Macskariasztás egyszerűen: ultrahangos macskariasztó berendezés, macskariasztó spray

Az első dolog, ami a macskákról eszünkbe jut a puha szőr, a dorombolás és a rengeteg szeretet, amelyet képesek adni – mindaddig, míg saját macskánkról van szó. A cicatartásnak természetesen vannak árnyoldalai is, amelyeket nem csak a macska gazdájának kell megszenvednie, hanem az összes környékbeli lakónak, ugyanis a kutyákkal ellentétben a macskákat nem állítja meg egy magas kerítés, pláne megkötni nem lehet őket.

Az éjjel-nappal a környék kertjeit járó szőrgombócok bizony kárt is tudnak okozni, ugyanis sokszor a szomszéd dédelgetett veteményesét használják vécének, összekenik a kerti ülőgarnitúrákat, vagy éppen hangoskodnak, főleg, ha nyár van és dúl a macska-szerelem. Cikkünkben adunk néhány kíméletes macskariasztó tippet, hogy a nem kívánt házikedvencek távol maradjanak portánktól. Bemutatjuk, hogyan működik a macskariasztó spray és az ultrahangos macskariasztó berendezés, illetve macskariasztó hol kapható kedvező áron.

Ultrahangos macskariasztó berendezés

Listánkat a lehető legbiztosabb módszerrel kezdjük: az ultrahangos macskariasztó készülékek kihelyezése erős védelmet nyújthat a csavargó cicák ellen. Ez a macskariasztó olyan frekvencián sugároz, amely nem bántja az idegen macskákat, kutyákat, ám zavarja őket annyira, hogy elkerüljék kertünket. Ez a macska riasztó gyakran napelemmel működik, így nem kell az elemcserével bajlódnunk, sőt, beállíthatjuk rajta, mekkora körben bocsájtsa ki az ultrahangokat. Vigyázunk, hogy csak a saját kertünket védelmezzük vele, ugyanis a szomszédban lakó kutyákat, macskákat nem szabad ilyen készülékkel zavarni!

Macskariasztó spray

A macskariasztó spray rendkívül egyszerű logikával működik: ha van olyan hely a lakásban, a teraszon vagy az udvaron, amit nem szeretnénk, hogy a cicák áldozatává váljon, egyszerűen fújjuk be vele. A macskariasztó spray környezetbarát és nem tartalmaz ártalmas anyagokat sem a macskák, sem az emberek számára, egyszerűen egy olyan szagról van szó, amit a cicák hírből elkerülnek. Ajánljuk a kerti ülőgarnitúrákra, veteményesek szélére. A macskariasztó spray beltéren is használható: ha nem szeretnénk, hogy cicánk a kanapén élezze körmeit, fújjuk be vele!

Macskariasztó házilag

Házilag is gyárthatunk macskariasztó készítményeket egyszerűen elérhető, környezetbarát (és nem mérgező!) anyagokból. A macskák ugyanúgy, ahogy az emberek, undorodnak bizonyos illatoktól. Tipikus macskariasztó hatással bírnak a citrusfélék, főleg a citrom, az ecet, vagy a büdöske. Oldjuk fel ezeket egy kis vízben és permetezzük a kívánt helyekre, hogy az illat távol tartsa az idegen cicákat.

Macskariasztó hol kapható?

A macskariasztó OBI, Tesco, Auchan és az összes többi nagyáruház háztartási, kertészeti részlegén megtalálható; a macskariasztó ALDI üzletekben is elérhető egyszerűen. Ha valaki szeretne minél nagyobb választékban keresgélni, ajánljuk az internetes áruházakat, ahol a kertünk méretéhez igazítható ultrahangos macskariasztó berendezések is elérhetőek.

Attól, hogy zavar a macska, nem szabad bántani!

Hiába okoz bosszúságot egy idegen kutya vagy macska, mindig a humánus macska riasztó, kutyariasztó módszerekhez forduljunk! Az állatok, főleg az éjszakában kóborló cicák nem érzékelik a porták határait, ezért nem szabad őket hibáztatni, ha valahol akaratukon kívül kárt okoznak. Inkább legyen egy ultrahangos macskariasztó berendezés a kertben, vagy próbáljuk ki a macskariasztó spray hatásait, mint hogy méreggel vagy erőszakkal próbáljunk megszabadulni tőlük!

Címlapkép: Getty Images