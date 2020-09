Allergiás háziállatok? Vedd észre időben a tüneteket!

Ahogy a portál írja, kedvenceink allergiás tünetei hasonlóak lehetnek az emberekéhet. Ez a kutyák és cicák esetében bőrtünetekkel kezdődik.

Az allergia az immunrendszer megbetegedése. A legtöbb allergia öröklődő hajlamra alakul ki és zömében fiatal és középkorú állatoknál jelentkezik. Kutyáknál és macskáknál is élethosszig tartó utókontrollt igényel

- mondta ifj. Puskás Gábor kisállatgyógyász szakállatorvos.

A gazda már fokozott vakaródzásnál gyanakodhat rá, hogy valami nincs rendben. A macskák esetében a leggyakoribb a bolhanyál allergia, amely a bolhacsípés során alakul ki. Ilyenkor a bolha nyálával érintkezik a szervezet, ami allergiás reakciót indít el a cica szervezetében. Ez viszonylag könnyen és olcsón kezelhető a tünetek enyhítésével és az élősködők elleni védelem biztosításával. Ezzel párhuzamosan a környezetet is bolhamentesíteni kell. Kutyáknál pedig a leggyakoribb allergiaféleség az atópia, ami az aeroallergénekkel szemben lép fel. Ebbe minden beletartozik, ami nem étel. A növényi pollenek és a házipor-atka a két leggyakoribb allergén. A kezdeti bőrtüneteket, bőrgyulladásos állapotok követik

- ismertette a szakember.

A tüneti kezelés olcsóbb, de hosszú távon kockázatosabb. Az atópiás betegség diagnózisát allergiás vérteszttel lehet felállítani, ellentétben az eleségallergiával, amire nincs vérteszt. Pénztárca és egyedfüggő, hogy ehhez mennyi idő szükséges. Ezt követi a speciális kezelés, amivel egy adott kutyának az allergiáját tudjuk gyógyítani. Ez nagyon költséges módszer, mert a vérteszt ára akár százezer forintot is elérhet. Létezik azonban általános kezelés is, amikor nem derítjük ki, hogy mi váltotta ki az allergiát. Ilyenkor injekciót, tablettát, vagy kenőcsöt adunk, amivel nem az okot szüntetjük meg, hanem a tünetek összességét kezeljük. Ezek is költséges gyógyszerek, bár a vérteszt árát nem érik el. Hátrányuk, hogy soha nem ismerjük meg a kiváltó tényezőt

- magyarázta az állatorvos.

A kezelések által elérhető, hogy az állat gyógyszerek nélkül éljen. Az eleségallergiával szemben sajnos az allergén növény, vagy poratka elkerülése kivitelezhetetlen. A sétáltatást nem spórolhatjuk meg és a pollen az adott növénytől távolabbi területeken is előfordul. A poratka pedig milliárd számra él a lakásban, az emberi szem számára láthatatlanul. A tudomány mai állása szerint tehát az allergiák nem megelőzhetők, viszont nagyon jól kontrollálhatók. A cél mindig az, hogy hosszú távon tünetmentes legyen a kedvenc és ne kelljen gyógyszert szednie. Ebben segít, hogyha a gazdi azonnal állatorvoshoz fordul, amint azt tapasztalja, hogy sűrűn vakaródzik a négylábú. Majd pontosan követi az orvos utasításait az etetésre, fürdetésre vonatkozóan

- javasolta ifj. Puskás Gábor.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!