Most jött el a másodvetés ideje: ezt ültesd, hogy még idén újra szüretelhess

Ha még lefoglalnánk magunkat a kertben, gyűjtögetnénk friss terményt a hidegebb hónapokra is, akkor érdemes ismét belevágni a veteményezésbe. Mielőtt bevásárolnánk a szokásos magvakból, palántákból, szem előtt kell tartani, hogy a nyár végén, ősz elején már teljesen átalakul a talajunk, amibe korábban már veteményeztünk.

Mielőtt nekiesünk a veteményezésnek, fontos tudni, hogy mindennek az alapja a megfelelő talaj. Mint minden ültetés előtt, így most is: a maradék növényrészeket, gyökereket, leveleket eltávolítjuk a veteményesünkből, majd felássuk, megmozgatjuk az itt lévő talajt. Ez azért fontos, mert a felforgott földhöz adjuk majd hozzá a komposztot vagy a műtrágyát, hogy ezzel is felturbózzuk az ültetvényünk talaját. Ezután nincs más hátra, mint az összekevert földet elegyengetni és elkészíteni az ágyásokat. A késői termények sikere attól függ, hogy a talajukat jól előkészítették-e.

A szakemberek szerint érdemes olyan fajtákat választani, amik nem csak az augusztusi meleget, de az októberi első fagyokat is elviselik.

Hogy melyek ezek a fajták? Mutatjuk!

bazsalikom

kapor

téli retek

zöldbab

zöldborsó

fejeskáposzta

vöröskáposzta

karalábé

kínai kel

bimbóskel

Októberben sincs minden veszve

Októberben is akadnak olyan növények, amelyeket még elvethetünk a kertbe, ilyenek a mezei saláta, a sóska és a spenót. Ők még a nagyobb fagyok előtt kikelnek, sőt a saláta még karácsonykor is szedhető, a másik két zöldség pedig kora tavasszal lesz betakarítható. A sóska elég szívós, évelő levélzöldség, akár a fák árnyékába is vethetjük.

A másodvetésű növényeket ugyanúgy kell gondozni, mint a tavaszi vetésűeket. Tehát mindig figyeljünk oda a gyomtalanításra, a talajlazításra, az öntözésre a nyári napokban a nagyon gyakori aszályos időszakok miatt, a tápoldatozásra és a növényvédelemre.

Címlapkép: Getty Images

