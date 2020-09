Ősszel se mondj le a virágos kertről: ezek a növények még most bontják szirmaikat

Ha arra gondolunk, hogy hamarosan az ősz színeiben gyönyörködhetünk, legtöbbünk fejében a lehulló falevelek ugranak be. Pedig nem csak a fák, bokrok kápráztathatnak el minket varázslatos színekkel, ősszel bőven van olyan növény, amit érdemes a kertünkbe telepíteni, ha még szeretnénk virágokban gyönyörködni.

Mikor érdemes őszi virágokat vásárolni és ültetni?

Nem érdemes halogatni az őszi virágvásárlást és ültetést hiszen, ha túl későn tesszük ezt, akkor lerövidítjük azt az időt, ami alatt élvezhetjük a növények virágzását. Augusztus vége és a szeptember eleje tökéletes időpont az őszi palánták, bokrok elültetéséhez. Felmerülhet a kérdés ezek után, hogy:

milyen növényeket ültethetünk és melyek kaphatók ilyenkor a kertészetekben, boltokban?

Természetesen ennek is utána jártunk, de a helyez azért nem olyan egyértelmű. Különbséget kell tennünk azok között a növények között, melyeket most érdemes ültetni és most ősszel fognak virágba borulni. Vannak viszont olyan magok, palánták, melyeket ősszel érdemes elülteni, viszont csak tavasszal fogják szirmaikat bontogatni. Hogy segítsünk a tökéletes növények kiválasztásában, minkét csoporthoz adunk tanácsot és megmutatjuk azt is, mit és mikor érdemes ültetni.

Ősszel virágzó növények

Ha felidézzük nagyszüleink kertjét, az őszi slágernövények legtöbbször a krizantém, az őszirózsa és az árvácska voltak. Ezeket manapság is divatos ültetni az őszi hónapokban, de ha szeretnénk feldobni a kertünket különlegesebb fajokkal, akkor adunk most néhány tippet. Ezeket a növényeket érdemes beköltöztetni a kerünbe, hiszen nem csak színeik, de virágaik is szemkápráztatóak!

Kínai lilabogyó Borzas púplilom Kínai kékszakáll Pompás varjúháj Kínai szellőrózsa Lampionvirág Kínai virágosnád

Ősszel ülteted, tavasszal virágzik

A tavaszi kertben szemetgyönyörködtető látványt nyújtanak az ébredező virágok és azok színei. Ahhoz viszont, hogy a te kerted is virágoktól pompázzon, most kell intézkedned. A legtöbb tavasszal nyitó virágot még most, a tél beállta előtt el kell ültetned. Ehhez adunk ötletet most, íme néhány virág, melyenek hagymáit már most ajánlott elültetni.

jácint nárcisz tulipán liliom írisz krókusz császárkorona szellőrózsa sáfrány frézia

Néhány tanácsot fogadj meg, mielőtt bevásárolsz a hagymákból. Vedd figyelembe, hogy a beültetni kívánt területre mennyi fény jut. A hagymás növényekre általánosságban igaz, hogy inkább a napos területeket kedvelik. Tovább fontos szabály, hogy az optimális ültetési mélység a hagyma két-háromszorosa. Ez viszont növényenként eltérhet, így mindenképp olvassuk el a vásárolt hagyma csomagolásán leírt tanácsokat is!

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!