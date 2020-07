Rengeteget spórolhatsz: 5 természetes, házi növényvédő szer, ami végleg elűzi a kártevőket

A gyomok, a kórokozók és a kártevők elleni védekezéshez, illetve a megfelelő mennyiségű és minőségű termés eléréséhez a mezőgazdaságban elengedhetetlen a növényvédő szerek használata. A növényvédőszer-használat azonban mind a környezet, mind az egészség szempontjából kockázatokat jelenthet, bár a forgalomba hozott szerekben található hatóanyagok – a jogszabályi előírások eredményeként – egyre kevésbé veszélyesek, olvasható a Központi Statisztikai Hivatal korábbi elemzésében. Ebben az elemzésben többek között az is szerepel, hogy 2014-es adatok alapján a 29092 tonnányi értékesített növényvédő szer legnagyobb hányadát, 31%-át a gyomirtó szerek tették ki, 22%-a rovarölő, 20%-a gombaölő, a fennmaradó 27% pedig egyéb szer volt. Az ekkor forgalomba hozott növényvédő szerekben 8971 tonna hatóanyag volt, legnagyobb mennyiségben a glifozát és a kén volt kimutatható bennük.

A Magyarországon forgalomba hozható és felhasználható valamennyi növényvédő szer engedélyezését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal végzi. Az engedélyezési folyamat szigorú szabályairól, követelményeiről és korlátozásairól uniós és hazai jogszabályok rendelkeznek. A Nébih ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a gazdaság minden területén jelen lévő hamisítás ezt az ágazatot sem kerüli el, így fokozott körültekintést igényel a növényvédő szerek beszerzése. Rendkívül kockázatos az illegális forgalmazótól beszerzett, hamisított készítmények alkalmazása, mert az alacsonyabb ár többnyire bizonytalan minőséget takar: hatástalan lehet a károsítóra, károsíthatja a kultúrnövényt és káros lehet a felhasználó egészségére is.

A növény- és talajvédelmi hatóság az elmúlt években több tonnás nagyságrendben talált hamisított szereket, feltételezhetően a valódi mennyiség ennek többszöröse lehet

- írják.

Az ellenőrizhető minőség mellett számos pozitívuma van annak, ha növényeinket nem mesterségesen előállított szerekkel, hanem organikusan kezeljük, ápoljuk: amellett, hogy a természetes szerek jótékony hatással vannak a fejlődésükre, a környezetre és nem utolsósorban ránk sem ártalmasak. Nem meglepő ugyanakkor, hogy a lelkes kertészek a boltok polcain sorakozó biotermékek árát látva elbizonytalanodnak, és inkább az olcsóbb, kevésbé környezetbarát, mesterségesen előállított növényvédő szerek felé nyúlnak. Van azonban egy jó hírünk: szerencsére több olyan bio kártevőirtó is létezik, amit otthon, viszonylag kevés hozzávalóból, és ami a lényeg, olcsón is el lehet készíteni. Most mutatunk néhányat a The Spruce cikke alapján.

Fokhagymás spray

A fokhagymának természetes antibakteriális, vírus- és gombaölő hatása van, és remekül működik rovarirtóként is. Hámozzunk meg és törjünk össze 5 gerezd fokhagymát, keverjük ki egy kis vízzel, majd hagyjuk, hogy a fokhagyma egy éjszakán át magába szívja a nedvességet. Utána adjunk hozzá egy kevés mosogatószert, majd szűrjük át egy finom szűrőn. Hígítsuk fel egy alaposan vízzel, majd öntsük egy szórófejes flakonba. Hetente egyszer vagy kétszer permetezzük a növényeinkre, hogy kordában tartsuk a rájuk leselkedő kártevőket!

Dohányspray

A cigaretta egészségre káros hatásait nem kell bemutatni, ugyanakkor jó tudni, hogy a nikotin a rovarfajtákra nézve (is) mérgező. Házi rovarirtónkhoz gyűjtsünk össze annyi szálat, amennyiből kijön negyed csésze dohány. Tegyük egy zokniba, majd áztassuk vízbe egy éjszakán keresztül. Arra azonban figyeljünk, hogy kerüljük a használatát a nadragulyaféléknél (ilyen például a petúnia is), mivel a dohány terjesztheti a mozaikvírust, ami erre a növénycsaládra nagyon kedvezőtlenül hat.

Olajos spray

Két nagyon alapvető összetevő kell hozzá, olaj és szappan. A belőlük készült permet azért nagyon hatásos, mert bevonatot képez a puhatestű rovarokon, mint például a tetveken, atkákon. Keverjünk össze egy csésze növényi olajat egy negyed csésze folyékony szappannal, majd rázzuk össze jól! Ezt a koncentrátumot addig tárolhatjuk, amíg csak szükségünk lesz rá. Ha növényeken alkalmazzuk, egy evőkanálnyit keverjünk négy csészényi vízhez, használjuk heti rendszerességgel.

Rovarűzés erős paprikával

Még azoknak a kertészeknek is érdemes legalább egy kevés erős paprikát nevelgetniük, akiknek alapvetően nincs ínyére ez az ízvilág – ugyanis ez a kártevőkre is igaz. Tegyünk egy marék szárított paprikát az aprítógépbe, a magjaival és minden részével együtt, majd zúzzuk össze. Arra azonban nagyon figyeljünk, hogy az őrlemény véletlenül se kerüljön a bőrünkre vagy a szemünkbe! Szórjuk szét a növények között, így hatékonyan elűzi a hangyákat és a szárnyas rovarokat is.

Citrusos spray

Egy egyszerű citrusos permet rendkívül hatásosan szabadíthatja meg növényeinket a tetvektől és más lágy testű rovaroktól. Reszeljük le egy citrom héját, majd adjuk hozzá egy adag forró vízhez. Hagyjuk így a keveréket egy éjszakán át, utána szűrjük át egy finom kendőn. Öntsük a folyadékot egy szórófejes flakonba, a növények leveleit pedig alaposan, minden oldalról fújjuk be vele.

Címlapkép: Getty Images

