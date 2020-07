Izzítsd be a kerti sütőt: 5+1 tipp, hogy egész nyáron ragyogjon a grillrács

Mikor láttuk utoljára a kerti sütőt? Feltehetően az elmúlt év nyarán. Most viszont, hogy újra itt a jó idő és akár késő estig az udvaron tölthetjük az időt, ismét előkerültek a tárcsák és a grillek. Nem csoda, hiszen a szabadban még a főzéshez is több kedve van az embernek, mint bent a konyhában. Ráadásul egy grill lapon villámgyorsan összedobhatunk egy vacsorát a család számára.

Mielőtt elővennénk az eszközöket és nekilátnánk a tűzgyújtásnak, bizonyosodjunk meg arról, hogy felszerelésünk nem szorul-e tisztításra, javításra. Mivel több hónapig tároljuk a fészerben, garázsban, műhelyben a kerti sütőket, így a port idővel megtapad minden apró részen, felületen. Persze nem csak ezért kell megtakarítani a rácsokat, fedőket és minden mást kiegészítőt. Gondoljunk csak arra, hogy a kint tárolt eszközökre milyen állatok mászhatak rá, akik a lehullot, vagy odakozmált darabokat próbálták megszerezni. És persze nem utolsó sorban, az odaégett vagy letapadt ételmaradványokat is el kell tüntetni a rácsokról és lapokról, hiszen ez elsődleges higiéniai szempont, mielőtt sütni kezdenénk.

Éppen ezért, összegyűjtöttünk néhány tanácsot, amit érdemes megfogadni minden kertiben sütögető séfnek, akik nem csak finom falatokat szeretnének készíteni, de ezzel együtt, eszközeiket is karban akarják tartani.

Tisztítás, de hogyan?

1. Gyújtsd be a rakétákat

Vannak, akik nem szeretnek szöszölni a rácsra ragadt ételek és zsíradék leoldásával. Ha mi is a türelmetlenebb típusba tartozunk, akkor elsőre biztosan tetszeni fog a lusta módszer is. Ehhez nem kel más tenni, csak begyújtani a friss szenet a grill alatt és hagyni, hogy az felforrósítsa a rácsot. Ebben az esetbe a feltapadt maradékok szénné égnek és lepotyognak a felületről. Bármennyire is szeretnénk minél előbb használni a sütőt, mindenképp várjuk meg, hogy a rácsunk lehűljön, mivel a fertőtlenítés minden felületre ráfér. Persze ilyenkor derül ki, hogy az „olvasztásos” módszer mennyire volt hatékony, elvétve előfordulhatnak még maradványok a sütőlapon, ezeket most szintén lekaparhatjuk.

2. Használd a gőzt

Ehhez a módszerhez újságpapírra és vízre lesz szükségünk. A feladat az, hogy hagyjuk, hogy a rács kissé lehűljön, majd fedjük le vízben áztatott újságpapírokkal. Ezután zárjuk le a tetejét egy fél órára, hogy a keletkezett gőz leolvassza a maradékokat és a zsírt.

3. Súrolj, ahogy csak tudsz

Akik gyors, de eredményes módszerre vágynak, azok beszereznek egy drótkefék a grillhez. Ezeket már nagyobb áruházakban meg lehet vásárolni. Előnyök, hogy erős szálaik pillanatok alatt eltűntetik a maradékokat a rácsok felületéről. Ha valamilyen sérülékeny anyaggal van bevonva a sütőnk, akkor sárgaréz-sörtés kefét érdemes használni. Ezzel elkerülhetjük a károsodást. Ha nincs grillkefénk, akkor csak csavarjuk össze az alumínium fóliát egy golyóba, és ezzel essünk a rácsnak. Ezután tisztítsuk meg a rácsot mosogatórongy és forró, szappanos víz segítségével.

4. Távolítsd el a hamut

Néha előfordul, hogy tudomást sem veszünk arról, hogy az el nem távolított hamu, mennyi szennyeződést képes a rácsokra és egyéb más területekre vinni. Épp ezért, minden sütés után távolítsuk el, majd mossuk át ezt a területet is. Erre a legjobb megoldás a szappanos melegvíz.

5. Védd a külső borítást

Sokan feledkeznek meg arról is, hogy a grill külső részét is meg kell tisztítani. Gondoljunk csak bele, a tető a legtöbbet kézzel érintett felület a sütőn. Ahogy végeztünk az ételek elkészítésével és lehűlt a készülék, mossuk át a fedelet és a külső borítást szintén szappanos meleg vízzel. Ha megtisztítottuk, takarjuk le a sütőt, hiszen a nyár folyamán többször is használni fogjuk még, ezzel viszotn meg tudjuk védeni a külső szennyeződésektől, sérülésektől is.

+1 Használj vegyszermentes tisztítószereket!

Ha nem szeretnénk mindenféle kemikáliákkal körbemosni a grillünket, mert félünk, hogy valamelyik károsan hatna szervezetünkre, akkor érdemes természetes anyagokat használni. Ezeket és a fent sorolt módszereket kombinálva már biztosak lehetünk abban, hogy tisztává varázsoltuk kerti sütőnket.

Ecet: Az ecet az otthoni háztartási takarítás egyik legjobb és leghatásosabb eleme. Kiváló alternatíva lehet a rozsdamentes acél tisztításához használt vegyszerek kiváltására. Ha a sütőnkhöz alkalmazzuk, használjunk szórófeje üveget, amit fele-fele arányban töltünk fel vízzel és ecettel. Ezután nincs más hátra, mint, hogy rápermetezzük a megtisztítani kívánt felületre, várni 5-10 percet, hogy az ecet aktiválódjon, majd egy tiszta, száraz ruhával már csak át kell törülnünk a rácsot.

Olaj: Ez a módszer ellentmondásosnak bizonyulhat a tisztításnál, de segít megakadályozni, hogy az ételek beragadjanak a résekbe, és rátapadjanak a rácsra, sőt segít, hogy a grill ne rozsdásodjon be. Minden alkalommal, mielőtt használnánk a lapot, dörzsöljük be napraforgóolajjal. Ugyan ezt ismételjük meg akkor is, ha végeztünk. Nem csak tiszta, de fényes is lesz ettől a felületünk.

Sör : Ez a módszer mókásnak tűnhet, de valóban működik. Érdemes egy adagot félretenni és miután végeztünk a sütéssel a rácsra önteni. Fontos, hogy meleg legyen a felület, hiszen így lesz hatásos a módszer. Ezután nincs más hátra, mint alaposan átdörzsölni egy drótkefével, hogy csillogjon.

Kávé: Meglepő lehet, de a kávét is lehet tisztításra használni, legfőképp a grillezés után hátramaradt edényekhez. Ahhoz, hogy a sütőedények ismét ragyogjanak, egy órát kell őket kávével áztatni. Ettől a főtt, égett ételmaradékok azonnal leáznak.

(Forrás: www.idealhome.co.uk)

Címlapkép: Getty Images

