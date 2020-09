Ők a kerted immunrendszer védő növényei: így védd meg őket a fagyhaláltól

Annak, aki meg akarja menteni növényeit a hirtelen jelentkező, alattomos fagyok és hideg elől, most kell cselekednie. A következő néhány nap időjárása ugyanis még lehetővé teszi, hogy kertünket felkészítsük az őszre. Az előrejelzések szerint, még nem tágít a nyári meleg.

Az Időkép szerint hétfőn alig lesz felhő felettünk, zavartalan napsütés ígérkezik. Az északkeleti szél elsősorban az Alföldön élénkülhet meg. Délután 27-32 fok között várható a csúcshőmérséklet. Kedden is sok-sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. Helyenként megélénkülhet a keleties szél. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.

A szeptemberi nyár még szerdán és többfelé csütörtökön is kitart. A legfrissebb számítások szerint csütörtök napközben érkezhet meg északnyugat felől a lehűlést hozó hidegfront esővel, zivatarokkal, feltámadó széllel. Az ország nyugati felében jelentősen visszaesik a hőmérséklet, 20 fok alatt maradnak a maximumok. Pénteken már mindenütt hűvösebb, szeles időre van kilátás.

Miért fontos a friss gyógy- és fűszernövény a háznál?

Ha egy szóban akarjuk kifejteni, akkor azt kell mondanunk, hogy: immunerősítés. Hamarosan az időjárás is átalakul, magunk mögött hagyjuk a meleg évszakokat és fel kell készülnünk a hidegre. Persze, ahogy az idő egyre hűvösebb lesz, egyre nagyobb eséllyel tapasztalhatjuk a különböző betegségek, mint a megfázás vagy influenza tüneteit. Ha úgy érezzük, a hidegebb hónapokban gyakrabban kifáradunk, kimerülünk, érdemes támogatni immunrendszerünket természetes módon. Hiszen az év ezen szakaszán nem csak a betegségek jelennek meg gyakrabban, de a kimerültség, a túlhajszoltság is felüti fejét ebben az időszakban.

Éppen ezért nem árt tudni, mely növények tehetnek jó szolgálatot már most, az ősz kezdetén is számunkra. Ha a kertben található néhány hasznos gyógynövény vagy fűszernövény, akkor azokat mindenképp érdemes betelepíteni és felhasználni a hétköznapokban.

Viszont, ha most tervezzük, hogy vásárolunk néhányat, akkor íme egy kis útmutató, mely növények segíthetnek az immunrendszerünk felturbózásában az őszi hónapokban:

kakukkfű: Sejtvédő hatású, sok benne az antioxidáns. A belőle készült tea különösen felső légúti betegségek kezelésében hatékony.

borsmenta: Nyugtató hatása van, jelentős C-vitamint, mangánt és rezet tartalmaz, emellett olyan vegyületeket, melyeknek antioxidáns, antibakteriális, gombaellenes, vírusölő és görcsoldó hatásai is vannak.

oregánó: Nem csak olaszos ételek készítéséhez ajánlott, mivel nagyon sok benne az antioxidáns. De képes segíteni a gombás, illetve bakteriális fertőzésekkel, és a különféle kórokozókkal is.

fokhagyma: Tradicionális népi gyógyszer, amely hozzájárul az emésztés, a légutak és az immunrendszer támogatáshoz. A megfázás, influenza, tüdőgyulladás és más fertőzések esetén is segítségünkre lehet, hiszen nem rombolja le a bélflórát mellékhatásként. Ezen kívül persze segítség lehet a szív- és érrendszer állapotának javításában.

bazsalikom: Levele jótékony illóolajokat tartalmaz, melyek lapvetően gyulladásgátló és antibakteriális tulajdonságúak.

rozmaring: Segít védeni a sejteket az oxidatív károsodás ellen, emellett élénkíti a keringést és emésztéskönnyítő hatású is.

Hogyan telepítsük be őket, hogy bent is képesek legyenek fejlődni?

Ahhoz, hogy ősszel és télen is tudjuk használni növényeinket a főzéshez vagy teáink elkészítéséhez, mindenek előtt tisztában kell lennünk, mekkora terület áll a rendelkezésünkre, hogy bent termesszük tovább őket. Ha hely szűkében állunk, érdemes egy-egy tövet megmenteni, így mindenből lesz egy kevés, ha szükség van rá.

Második körben mérjük fel azt, hogy mekkorára nő az adott növény, milyen igényekkel rendelkezik, hiszen ennek alapján akár csoportosítva is ültethetjük őket egy ládába. Ez kiemelten fontos lépés, hiszen nem minden növény egyforma, némelyiknek több fényre van szüksége, de van, ami kevesebbel is beéri. Ugyan ez vonatkozik a hőmérséklere és az öntözésre is. Ha a hasonló igényű fajokat összepárosítjuk, akkos sokkal sikeresebb lehet a beltéri termesztésünk.

Figyeljünk arra is, hogy megfelelő cserépbe ültessük őket, ne legyen se túl nagy, se túl kicsi az edényünk. Fontos, ahogy minden növény esetében, úgy most is, hogy a cserép alján legyenek lyukak, melyek a felesleges vizet elvezetik, így elkerülhető a rohadás.

+1 Tipp: Ha igazán biztosra akarunk menni, érdemes megtámogatni a betelepített növényeket egy kis komposzttal. A ládák, cserepek aljára mindenképp helyezzünk egy kis adagot, amely segíti a növény fejlődését az edényben.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!