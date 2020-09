Ezt mindenképp csináld meg a kertedben idén ősszel: sokan elszalasztják, pedig fontos

Aki már régóta ábrándozott arról, hogy szeretne gyümölcsfát a kertjébe, legjobban teszi, ha most cselekszik: az őszinél jobb időszakor keresve sem lehet találni erre a célra. Akár a szabadgyökerű, akár a konténeres megoldást választjuk, a szeptemberi vagy októberi ültetéssel nem lőhetünk mellé. Mint minden más növény, a fák is elszenvednek bizonyos fokú stresszt ültetés közben.

Ez a fő ok, amiért különösen fontos olyan időszakra időzíteni az ültetést, amikor minimalizálhatjuk a stresszt, és egyben biztosíthatjuk, hogy a lehető legjobban növekedjen a facsemete.

Általánosságban a faültetés tekintetében kedvező időszak a késő telet vagy a kora tavaszt szokták említeni, a mérsékelt égövi területeken ugyanis ezeket követi olyan időjárás, ami megágyaz a megfelelő fejlődésnek. A The Spruce cikke alapján most elmondjuk, miért jó választás az őszi időszak is.

A faültetés akkor ajánlott, amikor úgynevezett alvó állapotban vannak a növények, vagy legalábbis nem a legintenzívebb növekedés közben, ekkor tudjuk ugyanis a legkisebb kárt, stresszt okozni nekik.

Az északi féltekén rendszerint ősszel merülnek álomba és tavasszal ébrednek, ez pedig döntő jelenségű a megfelelő időpont kiválasztásához. Ha az időjárás is engedi, jobb ősszel fát ültetni (a csonthéjasok kivételével), mert a talaj ekkortájt még 6-8 fokos, és a csemeték gyökere növekedésnek tud indulni.

Az ültetés alapvetően stresszt jelent a növényeknek, hiszen megzavarják őket, gyökereik külső beavatkozásnak vannak kitéve. Nem is képesek azonnal vizet vagy tápanyagokat felszívni, ami kertészeti szakkifejezéssel élve transzplantációs sokkhoz vezet. Minél melegebb az idő, annál rosszabb ez a sokkhatás, ám ha akkor végezzük az ültetést, amikor a növény még teljesen alvó állapotban van, kiküszöbölhetjük. A gyümölcsfák gyakran lassan nőnek, évekbe telik, hogy teremjenek. Ha azonban nyugalmi időszakukban ültetjük el őket, növekedésre kész csemeteként élednek újra.

Támogatják a faültetést



Tavasszal indult egy újabb - több mint 500 millió forintos - fásítási program iskolák, önkormányzatok, közösségek számára. Az Agrárminisztérium emellett tavaly elindított egy fásítási programot, aminek célja, hogy kedvezőbb feltételekkel lehessen fát ültetni.



A



A sorfákat a települések közösségi eseményeken ültetik el 2020 őszén és 2021 tavaszán, a programot lebonyolító szakemberek pedig gondoskodnak a fák neveléséről és fenntartásáról. Magyarország területének több mint 21 százalékát borítja erdő, de az a cél, hogy ez a szám 27 legyen. Ez az arány a jogilag is meghatározott erdőre vonatkozik, a fás területekkel együtt valószínűleg jóval nagyobbat boríthat növényzet.Tavasszal indult egy újabb - több mint 500 millió forintos - fásítási program iskolák, önkormányzatok, közösségek számára. Az Agrárminisztérium emellett tavaly elindított egy fásítási programot, aminek célja, hogy kedvezőbb feltételekkel lehessen fát ültetni. településfásítási programban a 10 ezer főnél kisebb települések összesen 12 ezer sorfát igényelhettek ingyenesen, ennek révén 472 település jutott idén őszi, valamint jövő tavaszi ültetésű fához. A nyertesen pályázó kistelepülések 19 fafaj közül igényelhettek, például berkenyét, ezüsthársat, fehér epret, díszalmát és díszkörét, hegyi juhart, platánt vagy magas kőrist.A sorfákat a települések közösségi eseményeken ültetik el 2020 őszén és 2021 tavaszán, a programot lebonyolító szakemberek pedig gondoskodnak a fák neveléséről és fenntartásáról.

Lombhullató fák

Ha ilyen fajtákat szeretnénk telepíteni, nagyon könnyen megállapíthatjuk, mikor kerülnek alvó állapotba: akkor, amikor elkezdődik az őszi levélhullás, a tavaszi rügyezés pedig egyértelműen jelzi, hogy kilépnek ebből az állapotból. Ennél egyértelműbb nem is lehetne, mikor ültessük őket.

Örökzöldek

Igaz, nem nőnek olyan tempóban télen, mint a többi évszakban, az örökzöldek nem kerülnek olyan nyugalmi állapotba, mint például a lombhullató fák, szívósabbak is. Az ültetéshez ősszel korábban, tavasszal később érdemes hozzáfogni, mint a lombhullatókéhoz. Figyeljünk arra, nehogy túl melegben vagy túl száraz időszakban ültessük a csemetéket! Ha még szeptemberben is nagy a forróság, inkább halasszuk későbbre. Ha pedig előre tudjuk, hogy kora júniusban már rendszerint meleg szokott lenni, tervezzük egy korábbi tavaszi időpontra a dolgot.

Ezért óvakodjunk a nyári, téli ültetéstől

Az intenzív hőség az egyik legfőbb ellensége a frissen ültetett facsemetéknek. Nyáron a hőmérséklet egyszerűen túl magas ahhoz, hogy segítse őket az aktív növekedés időszakában, és erre bizony érzékenyek is a növények. A telet ugyancsak az időjárás miatt kihúzhatjuk a listáról: a hideg miatt ugyanis a talaj is fagy. (Persze ha már jó előre kiástuk a gödröket, ahova a fákat szeretnénk ültetni, nem lehetetlen a dolog.) Az enyhébb talajfagyok ugyan még alkalmasak az ültetésre, ha azonban jönnek a kemény mínuszok és átfagy a talaj, meg kell várni a tavaszt. Sajnos azért is rossz választás a tél, mert az öntözésnek is gátat szabhat. A fák őszi öntözése viszont kiemelten fontos, függetlenül attól, hogy végül az őszi, a késő téli vagy kora tavaszi időszakot választottuk az ültetéshez.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!