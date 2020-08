Ints búcsút a drága bolti fűszereknek: termeld meg a konyhában, fillérekből

A fűszerek fontos szerepet játszanak ételeink elkészítésében, nem csak a hazai ízekben dominálnak jellegzetes ízek, de számos más ország fogásaiban is. Éppen ezért, aki szeret bíbelődni a főzéssel, az némi időt mindig eltölt a boltok polcai között, hogy átböngéssze a különböző ételízesítőket és bevásároljon kedvenceiből.

Mi bizonyítja, hogy a magyarok imádják fűszerezni ételeiket? Talán az, amit már korábban is megírtunk:

Magyarországon a gyógy-, fűszer-, aroma- és ipari növények gyűjtése és termelése éves szinten közel 8-10 milliárd forintot tesz ki, területük 25-30 ezer hektár körüli.

A magyar gyógynövénydrogok exportértékesítése mellett jelentős belföldi piac a termékek számára a szárítottfűszer-piac is. Itthon népszerű fűszernek számít az örök paprikán kívül a majoránna, a kapor, a különféle zöldfűszerek, a kakukkfű vagy a kömény.

A dolog különlegességét mégis az adja talán, hogy ezeknek a fűszernövényeknek a nagy része gond nélkül megteremhet a saját konyhánkban is. Éppen ezért, ha már a kertünkben neveltünk némi bazsalikomot, mentát vagy oregánót, érdemes őket cserépbe költöztetni és betelepíteni a konyhába.

Sokat spórolhatunk, ha nem vásárolunk minden egyes nagyobb főzéshez egy csomag ilye-olyan fűszert, ha karnyújtásnyira elérhetővé tesszük a friss, zsenge növényt a lakásunkban. Nem gondolnánk, de a legtöbb fűszernövény nem igényel hatalmas törődést, viszont egy kis odafigyelésért cserébe akár több hónapig is ízesíthetjük velük ételeinket.

Ideje elővenni a cserepeket

Nagyon egyszerűen beköltöztethetjük a fűszernövényeinket a lakásba. A kakukkfű, menta, oregánó és metélőhagyma könnyedén kiásható, gyökerük nem túl hosszú. Miután kiemeltük őket a talajból, rázzuk le a felesleges földet és helyezzük át a növényeket egy-egy cserépbe. A petrezselyem trükkösebb lehet. Hosszú gyökere van, és nem veszi jónéven, ha zavarják. Ha ki szeretnénk ásni, lehet kicsit mélyebbre kell mennünk, hogy megtaláljuk a gyökerek végét. Épp ezért fontos, hogy méretéhez viszonyítva válasszunk cserepet. Hogy a gyökérzet is kényelmesen elférjen. A rozmaring imádni fogja a lakás hőmérsékletét, ügyeljünk rá, hogy napos helyre kerüljön. A bazsalikomról két teória létezik: vannak, akik ezt is simán kiássák és betelepítik. Vannak viszont, akik úgy vélik, érdemesebb újabb tővel vagy palántával próbálkozni beltéren. De ugyan ezt mondják a mentafélékről és a citromfűről is.

Gondozási útmutató

Ha a gyógy- és fűszernövényeinket beltéren szeretnénk tovább nevelni, vannak olyan szabályok, amiket érdemes betartani a sikeres termesztés reményében.

Fény :



Ezeknek a növényeknek nagy szüksége van a fényre, így érdemes őket déli fekvésű ablak közelébe helyezni. Ha kevesebb a természetes fény a lakásban, akkor rakjuk őket oda, ahol a legtovább van világos a lakásban, hiszen a legjobban akkor érzik magukat a növények, ha napi nyolc órát nafényben fürödhetnek.

A legnagyobb trükk a beköltöztetés terén az öntözés. A legtöbb fűszernövény kedveli a nedvességet, ezért érdemes őket rendszeresen locsolni. Viszont vannak olyan fajták, mint a rozmaring és a kakukkfű, amelyek nem szereti a nedves talajt. A legegyszerűbb, ha talajpróbát végzünk minden tervezett öntözés előtt. Nyomkodjuk meg a földet a cserében, nézzük meg milyen mélyen szárad már meg a föld és, ha már 1-2 centiméteren érezzük a szárasságot, akkor mehet egy kis víz a növénynel.

Mikor és hogyan "szüretelhetünk"?

A fűszerek aromája és aromája a levelekben található illóolajokból származik, amely a napszaktól és a növény életciklusától függően változik. Akkor tudod a legjobb minőségű szárított fűszereket elkészíteni, amikor azok illóolaj-tartalma a csúcson van, vagyis amikor a növény csak leveleket ont magából, magokat és virágokat nem termel. A nyár folyamán valószínűleg többször is vágtál a gyógynövényedből, így észrevehetted, hogy minden egyes vágáskor új hajtásokat ad. Ha hosszú ideig nem érsz hozzá, akkor a növény elkezd virágozni, ezért még akkor kell betakarítani a levelek, amikor rengeteg zöld levél van rajta. Az a legjobb, ha ezt nyár végén vagy kora ősszel tesszük meg: ilyenkor a napok egyre rövidebbek, a legtöbb fűszernövény általában ilyenkor lép be virágzó üzemmódba, hogy még a szezon előtt tudjon magokat termelni.

A betakarításhoz használj egy ollót, a növényeket pedig a száraknál vágd le. Ügyelj arra, hogy csak a friss, zsenge szálakat vágd le, az idősebb levelek már nem tartalmaznak annyi ízélményt. Annak érdekében, hogy ne álljon meg a növény a növekedésben, legfeljebb az egyharmadát lehet egyszerre betakarítani. A legjobb eredményt úgy tudod elérni, ha a konyhád mennyezetéről lógatod le a levágott és összecsomózott fűszernövényeket. Bárhova helyezed őket, csodálatos illatokkal fogja megtölteni a házat, ha pedig gyógynövényekkel teszed ugyan ezt, akkor nyugtató hatást is elérhetsz velük. Hogyan tudod megszárítani majd tárolni a fűszernövényeket? Ehhez itt adtunk néhány tanácsot. De írtunk már arról is, ha nem szeretnéd kiszáítani a zöldségeket, hogyan tárolhatod el őket, hogy sokáig friss maradjon a levágott zöldfűszer. Erről itt olvashatsz többet.

Címlapkép: Getty Images