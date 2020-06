Így szabadulhatsz meg a legpusztítóbb kártevőktől: soha többé nem fognak visszatérni

Az apró rovarok ugyanúgy a természet állandó körforgásának részei, mint a féltve őrzött növényeink, ezért fontos, hogy vegyszermentesen lépjünk fel ellenük. Radványi Noémi homeopata összegyűjtötte az idei szezon 5 veszélyes kártevőjét, amelyekre természetes megoldásokat kínál.

1. Liszteskék vagy molytetű

A liszteskék apró, molylepkére emlékeztető növénytetű, mely a levelek fonákán él, és szívásával elszárítja a növény leveleit, majd elpusztítja azt. Imádják a sárga színt, ezért nagyon jó vegyszermentes megoldás lehet ellenük egy ragacsos, sárga lap kihelyezése, melyre, ha rászállnak, örökre megszabadulhatunk tőlük. A molytetű által veszélyeztetett növényt sulphur (kén) alapanyagú homeopátiás szerből készült oldattal érdemes öntözni, melynek hatására az erősebb és ellenállóbb lesz a kórokozókkal szemben.

2. Burgonyabogár

A krumplit, padlizsánt, valamint a paradicsomot is támadó, eredetileg Mexikóból származó burgonyabogár akár 2 évig is elélhet, ezért érdemes mielőbb megállítani. Az apró rovarok nagyszámú lárva esetén a levéllemezeket is megeszik, sőt a növények főereit és szárait is megrágják. Ha csak enyhe a fertőzöttség, érdemes begyűjteni a bogarakat, a levélfonákra, csoportokban lerakott tojásokat pedig nyomjuk szét! Ha mégsem sikerül idejében elkapni a kártevőt, akkor a petroleum és sulphur alapanyagú homeopátiás szerek segíthetnek.

3. Almamoly

Az almamoly leggyakrabban az almát, körtét, kajszibarackot, gesztenyét és a diót károsítja, sokszor teljesen tönkre is teszi a finom termést. Hatásos megelőző védekezés ellene a feromon-csapda kihelyezése, mely az almamoly saját kémiai vegyületével vonzza be a kártevőt. Érdemes továbbá sulphur (kén) alapanyagú homeopátiás szerből készült oldatot is használni, a kezelést pedig havonta-kéthavonta is lehet ismételni.

4. Burokfúró légy

Az Amerikából származó burokfúró légy szintén a kertészek egyik rémálma. A rovar lárvái a dió termésburka alatt fejlődnek ki, melyet elfeketítenek, pépes állagúvá változtatnak, idővel pedig rátapadnak a dió csonthéjára, ezáltal a termés ehetetlen lesz. A burokfúró légy támadása szintén sulphur alapú homeopátiás szerekkel való öntözéssel előzhető meg.

5. Hangyák

A hangyák a kertek leggyakoribb vendégei, előszeretettel rágcsálják a virágokat, fiatal hajtásokat, szárakat és gyökereket. Egy kíméletes és még számunkra is kellemes megoldással azonban egyszerűen kitessékelhetjük őket a kertünkből: ugyanis, ha levendulát ültetünk, annak illata megszünteti a növényeink mellett húzódó, sokszor többsávos hangyasztrádákat. Megelőzésre a kámfor sokszorosan hígított, így szagtalan verzióját, a camphora nalapanyagú homeopátiás szert érdemes használni, mellyel azt a területet kell locsolni, ahol nem szeretnénk, hogy a hangyák átvonuljanak.

A szakértő szerint a kártevők elleni természetes védekezés mellett a kert mindennapi ápolását is komplexen érdemes megközelíteni:

ne csak a növények mindennapi igényére figyeljünk, hanem az emberi szervezethez hasonlóan azok reakcióit is monitorozzuk.

Radványi Noémi szerint például a növények is képesek megfázni, ha hirtelen nagy mennyiségű hideg víz éri őket, sőt a túlzott napfénytől égési sérüléseket és kiszáradást is elszenvedhetnek, melyeken az emberi tüneteket is gyógyító homeopátiás megoldások segíthetnek.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)