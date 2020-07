5 konyhai hulladék, ami a kertben igazi kincs: rengeteg pénzt spórolhatsz

A megfelelő táplálkozás bizony nem csak a mi életünkben fontos. A növényeknek számára is elengedhetetlen, hogy mindig hozzájussanak a szükséges tápanyagokhoz. Kertünkben általában erre a célra az öntözésen kívül különböző tápoldatokat, műtrágyákat, humuszt használunk, ám sok esetben a minőségi műtrágyák, mesterséges, bolti tápanyagok vásárlása nem éppen olcsó mulatság.

Természetesen profi kertészként és nagyobb veteményesek esetében nehezen tudjuk elkerülni, hogy ezeket az anyagokat megvásároljuk, de hobbi kertészként kisebb veteményeseinkhez, ültetvényeinkhez egyszerűbb és jóval takarékosabb megoldásokkal is próbálkozhatunk. A HelloVidék összegyűjtötte a Modern Farmer tanácsai alapján, hogy hogyan úszhatjuk meg a drága vásárlókörutakat olcsó, otthoni megoldásokkal. Hiszen a boltban megvett műtrágyák három általános alkotóeleme a nitrogén, a foszfor és a kálium, amelyeket a háztartásunkban is megtalálhatunk.

A portál listája alapján olyan alapanyagokat találhatunk a konyhánkban, amik bármilyen hihetetlen, de valószínűleg használhatunk növényeink táplálására anélkül, hogy mélyen a pénztárcánkba kéne nyúlnunk.

1. Zacc

A kávézacc körülbelül 2 százalék nitrogént, 0.06 százalék foszfort és 0.6 százalék káliumot tartalmaz, valamint számos mikrotápanyagot, mint például a kalcium, a magnézium, a bór, a réz, a vas és a cink. A kávézaccot szétszórhatjuk a kertben a növények között, vagy a komposztba keverhetjük mint műtrágyát. Ugyanakkor a cserepes virágok földkeverékébe is tehetjük. Az is jó megoldás lehet, ha vízzel hígítjuk a kávézaccot, így nagyon jó műtrágya lehet belőle. Ehhez tegyünk egy 20 literes tartályba 250 g nedves zaccot, és hagyjuk ázni néhány napig mielőtt használnánk.

2. Tojáshéj

A tojáshéj kalciumot tartalmaz, amely fontos szerepet játszik a gyökerek fejlődésében, így befolyásolja a termés minőségét is, valamint erősíti a növényi sejtfalat. A lebontott tojáshéj átlagosan 39,15 százalék kalciumot, 0,4 százalék nitrogént és 0,38 százalék magnéziumot tartalmaz.

Használhatjuk zúzott formában a tojáshéjat úgy, hogy a darabos tojáshéjat közvetlenül a talaj tetejére szórjuk, de apróra törve is elhinthetjük. Ez utóbbi, azaz a minél finomabbra zúzott tojáshéj előnye, hogy jobban lebomlik. Választhatjuk ugyanakkor az oldatos megoldást, amihez úgynevezett tojáshéj-teát kell keészítenünk. Körülbelül 10 tojás tiszta és száraz, apróra zúzott héját tegyük 3.5-4 liter vízbe, forraljuk fel, majd hagyjuk 24 órát állni. Ennyi idő alatt a növények számára értékes tápanyagok kioldódhatnak a vízben, így szűrés után már használhatjuk is a tojáshéj-teát.

3. Tej

A tej a műtrágyában található mindhárom általános összetevőt tartalmazza. Mindannyian tudjuk, hogy a tej kiváló kalciumforrás ám azt kevesebben, hogy nem csupán az ember, de növények számára is. A nyers vagy nem pasztőrözött tehéntej ugyanolyan tápértékkel bír a növények, mint az állatok vagy az ember számára.

A tejet hígítsuk vízzel 1 rész tej és 1 rész víz arányban. Tej helyett használhatunk tejport is. Sokan az újrahasznosítás jegyében már lejárt szavatosságú tejet használják fel, ami természetesen nem probléma, de friss tejből is készíthetjük az oldatot. A legjobb eredmény elérése érdekében öntsük a keveréket a növény gyökerei köré a talajra. Az oldatot spray-palack segítségével felviheti a növényeinek leveleire is.

4. Hal

Ha a maradékot műtrágyaként használjuk, elősegítjük a műtrágyában található három általános tápanyag biztosítását. A halak különösen jók a nitrogén tartalom növelésére. Először őröljük meg a halrészeket. Keverjük a talajba, és tegyük a hal darabokat a növények gyökereihez.

Alternatív megoldásként elkészíthetünk egy olyan keveréket, amely egy rész halat, három rész fűrészport és melaszt tartalmaz. Helyezzük az összetevőket egy fedéllel ellátott tartályba kb. két hétig, amíg a hal le nem bomlik. Ügyeljünk arra, hogy a keveréket naponta megkeverjük. A kertben kb. egy evőkanál keveréket használjunk fel egy liter vízhez. Permetezzük a növény leveleire vagy a növények aljára.

5. Banánhéj

A banánhéj akár 42% kálium- és akár 25% foszfortartalmat is tartalmazhat. A héj további hasznos tápanyagai a kalcium, a magnézium és a kén. A banánhéjak számos módon felhasználhatók a kertben. Használhatjuk áztatva úgy, hogy a már érett banán héját tegy vízzel teli befőttes üvegbe tesszük, és két napig áztatjuk benne. Ezt követően szedjük ki a héját a vízből és a „banánhéj-teát” öntsük rá növényeinkre. Frissen is használhatjuk a banánhéjakat: egyszerűen vágjuk fel a héjat 2 centiméteres darabokra, majd helyezzük őket a földbe még mielőtt beültetnénk a növényeket.

Címlapkép: Getty Images

