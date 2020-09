6 ház körüli teendő, amit ne akarj megúszni ősszel: bajba kerülsz, ha halogatod őket

Minden évben, amikor a nyár búcsúzik, a levelek elkezdenek sárgulni, majd lehullani, az idő pedig hűvösebbre fordul (bár utóbbinak egyelőre még semmi jele Magyarországon), megszaporodnak a ház körüli teendők. Ugyan az őszi természet gyakran csábít arra, hogy csak gyönyörködjünk benne, de ez az évszak bizony bőven ad munkát is a kertesház-tulajdonosoknak. A saját érdekünkben is jobb, ha még idejében elvégezzük ezeket a feladatokat ahelyett, hogy később kellemetlen meglepetések érjenek minket. A Family Handyman cikke alapján ezeket gyűjtöttük most össze.

1. Csatorna, lefolyó karbantartása

A törött, eltömődött vagy sérült ereszcsatornák veszélyes csapdák, hiszen a víz beszivárgásának fő forrásának számítanak. Különösen igaz ez ősszel, amikor a levelek és a fadarabok a legnagyobb eséllyel okozhatnak galibát ezekben a rendszerekben. Ha nem biztosított a csapadék elvezetése, a víz a ház falára folyhat, ami a vakolat sérüléséhez, akár beázáshoz is vezethet. A felgyülemlett falevél, levágott fű és egyéb növényi hulladék könnyen elzárhatja a víz útját, ezért mindenképp jó ötlet, ha elébe megyünk a problémának és már előre alaposan kitisztítjuk az ereszcsatornákat, lefolyókat - szerencsére ez viszonylag egyszerűen elvégezhető.

2. Levélgyűjtés

Természetesen a levelek nem csak az ereszcsatornákban gyűlhetnek össze. A levélgyűjtés az ősz folyamán gyakorlatilag folyamatos elfoglaltságot jelent; ha hagyjuk felgyülemleni őket és nem foglalkozunk velük, a gyepen, a kertben és a virágágyásokban is problémákat okozhatnak. A nedves levélrétegek ugyanis remek táptalaja a penésznek, aminek semmi keresnivalója sem a házunk, sem az udvarunk, kertünk táján. Ezért is fontos, hogy gyorsan és praktikusan kezeljük a levél-kérdést.

A lehullott levelekre máig szemétként tekint a kerttulajdonosok jó része, holott számos módon lehet hasznosítani őket, többek között mulcsként, komposztként vagy gyeptrágyaként. Ebben a cikkünkben összegyűjtöttünk néhány módszert, amit érdemes és hasznos is kipróbálni, hiszen csak profitálhatunk belőlük.

3. Ellenőrizzük a nyílászárókat

A héten már hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon Magyarországon, habár egyelőre a szinte nyári meleg nem igazán indokolja, hogy izzítsuk a konvektorokat, radiátorokat. A nyílászárók megfelelő minősége, jó állapota rengeteget számít a (majdani) fűtésszámla alakulásában, ezért abszolút megéri erre is gondot fordítanunk. Ha hibát találunk az ablakok körül, használhatunk öntapadós habszalagot, ami egyszerűen illeszkedik az ablakok köré. A külső falon áthaladó csővezetékek körüli réseket meg lehet tölteni szilikon tömítőanyaggal, hogy ott se szökjön ki a meleg.

Ha fa nyílászáróink vannak, vegyük figyelembe, hogy a természetes anyag rendszeres karbantartást igényel: évente legalább egyszer speciális anyaggal kell őket kezelni, hogy a víz és a fagy ne okozzon károsodást, és a festék se pattogjon le róluk.

A műanyag nyílászárók rendkívüli szigetelőképességgel rendelkeznek, rengeteg energiát takarítanak meg számunkra, ami a rezsiköltségeinken is érzékelhető lehet. Karbantartásuk egyszerű, szinte nem is igényelnek különösebb törődést, mégis hosszantartó szolgálatot tesznek: élettartamuk akár 60 év is lehet.

4. A vízrendszerek téliesítése

Bár még javában tart az indiánnyár, ne feledkezzünk meg arról, hogy a házunk táját idejében fel kell készítenünk a hűvös időre. Ebbe beletartozik nemcsak a növények, hanem a vízrendszerek védelme is. A házon kívül futó vezetékekben, kerti csapokban, medencerendszerekben egykettőre megfagyhat a víz, ha váratlanul betoppannak a hajnali mínuszok, és ez nagyon kellemetlen következményekkel, többek között pluszkiadásokkal is jár.

A fagyott vízcsövek komoly problémát jelentenek, ha igazán hidegre fordul az idő. Ha a víz megfagy bennük, könnyen szét is feszítheti őket. A nyomás, ami ilyenkor keletkezik, elég ahhoz, hogy széttörje, hiszen a csőben egy idő után nem lesz több hely a megnövekedett térfogatnak.

Egy ilyen törött, megrepedt cső időzített bombaként ketyeg a házban és környékén: amíg a víz fagyott állapotban van, nem tud szivárogni, viszont ha jön egy kis enyhülés, minden eláraszt a megolvadt folyadék.

A fagy miatt szétrepedt csővel nem jó viccelni: anyagilag is hatalmas károkat tud okozni, ha tönkre teszi a falakat, a mennyezetet és a padlót, ráadásul akár több száz liter víz is elfolyhat így óránként.

5. Tartsuk karban a fákat

Ha vannak fák a kertünkben, különösen olyanok, amik ágaikkal a házunk fölé terjeszkednek, különösen fontos, hogy átvizsgáljuk őket még a tél beállta előtt. Miért? Azért, mert az elhalófélben lévő vagy már teljesen élettelen ágak könnyen áldozatául eshetnek a hónak, fagynak, szélnek, és akár tetemes károkat is okozhatnak az otthonunkban. Egyébként azért is érdemes őszre időzíteni az ilyesmit, mert a levelek lehullása, a lombkorona ritkulása révén könnyebben átláthatjuk a faágak állapotát.

6. Küszöböljük ki a kártevők, rágcsálók felbukkanását

Az ősz az az évszak, amikor felkészülhetünk a ház körüli kártevők aktivitására. A rágcsálók például előszeretettel keresnének kényelmes, biztonságos menedéket télire az otthonunkban…

A hideg elől menekülő rágcsálófélék súlyos károkat okozhatnak a lakásban, autónkban, a vezetékek megrágása pedig legrosszabb esetben akár lakástűz kialakulásához is vezethet.

A materiális károkon felül több betegséget, baktériumot is hordozhatnak, amivel házi kedvenceink számára nagy veszélyt jelenthetnek, valamint kellemetlen pillanatokat okozhatnak nekünk is például az erősödő allergiás, asztmás tünetek. Ha tehát igazán előrelátóak vagyunk, most kell cselekednünk és kiküszöbölni minden olyan lehetőséget, ami alkalmat adhat a kellemetlen látogatók megjelenésének, a kamrának pedig szenteljünk kiemelt figyelmet.

Címlapkép: Getty Images