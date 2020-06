Brutális szupercella csapott le: videó is készült az időjárási jelenségről

Június 12-én, a késő délutáni órákban kelet felől az északkeleti országrészbe szupercellák érkeztek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén keresztülhaladva nyugati irányba, Borsod-Abaúj-Zemplén megye felé robogtak tovább

– írja az időkép.hu.

Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése:

A késő délelőtti, déli óráktól ismét zivatarok kialakulása várható nagy területi lefedettség mellett. A legtöbb és legintenzívebb zivatarok továbbra is az északnyugat-délkelet sávban várhatóak. A zivatarokat felhőszakadás kísér(het)i, többnyire 20-40 mm közötti csapadék eshet, de néhol a 40, 50 mm feletti mennyiség sem kizárt. Emellett viharos szél is társulhat a csapadékgócokhoz, van esély az említett sávban a károkozó, 90 km/h feletti szélrohamokra is. Helyenként nagyméretű (> 2 cm) jégre is lehet számítani. Csökkenő számban éjszaka is lehetnek elszórtan zivatarok. Holnap a mainál várhatóan kisebb területen és kevésbé intenzív zivatarok alakulhatnak ki, a legnagyobb valószínűséggel keleten, legkisebb eséllyel pedig északnyugaton. A zivatarokat holnap is elsősorban felhőszakadás kísérheti, de néhol akár viharos széllökések és nagyobb méretű jég is előfordulhat.