükre.

Na de mit ültessek és mivel?

Ahogy korábban írtunk róla, vannak olyan növények, melyeket egymás mellé ültetve segítik egymást a növekedésben és a kert területének hatékony kihasználásában.

A magas növények például árnyékot nyújtanak a napfényt kevésbé tűrő alacsonyabb növényeknek, mások a kártevők, betegségek pusztításának állnak ellen: elriaszthatják a káros organizmusokat, vagy elűzhetik a kártékony bogarakat a kényesebb fajoktól.

Hogy melyek azok a növények, amelyeket érdemes növénytársításban, egymás közelében nevelni? Ilyen például a rózsa és fokhagyma, krumpli és mézvirág, uborka és sarkantyúka, leveles kel és macskamenta. És a sort még egészen hosszan folytathatnánk, de a különleges növénypárosokról már itt írtunk korábban.

